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На здание американского посольства в Москве спроецировали логотип RT - РИА Новости, 26.09.2024
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20:14 26.09.2024 (обновлено: 21:15 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/moskva-1974943519.html
На здание американского посольства в Москве спроецировали логотип RT
На здание американского посольства в Москве спроецировали логотип RT - РИА Новости, 26.09.2024
На здание американского посольства в Москве спроецировали логотип RT
На фасад здания посольства США в Москве спроецировали логотип телеканала RT в свете санкций Вашингтона против российских СМИ, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T20:14
2024-09-26T21:15
маргарита симоньян
антон анисимов
елена афанасьева
санкции сша против "россии сегодня" и rt
москва
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. На фасад здания посольства США в Москве спроецировали логотип телеканала RT в свете санкций Вашингтона против российских СМИ, передает корреспондент РИА Новости. Символика сопровождается словами: "We're not going away. Мы не уйдем". "США ввели против RT очередные санкции и объявили новую "дипломатическую кампанию", призвав партнеров по всему миру присоединиться к ним "в борьбе с угрозой, исходящей от RT", — заявили РИА Новости в пресс-службе RT.Там напомнили о словах Госдепа США: "Одна из причин, по которой Украина не пользуется такой большой поддержкой в ​​других странах, — это RT"."Сегодня ночью на фасаде посольства США в Москве горит яркий зеленый логотип RT и наш ответ: "Мы не уйдем". Заставить замолчать нас не получится — мы продолжим работать", — подчеркнули в RT.Минфин США 4 сентября объявил о введении ограничений в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей — Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала.Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется информировать ведомство о работающем в США персонале и имуществе.Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз людям, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом Госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель Госдепартамента заявил, что они направлены не против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью".Наряду с этим власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении закона о регистрации иностранных агентов (FARA).Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что Москва разработает ответные меры. Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя эти санкции, назвал действия США "тоталитаризмом в чистом виде".
https://ria.ru/20240909/simonyan-1971497431.html
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РИА Новости
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Логотип RT на фасаде здания американской дипмиссии в Москве
На фасад здания американской дипмиссии в Москве проецируют логотип RT в свете ужесточения Вашингтоном санкционного режима против российских СМИ, передает корреспондент РИА Новости
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маргарита симоньян, антон анисимов, елена афанасьева, санкции сша против "россии сегодня" и rt, москва
Маргарита Симоньян, Антон Анисимов, Елена Афанасьева, Санкции США против "России сегодня" и RT, Москва
На здание американского посольства в Москве спроецировали логотип RT

На фасад здания американского посольства в Москве спроецировали логотип RT

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. На фасад здания посольства США в Москве спроецировали логотип телеканала RT в свете санкций Вашингтона против российских СМИ, передает корреспондент РИА Новости.
Символика сопровождается словами: "We're not going away. Мы не уйдем".
Симоньян о санкциях США против RT - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Симоньян назвала две причины санкций против RT и "России сегодня"
9 сентября, 01:07
«
"США ввели против RT очередные санкции и объявили новую "дипломатическую кампанию", призвав партнеров по всему миру присоединиться к ним "в борьбе с угрозой, исходящей от RT", — заявили РИА Новости в пресс-службе RT.
Там напомнили о словах Госдепа США: "Одна из причин, по которой Украина не пользуется такой большой поддержкой в ​​других странах, — это RT".
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВидеопроекция RT "Were not going away. Мы не уйдем" на здании посольства США в Москве. 26 сентября 2024
Видеопроекция RT Were not going away. Мы не уйдем на здании посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Видеопроекция RT "Were not going away. Мы не уйдем" на здании посольства США в Москве. 26 сентября 2024
«
"Сегодня ночью на фасаде посольства США в Москве горит яркий зеленый логотип RT и наш ответ: "Мы не уйдем". Заставить замолчать нас не получится — мы продолжим работать", — подчеркнули в RT.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Санкции против российских СМИ демонстрируют деградацию США, заявил посол
24 сентября, 01:45
Минфин США 4 сентября объявил о введении ограничений в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей — Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала.
Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется информировать ведомство о работающем в США персонале и имуществе.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Симоньян отреагировала на новые санкции США против RT
13 сентября, 21:54
Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз людям, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом Госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель Госдепартамента заявил, что они направлены не против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью".
Наряду с этим власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении закона о регистрации иностранных агентов (FARA).
Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что Москва разработает ответные меры. Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя эти санкции, назвал действия США "тоталитаризмом в чистом виде".
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Захарова прокомментировала новые санкции США против RT
13 сентября, 22:05
 
Маргарита СимоньянАнтон АнисимовЕлена АфанасьеваСанкции США против "России сегодня" и RTМосква
 
 
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