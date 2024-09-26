https://ria.ru/20240926/mytischi-1974900800.html
В Мытищах задержали мужчину, устроившего стрельбу в спортивном клубе
В Мытищах задержали мужчину, устроившего стрельбу в спортивном клубе - РИА Новости, 26.09.2024
В Мытищах задержали мужчину, устроившего стрельбу в спортивном клубе
Задержан мужчина, устроивший стрельбу из пистолета в водноспортивном клубе "Дубрава" в подмосковных Мытищах, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T16:40
2024-09-26T16:40
2024-09-26T16:50
происшествия
мытищи
россия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Задержан мужчина, устроивший стрельбу из пистолета в водноспортивном клубе "Дубрава" в подмосковных Мытищах, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Мужчина произвел несколько выстрелов из пистолета на территории "Дубравы", пострадавших нет", - сказал собеседник агентства. По его словам, мужчина сейчас находится на допросе.ГУМВД России по Московской области в Telegram-канале сообщило, что правонарушитель был доставлен в территориальный отдел полиции, им оказался местный житель 1978 года рождения."Сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством", - добавили в ведомстве.
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происшествия, мытищи, россия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Мытищи, Россия, Московская область (Подмосковье)
В Мытищах задержали мужчину, устроившего стрельбу в спортивном клубе
В Мытищах задержали мужчину, устроившего стрельбу в спортивном клубе "Дубрава"