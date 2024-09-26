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Минобороны показало уничтожение украинской "Акации" - РИА Новости, 26.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:52 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/minoborony-1974897784.html
Минобороны показало уничтожение украинской "Акации"
Минобороны показало уничтожение украинской "Акации" - РИА Новости, 26.09.2024
Минобороны показало уничтожение украинской "Акации"
Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения самоходной артиллерийской установки "Акация" ВСУ барражирующим боеприпасом "Ланцет" в... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T16:52
2024-09-26T16:52
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
курская область
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения самоходной артиллерийской установки "Акация" ВСУ барражирующим боеприпасом "Ланцет" в приграничном районе Курской области. Средства воздушной разведки группировки "Север" обнаружили огневую позицию у лесополосы в приграничном районе Курской области. "Обнаруженная цель успешно поражена прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет". Объективный контроль уничтожения самоходной артиллерийской установки осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени", - говорится в описании к видео. На кадрах видно, как расчет разбегается от обнаруженной российскими средствами разведки украинской САУ, после чего в нее попадает боеприпас и начинается пожар.
https://ria.ru/20240926/minoborony-1974866306.html
россия
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Удар "Ланцетом" по установке ВСУ "Акация"
В приграничном районе Курской области прямым попаданием "Ланцета" уничтожена установка "Акация" украинских националистов.
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россия, вооруженные силы украины, курская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Курская область
Минобороны показало уничтожение украинской "Акации"

Минобороны показало уничтожение украинской "Акации" в курском приграничье

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения самоходной артиллерийской установки "Акация" ВСУ барражирующим боеприпасом "Ланцет" в приграничном районе Курской области.
Средства воздушной разведки группировки "Север" обнаружили огневую позицию у лесополосы в приграничном районе Курской области.
"Обнаруженная цель успешно поражена прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет". Объективный контроль уничтожения самоходной артиллерийской установки осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени", - говорится в описании к видео.
На кадрах видно, как расчет разбегается от обнаруженной российскими средствами разведки украинской САУ, после чего в нее попадает боеприпас и начинается пожар.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныКурская область
 
 
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