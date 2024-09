На здание американского посольства в Москве спроецировали логотип RT

https://ria.ru/20240926/moskva-1974943519.html

На фасад здания посольства США в Москве спроецировали логотип телеканала RT в свете санкций Вашингтона против российских СМИ, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 26.09.2024

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. На фасад здания посольства США в Москве спроецировали логотип телеканала RT в свете санкций Вашингтона против российских СМИ, передает корреспондент РИА Новости. Символика сопровождается словами: "We're not going away. Мы не уйдем". "США ввели против RT очередные санкции и объявили новую "дипломатическую кампанию", призвав партнеров по всему миру присоединиться к ним "в борьбе с угрозой, исходящей от RT", — заявили РИА Новости в пресс-службе RT.Там напомнили о словах Госдепа США: "Одна из причин, по которой Украина не пользуется такой большой поддержкой в ​​других странах, — это RT"."Сегодня ночью на фасаде посольства США в Москве горит яркий зеленый логотип RT и наш ответ: "Мы не уйдем". Заставить замолчать нас не получится — мы продолжим работать", — подчеркнули в RT.Минфин США 4 сентября объявил о введении ограничений в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей — Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала.Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется информировать ведомство о работающем в США персонале и имуществе.Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз людям, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом Госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель Госдепартамента заявил, что они направлены не против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью".Наряду с этим власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении закона о регистрации иностранных агентов (FARA).Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что Москва разработает ответные меры. Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя эти санкции, назвал действия США "тоталитаризмом в чистом виде".

