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Миссия Мордовии посетила производство преформ для вытяжки оптоволокна в КНР
Миссия Мордовии посетила производство преформ для вытяжки оптоволокна в КНР - РИА Новости, 26.09.2024
Миссия Мордовии посетила производство преформ для вытяжки оптоволокна в КНР
Глава Мордовии Артём Здунов и делегация республики побывали на производстве преформ для вытяжки оптоволокна в Китае, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T20:58
2024-09-26T20:58
2024-09-26T20:58
республика мордовия
китай
россия
артем здунов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 сен - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов и делегация республики побывали на производстве преформ для вытяжки оптоволокна в Китае, сообщает пресс-служба правительства российского региона. "Тема производства преформ для вытяжки оптоволокна для Мордовии очень актуальна – по поручению президента России республика реализует проект по созданию первого в стране производства оптического волокна полного цикла. Создание второй очереди завода ОВС ("Оптиковолоконные системы") - стратегически важный проект, обеспечивает технологический суверенитет и безопасность страны", - говорится в сообщении. В Китае несколько аналогичных предприятий и в четверг представители бизнес-миссии Мордовии осмотрели организацию производства, технологические процессы и оборудование на одном из них. Также состоялось обсуждение вариантов сотрудничества. Во встрече с руководством предприятия также участвовал секретарь местного отделения горкома Компартии Китая. Он рассказал о том, как предприятие реализует социальные проекты на уровне муниципалитета, помогает с благоустройством и содержанием территории. "Очень правильное взаимодействие, считаю, возьмём опыт на вооружение", - цитирует пресс-служба слова главы Мордовии.
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китай, россия, артем здунов
Республика Мордовия, Китай, Россия, Артем Здунов
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 сен - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов и делегация республики побывали на производстве преформ для вытяжки оптоволокна в Китае, сообщает пресс-служба правительства российского региона.
"Тема производства преформ для вытяжки оптоволокна для Мордовии очень актуальна – по поручению президента России республика реализует проект по созданию первого в стране производства оптического волокна полного цикла. Создание второй очереди завода ОВС ("Оптиковолоконные системы") - стратегически важный проект, обеспечивает технологический суверенитет и безопасность страны", - говорится в сообщении.
В Китае несколько аналогичных предприятий и в четверг представители бизнес-миссии Мордовии осмотрели организацию производства, технологические процессы и оборудование на одном из них. Также состоялось обсуждение вариантов сотрудничества.
Во встрече с руководством предприятия также участвовал секретарь местного отделения горкома Компартии Китая. Он рассказал о том, как предприятие реализует социальные проекты на уровне муниципалитета, помогает с благоустройством и содержанием территории.
"Очень правильное взаимодействие, считаю, возьмём опыт на вооружение", - цитирует пресс-служба слова главы Мордовии.