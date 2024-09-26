Рейтинг@Mail.ru
В Мытищах задержали мужчину, устроившего стрельбу в спортивном клубе - РИА Новости, 26.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:40 26.09.2024 (обновлено: 16:50 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/mytischi-1974900800.html
В Мытищах задержали мужчину, устроившего стрельбу в спортивном клубе
В Мытищах задержали мужчину, устроившего стрельбу в спортивном клубе - РИА Новости, 26.09.2024
В Мытищах задержали мужчину, устроившего стрельбу в спортивном клубе
Задержан мужчина, устроивший стрельбу из пистолета в водноспортивном клубе "Дубрава" в подмосковных Мытищах, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T16:40
2024-09-26T16:50
происшествия
мытищи
россия
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Задержан мужчина, устроивший стрельбу из пистолета в водноспортивном клубе "Дубрава" в подмосковных Мытищах, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Мужчина произвел несколько выстрелов из пистолета на территории "Дубравы", пострадавших нет", - сказал собеседник агентства. По его словам, мужчина сейчас находится на допросе.ГУМВД России по Московской области в Telegram-канале сообщило, что правонарушитель был доставлен в территориальный отдел полиции, им оказался местный житель 1978 года рождения."Сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240925/bloger-1974620477.html
мытищи
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, мытищи, россия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Мытищи, Россия, Московская область (Подмосковье)
В Мытищах задержали мужчину, устроившего стрельбу в спортивном клубе

В Мытищах задержали мужчину, устроившего стрельбу в спортивном клубе "Дубрава"

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Задержан мужчина, устроивший стрельбу из пистолета в водноспортивном клубе "Дубрава" в подмосковных Мытищах, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Мужчина произвел несколько выстрелов из пистолета на территории "Дубравы", пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
По его словам, мужчина сейчас находится на допросе.
ГУМВД России по Московской области в Telegram-канале сообщило, что правонарушитель был доставлен в территориальный отдел полиции, им оказался местный житель 1978 года рождения.
"Сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством", - добавили в ведомстве.
Салмон Джумабой - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Суд арестовал блогера из Таджикистана, высмеивавшего славянских девушек
25 сентября, 14:50
 
ПроисшествияМытищиРоссияМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала