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Матушкин: на Тамбовщине уделяют внимание кадрам в сфере здравоохранения - РИА Новости, 26.09.2024
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Тамбовская область
 
16:02 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/matushkin-1974886923.html
Матушкин: на Тамбовщине уделяют внимание кадрам в сфере здравоохранения
Матушкин: на Тамбовщине уделяют внимание кадрам в сфере здравоохранения - РИА Новости, 26.09.2024
Матушкин: на Тамбовщине уделяют внимание кадрам в сфере здравоохранения
На заседании Тамбовской областной Думы в четверг принят ряд социально значимых законов, один из них связан с кадровым вопросом в сфере здравоохранения, сообщает РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T16:02
2024-09-26T16:02
тамбовская область
евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)
тамбовская областная дума
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. На заседании Тамбовской областной Думы в четверг принят ряд социально значимых законов, один из них связан с кадровым вопросом в сфере здравоохранения, сообщает пресс-служба регионального парламента. Внесено изменение в региональный Закон "О предоставлении единовременной компенсационной выплаты отдельным категориям медицинских работников, оказывающих первичную врачебную и первичную специализированную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, трудоустроившихся в областные государственные медицинские организации, расположенные в городах с численностью населения свыше 50 тысяч человек". Из прежней редакции закона исключается положение о возрастном ограничении. Ранее действовала норма, согласно которой одним из условий для предоставления выплаты в размере одного миллиона рублей был возраст специалиста с высшим медицинским образованием до 50 лет. Практика показала, что установленное требование о возрасте специалиста является избыточным, затрудняет привлечение в региональную систему здравоохранения опытных специалистов, находящихся в трудоспособном возрасте. "В регионе уделяется особое внимание вопросу обеспеченности кадрами учреждений здравоохранения. На законодательном уровне закреплена выплата для врачей, которые устраиваются на работу в городские медицинские организации. Принимаемые меры направлены на оказание поддержки нашим врачам, а также на обеспечение доступности качественной медицинской помощи населению области", - отметил председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин. Также на заседании облдумы приняты поправки в Закон области "О квотировании рабочих мест в Тамбовской области". Они направлены на приведение действующего регионального закона в соответствие с федеральным законодательством. Внесенное изменение предусматривает работодателям, у которых численность работников свыше 35 и не более 100 человек включительно, установление квоты для приема на работу инвалидов в размере 2% от среднесписочной численности работников.
https://ria.ru/20240926/matushkin-1974796837.html
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евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), тамбовская областная дума
Тамбовская область, Евгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы), Тамбовская областная Дума

Матушкин: на Тамбовщине уделяют внимание кадрам в сфере здравоохранения

© Фото : пресс-служба законодательного собрания Тамбовской областиГлава Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин
Глава Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Фото : пресс-служба законодательного собрания Тамбовской области
Глава Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. На заседании Тамбовской областной Думы в четверг принят ряд социально значимых законов, один из них связан с кадровым вопросом в сфере здравоохранения, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Внесено изменение в региональный Закон "О предоставлении единовременной компенсационной выплаты отдельным категориям медицинских работников, оказывающих первичную врачебную и первичную специализированную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, трудоустроившихся в областные государственные медицинские организации, расположенные в городах с численностью населения свыше 50 тысяч человек". Из прежней редакции закона исключается положение о возрастном ограничении. Ранее действовала норма, согласно которой одним из условий для предоставления выплаты в размере одного миллиона рублей был возраст специалиста с высшим медицинским образованием до 50 лет. Практика показала, что установленное требование о возрасте специалиста является избыточным, затрудняет привлечение в региональную систему здравоохранения опытных специалистов, находящихся в трудоспособном возрасте.
"В регионе уделяется особое внимание вопросу обеспеченности кадрами учреждений здравоохранения. На законодательном уровне закреплена выплата для врачей, которые устраиваются на работу в городские медицинские организации. Принимаемые меры направлены на оказание поддержки нашим врачам, а также на обеспечение доступности качественной медицинской помощи населению области", - отметил председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин.
Также на заседании облдумы приняты поправки в Закон области "О квотировании рабочих мест в Тамбовской области". Они направлены на приведение действующего регионального закона в соответствие с федеральным законодательством. Внесенное изменение предусматривает работодателям, у которых численность работников свыше 35 и не более 100 человек включительно, установление квоты для приема на работу инвалидов в размере 2% от среднесписочной численности работников.
Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
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Тамбовская областьЕвгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы)Тамбовская областная Дума
 
 
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