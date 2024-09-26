https://ria.ru/20240926/matushkin-1974886923.html

Матушкин: на Тамбовщине уделяют внимание кадрам в сфере здравоохранения

Матушкин: на Тамбовщине уделяют внимание кадрам в сфере здравоохранения - РИА Новости, 26.09.2024

Матушкин: на Тамбовщине уделяют внимание кадрам в сфере здравоохранения

На заседании Тамбовской областной Думы в четверг принят ряд социально значимых законов, один из них связан с кадровым вопросом в сфере здравоохранения, сообщает РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T16:02

2024-09-26T16:02

2024-09-26T16:02

тамбовская область

евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)

тамбовская областная дума

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. На заседании Тамбовской областной Думы в четверг принят ряд социально значимых законов, один из них связан с кадровым вопросом в сфере здравоохранения, сообщает пресс-служба регионального парламента. Внесено изменение в региональный Закон "О предоставлении единовременной компенсационной выплаты отдельным категориям медицинских работников, оказывающих первичную врачебную и первичную специализированную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, трудоустроившихся в областные государственные медицинские организации, расположенные в городах с численностью населения свыше 50 тысяч человек". Из прежней редакции закона исключается положение о возрастном ограничении. Ранее действовала норма, согласно которой одним из условий для предоставления выплаты в размере одного миллиона рублей был возраст специалиста с высшим медицинским образованием до 50 лет. Практика показала, что установленное требование о возрасте специалиста является избыточным, затрудняет привлечение в региональную систему здравоохранения опытных специалистов, находящихся в трудоспособном возрасте. "В регионе уделяется особое внимание вопросу обеспеченности кадрами учреждений здравоохранения. На законодательном уровне закреплена выплата для врачей, которые устраиваются на работу в городские медицинские организации. Принимаемые меры направлены на оказание поддержки нашим врачам, а также на обеспечение доступности качественной медицинской помощи населению области", - отметил председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин. Также на заседании облдумы приняты поправки в Закон области "О квотировании рабочих мест в Тамбовской области". Они направлены на приведение действующего регионального закона в соответствие с федеральным законодательством. Внесенное изменение предусматривает работодателям, у которых численность работников свыше 35 и не более 100 человек включительно, установление квоты для приема на работу инвалидов в размере 2% от среднесписочной численности работников.

https://ria.ru/20240926/matushkin-1974796837.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), тамбовская областная дума