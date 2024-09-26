https://ria.ru/20240926/mer-1974726197.html

В МЭР назвали прогноз ОЭСР по росту ВВП в 2025 году заниженным

В МЭР назвали прогноз ОЭСР по росту ВВП в 2025 году заниженным - РИА Новости, 26.09.2024

В МЭР назвали прогноз ОЭСР по росту ВВП в 2025 году заниженным

Обновленные прогнозы Организации экономического сотрудничества и развития по росту экономики России в текущем году на 3,7 процента близки к оценке... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T00:23

2024-09-26T00:23

2024-09-26T07:16

россия

экономика

оэср

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154879/11/1548791193_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ee9de541db6c76196db841286123a59a.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Обновленные прогнозы Организации экономического сотрудничества и развития по росту экономики России в текущем году на 3,7 процента близки к оценке Минэкономразвития, в следующем году на 1,1 процента — ожидаемо занижены, заявил глава департамента макроэкономического анализа и прогнозирования МЭР Лев Денисов. В среду ОЭСР пересмотрела прогноз по российскому ВВП в 2024-м, улучшив его с майской оценки в 2,6 процента до 3,7 процента. В следующем году организация ждет роста российской экономики на 1,1 процента, тогда как в мае прогнозировала рост на 1 процент. Как отметил Данилов, подобные пересмотры прогнозов международных организаций в отношении экономики России в сторону более правдоподобных показателей уже не удивляет. Он напомнил, что все аналогичные оценки в последние годы пересматривались в положительную сторону."Обновленные оценки ОЭСР за 2024 год близки к нашему прогнозу по росту ВВП России, за 2025 год — предсказуемо занижены", — сказал директор департамента.Данилов отметил, что ОЭСР, очевидно, не принимает во внимание реализацию президентских нацпроектов. Он также выразил уверенность в устойчивом развитии российской экономики благодаря целому ряду факторов.Согласно прогнозу МЭР, ВВП России в 2024 году вырастет на 3,9 процента, в 2025-м — на 2,5 процента.

https://ria.ru/20240924/reshetnikov-1974481156.html

https://ria.ru/20240918/germaniya-1973309624.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, экономика, оэср, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)