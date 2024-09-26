https://ria.ru/20240926/moloko-1974748215.html
ФАС проанализирует обоснованность цен на молоко
ФАС проанализирует обоснованность цен на молоко - РИА Новости, 26.09.2024
ФАС проанализирует обоснованность цен на молоко
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запросы крупнейшим производителям молочной продукции в России в целях мониторинга цен, сообщило ведомство. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T08:10
2024-09-26T08:10
2024-09-26T08:10
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1907860525_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_1ee7d26ab4a8617a430c5cb8414f525b.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запросы крупнейшим производителям молочной продукции в России в целях мониторинга цен, сообщило ведомство. "В целях мониторинга цен на отдельные виды социально значимых товаров ФАС России направила письма крупнейшим производителям молока… Служба проведет анализ обоснованности оптово-отпускных цен на молоко", - говорится в сообщении. Отмечается, что все организации должны предоставить в службу информацию о средневзвешенных оптово-отпускных ценах, полной себестоимости и рентабельности питьевого молока за период с января по август 2024 года. "В случае роста оптово-отпускных цен в указанный период организации должны направить сведения о его причинах", - уточнили в ФАС. На основе полученных данных служба проведет анализ. Ведомство предупреждает, что необоснованное повышение оптово-отпускных цен станет основанием для применения мер антимонопольного реагирования.
https://ria.ru/20240917/kofe-1973085597.html
https://ria.ru/20240920/sliyanie-1973876361.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
ФАС проанализирует обоснованность цен на молоко
ФАС направила запросы крупнейшим производителям молока в целях мониторинга цен
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запросы крупнейшим производителям молочной продукции в России в целях мониторинга цен, сообщило ведомство.
"В целях мониторинга цен на отдельные виды социально значимых товаров ФАС России
направила письма крупнейшим производителям молока… Служба проведет анализ обоснованности оптово-отпускных цен на молоко", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все организации должны предоставить в службу информацию о средневзвешенных оптово-отпускных ценах, полной себестоимости и рентабельности питьевого молока за период с января по август 2024 года. "В случае роста оптово-отпускных цен в указанный период организации должны направить сведения о его причинах", - уточнили в ФАС.
На основе полученных данных служба проведет анализ. Ведомство предупреждает, что необоснованное повышение оптово-отпускных цен станет основанием для применения мер антимонопольного реагирования.