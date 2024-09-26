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ФАС проанализирует обоснованность цен на молоко - РИА Новости, 26.09.2024
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08:10 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/moloko-1974748215.html
ФАС проанализирует обоснованность цен на молоко
ФАС проанализирует обоснованность цен на молоко - РИА Новости, 26.09.2024
ФАС проанализирует обоснованность цен на молоко
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запросы крупнейшим производителям молочной продукции в России в целях мониторинга цен, сообщило ведомство. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T08:10
2024-09-26T08:10
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запросы крупнейшим производителям молочной продукции в России в целях мониторинга цен, сообщило ведомство. "В целях мониторинга цен на отдельные виды социально значимых товаров ФАС России направила письма крупнейшим производителям молока… Служба проведет анализ обоснованности оптово-отпускных цен на молоко", - говорится в сообщении. Отмечается, что все организации должны предоставить в службу информацию о средневзвешенных оптово-отпускных ценах, полной себестоимости и рентабельности питьевого молока за период с января по август 2024 года. "В случае роста оптово-отпускных цен в указанный период организации должны направить сведения о его причинах", - уточнили в ФАС. На основе полученных данных служба проведет анализ. Ведомство предупреждает, что необоснованное повышение оптово-отпускных цен станет основанием для применения мер антимонопольного реагирования.
https://ria.ru/20240917/kofe-1973085597.html
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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
ФАС проанализирует обоснованность цен на молоко

ФАС направила запросы крупнейшим производителям молока в целях мониторинга цен

© РИА Новости / Александр КряжевЛиния розлива и упаковки молока
Линия розлива и упаковки молока - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Линия розлива и упаковки молока. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запросы крупнейшим производителям молочной продукции в России в целях мониторинга цен, сообщило ведомство.
"В целях мониторинга цен на отдельные виды социально значимых товаров ФАС России направила письма крупнейшим производителям молока… Служба проведет анализ обоснованности оптово-отпускных цен на молоко", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что все организации должны предоставить в службу информацию о средневзвешенных оптово-отпускных ценах, полной себестоимости и рентабельности питьевого молока за период с января по август 2024 года. "В случае роста оптово-отпускных цен в указанный период организации должны направить сведения о его причинах", - уточнили в ФАС.
На основе полученных данных служба проведет анализ. Ведомство предупреждает, что необоснованное повышение оптово-отпускных цен станет основанием для применения мер антимонопольного реагирования.
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ЭкономикаРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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