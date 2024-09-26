На здание американского посольства в Москве спроецировали логотип RT
На фасад здания американского посольства в Москве спроецировали логотип RT
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. На фасад здания посольства США в Москве спроецировали логотип телеканала RT в свете санкций Вашингтона против российских СМИ, передает корреспондент РИА Новости.
Символика сопровождается словами: "We're not going away. Мы не уйдем".
Симоньян назвала две причины санкций против RT и "России сегодня"
9 сентября, 01:07
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"США ввели против RT очередные санкции и объявили новую "дипломатическую кампанию", призвав партнеров по всему миру присоединиться к ним "в борьбе с угрозой, исходящей от RT", — заявили РИА Новости в пресс-службе RT.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВидеопроекция RT "Were not going away. Мы не уйдем" на здании посольства США в Москве. 26 сентября 2024
Видеопроекция RT "Were not going away. Мы не уйдем" на здании посольства США в Москве. 26 сентября 2024
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"Сегодня ночью на фасаде посольства США в Москве горит яркий зеленый логотип RT и наш ответ: "Мы не уйдем". Заставить замолчать нас не получится — мы продолжим работать", — подчеркнули в RT.
Санкции против российских СМИ демонстрируют деградацию США, заявил посол
24 сентября, 01:45
Минфин США 4 сентября объявил о введении ограничений в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей — Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала.
Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется информировать ведомство о работающем в США персонале и имуществе.
Симоньян отреагировала на новые санкции США против RT
13 сентября, 21:54
Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз людям, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом Госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель Госдепартамента заявил, что они направлены не против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью".
Наряду с этим власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении закона о регистрации иностранных агентов (FARA).
Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что Москва разработает ответные меры. Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя эти санкции, назвал действия США "тоталитаризмом в чистом виде".
Захарова прокомментировала новые санкции США против RT
13 сентября, 22:05