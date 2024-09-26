https://ria.ru/20240926/moskva-1974754352.html

На севере Москвы благоустроили территорию Росбиотеха

На севере Москвы благоустроили территорию Росбиотеха - РИА Новости, 26.09.2024

На севере Москвы благоустроили территорию Росбиотеха

Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили более 80% работ по благоустройству территории Российского биотехнологического университета (Росбиотех) на... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T09:20

2024-09-26T09:20

2024-09-26T09:20

общество

городское хозяйство москвы

петр бирюков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974752153_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_ff8f578cb843cead2fcf8d0454ae81ea.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили более 80% работ по благоустройству территории Российского биотехнологического университета (Росбиотех) на севере столицы, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В этом году проводим благоустройство территории Российского биотехнологического университета, который является флагманом научных разработок в сфере биотехнологий и здоровьесбережения. Сегодня на территории вуза реализуется проект создания "Биогорода", дополнительно по просьбам студентов обновляем территорию, чтобы она стала более функциональной", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что цель проекта - сформировать образовательно-досуговое пространство, где преподаватели смогут внедрять современные практики обучения, а москвичи посещать различные мероприятия и образовательные программы, заниматься спортом, отдыхать. Кроме того, будут созданы условия для применения и демонстрации результатов инновационных разработок. "Согласно концепции, на территории университета создаются три полноценные функциональные зоны. Первую организовывают во внутреннем дворе главного здания для сотрудников и студентов. Там обустраиваем павильоны для коворкингов и лектория, летнюю открытую сцену с амфитеатроми медиаэкраном, зону отдыха и самоподготовки и еще одно небольшое пространство с круглым сухим фонтаном и амфитеатром. Во второй зоне между корпусами А и В ведется устройство мини-спортивного кластера, уже установлены столы для настольного тенниса и тренажеры, подготовлена площадка для стритбола, где ведется монтаж амфитеатра. Создается "гастро-парк" с местами для отдыха", - уточнил Бирюков. Он добавил, что третья зона, расположенная между корпусами общежития, учебным корпусом и жилым домом, практически завершена. Там организована универсальная площадка для игр с мячом, рядом с которой разместили небольшую трибуну, установлены столы для игры в настольный теннис, созданы зона воркаута и площадка с силовыми тренажерами, место для игры в панна-футбол, летняя терраса и зоны для отдыха. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что осенью - весной будет проведено дополнительное озеленение всех трех зон, там уже сформированы клумбы, в которых высадят деревья, кустарники и злаковые растения.

https://ria.ru/20240925/moskva-1974539866.html

https://ria.ru/20240812/blagoustroystvo-1965680816.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков