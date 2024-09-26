https://ria.ru/20240926/minoborony-1974897784.html

Минобороны показало уничтожение украинской "Акации"

Минобороны показало уничтожение украинской "Акации" - РИА Новости, 26.09.2024

Минобороны показало уничтожение украинской "Акации"

Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения самоходной артиллерийской установки "Акация" ВСУ барражирующим боеприпасом "Ланцет" в... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T16:52

2024-09-26T16:52

2024-09-26T16:52

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

курская область

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения самоходной артиллерийской установки "Акация" ВСУ барражирующим боеприпасом "Ланцет" в приграничном районе Курской области. Средства воздушной разведки группировки "Север" обнаружили огневую позицию у лесополосы в приграничном районе Курской области. "Обнаруженная цель успешно поражена прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет". Объективный контроль уничтожения самоходной артиллерийской установки осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени", - говорится в описании к видео. На кадрах видно, как расчет разбегается от обнаруженной российскими средствами разведки украинской САУ, после чего в нее попадает боеприпас и начинается пожар.

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Удар "Ланцетом" по установке ВСУ "Акация" В приграничном районе Курской области прямым попаданием "Ланцета" уничтожена установка "Акация" украинских националистов. 2024-09-26T16:52 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, вооруженные силы украины, курская область