Рейтинг@Mail.ru
На севере Москвы благоустроили территорию Росбиотеха - РИА Новости, 26.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:20 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/moskva-1974754352.html
На севере Москвы благоустроили территорию Росбиотеха
На севере Москвы благоустроили территорию Росбиотеха - РИА Новости, 26.09.2024
На севере Москвы благоустроили территорию Росбиотеха
Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили более 80% работ по благоустройству территории Российского биотехнологического университета (Росбиотех) на... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T09:20
2024-09-26T09:20
общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974752153_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_ff8f578cb843cead2fcf8d0454ae81ea.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили более 80% работ по благоустройству территории Российского биотехнологического университета (Росбиотех) на севере столицы, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В этом году проводим благоустройство территории Российского биотехнологического университета, который является флагманом научных разработок в сфере биотехнологий и здоровьесбережения. Сегодня на территории вуза реализуется проект создания "Биогорода", дополнительно по просьбам студентов обновляем территорию, чтобы она стала более функциональной", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что цель проекта - сформировать образовательно-досуговое пространство, где преподаватели смогут внедрять современные практики обучения, а москвичи посещать различные мероприятия и образовательные программы, заниматься спортом, отдыхать. Кроме того, будут созданы условия для применения и демонстрации результатов инновационных разработок. "Согласно концепции, на территории университета создаются три полноценные функциональные зоны. Первую организовывают во внутреннем дворе главного здания для сотрудников и студентов. Там обустраиваем павильоны для коворкингов и лектория, летнюю открытую сцену с амфитеатроми медиаэкраном, зону отдыха и самоподготовки и еще одно небольшое пространство с круглым сухим фонтаном и амфитеатром. Во второй зоне между корпусами А и В ведется устройство мини-спортивного кластера, уже установлены столы для настольного тенниса и тренажеры, подготовлена площадка для стритбола, где ведется монтаж амфитеатра. Создается "гастро-парк" с местами для отдыха", - уточнил Бирюков. Он добавил, что третья зона, расположенная между корпусами общежития, учебным корпусом и жилым домом, практически завершена. Там организована универсальная площадка для игр с мячом, рядом с которой разместили небольшую трибуну, установлены столы для игры в настольный теннис, созданы зона воркаута и площадка с силовыми тренажерами, место для игры в панна-футбол, летняя терраса и зоны для отдыха. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что осенью - весной будет проведено дополнительное озеленение всех трех зон, там уже сформированы клумбы, в которых высадят деревья, кустарники и злаковые растения.
https://ria.ru/20240925/moskva-1974539866.html
https://ria.ru/20240812/blagoustroystvo-1965680816.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974752153_133:92:1147:853_1920x0_80_0_0_46c3550de5e922040d1f073c6685c712.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков
Общество, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков

На севере Москвы благоустроили территорию Росбиотеха

© Фото : Городское хозяйство Москвы/TelegramВыполнено более 80% работ по благоустройству территории университета Росбиотех в Москве
Выполнено более 80% работ по благоустройству территории университета Росбиотех в Москве - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Фото : Городское хозяйство Москвы/Telegram
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили более 80% работ по благоустройству территории Российского биотехнологического университета (Росбиотех) на севере столицы, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В этом году проводим благоустройство территории Российского биотехнологического университета, который является флагманом научных разработок в сфере биотехнологий и здоровьесбережения. Сегодня на территории вуза реализуется проект создания "Биогорода", дополнительно по просьбам студентов обновляем территорию, чтобы она стала более функциональной", - рассказал Бирюков.
© Фото : Городское хозяйство Москвы/TelegramВыполнено более 80% работ по благоустройству территории университета Росбиотех в Москве
Выполнено более 80% работ по благоустройству территории университета Росбиотех в Москве - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Фото : Городское хозяйство Москвы/Telegram
Выполнено более 80% работ по благоустройству территории университета Росбиотех в Москве
Заместитель мэра пояснил, что цель проекта - сформировать образовательно-досуговое пространство, где преподаватели смогут внедрять современные практики обучения, а москвичи посещать различные мероприятия и образовательные программы, заниматься спортом, отдыхать. Кроме того, будут созданы условия для применения и демонстрации результатов инновационных разработок.
"Согласно концепции, на территории университета создаются три полноценные функциональные зоны. Первую организовывают во внутреннем дворе главного здания для сотрудников и студентов. Там обустраиваем павильоны для коворкингов и лектория, летнюю открытую сцену с амфитеатроми медиаэкраном, зону отдыха и самоподготовки и еще одно небольшое пространство с круглым сухим фонтаном и амфитеатром. Во второй зоне между корпусами А и В ведется устройство мини-спортивного кластера, уже установлены столы для настольного тенниса и тренажеры, подготовлена площадка для стритбола, где ведется монтаж амфитеатра. Создается "гастро-парк" с местами для отдыха", - уточнил Бирюков.
Выполнено 60% благоустройства у терапевтического корпуса ГКБ им. Юдина в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Выполнено 60% благоустройства у терапевтического корпуса ГКБ им. Юдина
Вчера, 09:36
Он добавил, что третья зона, расположенная между корпусами общежития, учебным корпусом и жилым домом, практически завершена. Там организована универсальная площадка для игр с мячом, рядом с которой разместили небольшую трибуну, установлены столы для игры в настольный теннис, созданы зона воркаута и площадка с силовыми тренажерами, место для игры в панна-футбол, летняя терраса и зоны для отдыха.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что осенью - весной будет проведено дополнительное озеленение всех трех зон, там уже сформированы клумбы, в которых высадят деревья, кустарники и злаковые растения.
Проектное решение благоустройства у станции метро Бибирево - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Благоустройство возле станции метро "Бибирево" в Москве выполнено на 50%
12 августа, 12:44
 
ОбществоГородское хозяйство МосквыПетр Бирюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала