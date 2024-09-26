https://ria.ru/20240926/mordoviya-1974948615.html

Миссия Мордовии посетила производство преформ для вытяжки оптоволокна в КНР

Миссия Мордовии посетила производство преформ для вытяжки оптоволокна в КНР - РИА Новости, 26.09.2024

Миссия Мордовии посетила производство преформ для вытяжки оптоволокна в КНР

Глава Мордовии Артём Здунов и делегация республики побывали на производстве преформ для вытяжки оптоволокна в Китае, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T20:58

2024-09-26T20:58

2024-09-26T20:58

республика мордовия

китай

россия

артем здунов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964896195_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7002643b9234dbd30b050a568e7dbc5d.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 сен - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов и делегация республики побывали на производстве преформ для вытяжки оптоволокна в Китае, сообщает пресс-служба правительства российского региона. "Тема производства преформ для вытяжки оптоволокна для Мордовии очень актуальна – по поручению президента России республика реализует проект по созданию первого в стране производства оптического волокна полного цикла. Создание второй очереди завода ОВС ("Оптиковолоконные системы") - стратегически важный проект, обеспечивает технологический суверенитет и безопасность страны", - говорится в сообщении. В Китае несколько аналогичных предприятий и в четверг представители бизнес-миссии Мордовии осмотрели организацию производства, технологические процессы и оборудование на одном из них. Также состоялось обсуждение вариантов сотрудничества. Во встрече с руководством предприятия также участвовал секретарь местного отделения горкома Компартии Китая. Он рассказал о том, как предприятие реализует социальные проекты на уровне муниципалитета, помогает с благоустройством и содержанием территории. "Очень правильное взаимодействие, считаю, возьмём опыт на вооружение", - цитирует пресс-служба слова главы Мордовии.

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, россия, артем здунов