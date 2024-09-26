https://ria.ru/20240926/mer-1974726197.html
В МЭР назвали прогноз ОЭСР по росту ВВП в 2025 году заниженным
В МЭР назвали прогноз ОЭСР по росту ВВП в 2025 году заниженным - РИА Новости, 26.09.2024
В МЭР назвали прогноз ОЭСР по росту ВВП в 2025 году заниженным
Обновленные прогнозы Организации экономического сотрудничества и развития по росту экономики России в текущем году на 3,7 процента близки к оценке... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T00:23
2024-09-26T00:23
2024-09-26T07:16
россия
экономика
оэср
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Обновленные прогнозы Организации экономического сотрудничества и развития по росту экономики России в текущем году на 3,7 процента близки к оценке Минэкономразвития, в следующем году на 1,1 процента — ожидаемо занижены, заявил глава департамента макроэкономического анализа и прогнозирования МЭР Лев Денисов. В среду ОЭСР пересмотрела прогноз по российскому ВВП в 2024-м, улучшив его с майской оценки в 2,6 процента до 3,7 процента. В следующем году организация ждет роста российской экономики на 1,1 процента, тогда как в мае прогнозировала рост на 1 процент. Как отметил Данилов, подобные пересмотры прогнозов международных организаций в отношении экономики России в сторону более правдоподобных показателей уже не удивляет. Он напомнил, что все аналогичные оценки в последние годы пересматривались в положительную сторону."Обновленные оценки ОЭСР за 2024 год близки к нашему прогнозу по росту ВВП России, за 2025 год — предсказуемо занижены", — сказал директор департамента.Данилов отметил, что ОЭСР, очевидно, не принимает во внимание реализацию президентских нацпроектов. Он также выразил уверенность в устойчивом развитии российской экономики благодаря целому ряду факторов.Согласно прогнозу МЭР, ВВП России в 2024 году вырастет на 3,9 процента, в 2025-м — на 2,5 процента.
https://ria.ru/20240924/reshetnikov-1974481156.html
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россия, экономика, оэср, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Россия, Экономика, ОЭСР, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
В МЭР назвали прогноз ОЭСР по росту ВВП в 2025 году заниженным
МЭР: новый прогноз ОЭСР по росту ВВП в 2025 году на 1,1% предсказуемо занижен
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Обновленные прогнозы Организации экономического сотрудничества и развития по росту экономики России в текущем году на 3,7 процента близки к оценке Минэкономразвития, в следующем году на 1,1 процента — ожидаемо занижены, заявил глава департамента макроэкономического анализа и прогнозирования МЭР Лев Денисов.
В среду ОЭСР
пересмотрела прогноз по российскому ВВП в 2024-м, улучшив его с майской оценки в 2,6 процента до 3,7 процента. В следующем году организация ждет роста российской экономики на 1,1 процента, тогда как в мае прогнозировала рост на 1 процент.
Как отметил Данилов, подобные пересмотры прогнозов международных организаций в отношении экономики России в сторону более правдоподобных показателей уже не удивляет. Он напомнил, что все аналогичные оценки в последние годы пересматривались в положительную сторону.
"Обновленные оценки ОЭСР за 2024 год близки к нашему прогнозу по росту ВВП России, за 2025 год — предсказуемо занижены", — сказал директор департамента.
Данилов отметил, что ОЭСР, очевидно, не принимает во внимание реализацию президентских нацпроектов. Он также выразил уверенность в устойчивом развитии российской экономики благодаря целому ряду факторов.
Согласно прогнозу МЭР, ВВП России в 2024 году вырастет на 3,9 процента, в 2025-м — на 2,5 процента.