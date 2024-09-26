https://ria.ru/20240926/moshenniki-1974772653.html
ВТБ сообщил о всплеске активности мошенников
ВТБ сообщил о всплеске активности мошенников - РИА Новости, 26.09.2024
ВТБ сообщил о всплеске активности мошенников
ВТБ фиксирует всплеск мошеннической активности по схеме с обновлением мобильных приложений: на сегодняшний день на нее приходится каждый десятый звонок в... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T10:49
2024-09-26T10:49
2024-09-26T10:49
происшествия
втб (банк)
россия
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. ВТБ фиксирует всплеск мошеннической активности по схеме с обновлением мобильных приложений: на сегодняшний день на нее приходится каждый десятый звонок в мессенджерах, сообщила пресс-служба банка. "Специалисты ВТБ фиксируют всплеск мошеннической активности по схеме с обновлением мобильных приложений", - говорится в сообщении. Пресс-служба поясняет, что мошенники звонят потенциальной жертве через мессенджеры и представляются сотрудниками банка, убеждая в необходимости установить "правильную версию" приложения. Злоумышленники настаивают на том, что обновить его нужно срочно, иначе банк якобы заблокирует счета и карты клиента. После этого жертве присылают ссылку якобы для скачивания приложения, после перехода по которой экран смартфона блокируется. В это время мошенники входят в личный кабинет онлайн-банка, а жертве на телефон приходит смс с кодом для входа, который злоумышленники на экране используют для вывода денег. "Такой вид мошенничества достаточно быстро набрал обороты – за первую середину сентября количество жалоб клиентов банка на подобные звонки увеличилось в 6 раз. Сегодня на нее приходится каждый 10-й звонок в мессенджерах ", – приводятся в сообщении слова старшего вице-президента ВТБ, руководителя департамента цифрового бизнеса Никиты Чугунова. Он обращает внимание, что аналогичные схемы постоянно используются обманщиками под разными предлогами. Чугунов рекомендует при подобной ситуации сразу прекратить разговор и обратиться в банк для блокировки личного кабинета, чтобы предотвратить вывод средств. Специалисты ВТБ также советуют не поддерживать беседу с незнакомыми людьми, если звонок кажется подозрительным, и не выполнять по их требованию действия, связанные с финансами. В частности, устанавливать приложения, открывать доступ к своему устройству, привязывать чужие банковские карты и счета к своим аккаунтам, и, что особенно важно, переводить денежные средства на неизвестный счет. "Сотрудники банков никогда не будут вмешиваться в работу мобильных устройств клиентов. В любой подозрительной ситуации стоит немедленно прервать разговор и позвонить в банк, используя официальные контактные данные, например, по номеру 1000. Также напоминаем, что сервис проверки ссылок определит опасный сайт за пару секунд", - добавили в банке.
https://ria.ru/20240920/moshenniki-1973824306.html
https://ria.ru/20240917/peskov-1973151472.html
https://ria.ru/20240908/kriminal-1971093062.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, втб (банк), россия
Происшествия, ВТБ (банк), Россия
ВТБ сообщил о всплеске активности мошенников
ВТБ зафиксировал всплеск активности мошенников по схеме с обновлением приложений
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. ВТБ фиксирует всплеск мошеннической активности по схеме с обновлением мобильных приложений: на сегодняшний день на нее приходится каждый десятый звонок в мессенджерах, сообщила пресс-служба банка.
"Специалисты ВТБ фиксируют всплеск мошеннической активности по схеме с обновлением мобильных приложений", - говорится в сообщении.
Пресс-служба поясняет, что мошенники звонят потенциальной жертве через мессенджеры и представляются сотрудниками банка, убеждая в необходимости установить "правильную версию" приложения. Злоумышленники настаивают на том, что обновить его нужно срочно, иначе банк якобы заблокирует счета и карты клиента. После этого жертве присылают ссылку якобы для скачивания приложения, после перехода по которой экран смартфона блокируется. В это время мошенники входят в личный кабинет онлайн-банка, а жертве на телефон приходит смс с кодом для входа, который злоумышленники на экране используют для вывода денег.
"Такой вид мошенничества достаточно быстро набрал обороты – за первую середину сентября количество жалоб клиентов банка на подобные звонки увеличилось в 6 раз. Сегодня на нее приходится каждый 10-й звонок в мессенджерах ", – приводятся в сообщении слова старшего вице-президента ВТБ, руководителя департамента цифрового бизнеса Никиты Чугунова.
Он обращает внимание, что аналогичные схемы постоянно используются обманщиками под разными предлогами. Чугунов рекомендует при подобной ситуации сразу прекратить разговор и обратиться в банк для блокировки личного кабинета, чтобы предотвратить вывод средств.
Специалисты ВТБ
также советуют не поддерживать беседу с незнакомыми людьми, если звонок кажется подозрительным, и не выполнять по их требованию действия, связанные с финансами. В частности, устанавливать приложения, открывать доступ к своему устройству, привязывать чужие банковские карты и счета к своим аккаунтам, и, что особенно важно, переводить денежные средства на неизвестный счет.
"Сотрудники банков никогда не будут вмешиваться в работу мобильных устройств клиентов. В любой подозрительной ситуации стоит немедленно прервать разговор и позвонить в банк, используя официальные контактные данные, например, по номеру 1000. Также напоминаем, что сервис проверки ссылок определит опасный сайт за пару секунд", - добавили в банке.