https://ria.ru/20240926/moloko-1974748215.html

ФАС проанализирует обоснованность цен на молоко

ФАС проанализирует обоснованность цен на молоко - РИА Новости, 26.09.2024

ФАС проанализирует обоснованность цен на молоко

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запросы крупнейшим производителям молочной продукции в России в целях мониторинга цен, сообщило ведомство. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T08:10

2024-09-26T08:10

2024-09-26T08:10

экономика

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запросы крупнейшим производителям молочной продукции в России в целях мониторинга цен, сообщило ведомство. "В целях мониторинга цен на отдельные виды социально значимых товаров ФАС России направила письма крупнейшим производителям молока… Служба проведет анализ обоснованности оптово-отпускных цен на молоко", - говорится в сообщении. Отмечается, что все организации должны предоставить в службу информацию о средневзвешенных оптово-отпускных ценах, полной себестоимости и рентабельности питьевого молока за период с января по август 2024 года. "В случае роста оптово-отпускных цен в указанный период организации должны направить сведения о его причинах", - уточнили в ФАС. На основе полученных данных служба проведет анализ. Ведомство предупреждает, что необоснованное повышение оптово-отпускных цен станет основанием для применения мер антимонопольного реагирования.

https://ria.ru/20240917/kofe-1973085597.html

https://ria.ru/20240920/sliyanie-1973876361.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)