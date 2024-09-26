https://ria.ru/20240926/matushkin-1974796837.html

Матушкин: установлен единый размер выплаты для целевиков педспециальностей

Матушкин: установлен единый размер выплаты для целевиков педспециальностей - РИА Новости, 26.09.2024

Матушкин: установлен единый размер выплаты для целевиков педспециальностей

На заседании Тамбовской областной Думы принята поправка в региональный закон, которая устанавливает единый размер ежемесячной денежной выплаты для обучающихся... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T11:43

2024-09-26T11:43

2024-09-26T11:43

тамбовская область

евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)

максим егоров

тамбовская областная дума

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. На заседании Тамбовской областной Думы принята поправка в региональный закон, которая устанавливает единый размер ежемесячной денежной выплаты для обучающихся по образовательным программам среднего профессионального или высшего образования, заключивших договор о целевом обучении по педагогическим специальностям, сообщает пресс-служба регионального парламента. Речь идет о законе "Об образовании в Тамбовской области". Сумма выплаты составит – 3500 рублей. Депутаты единогласно поддержали эту законодательную инициативу, с которой выступил глава Тамбовской области Максим Егоров. Ранее региональным законом предусматривались выплаты в размере 1150 рублей для студентов 1-2 курсов и 3500 рублей — для студентов последующих курсов и магистрантов. Эта мера поддержки для студентов колледжей и вузов, обучающихся по целевому направлению на педагогических специальностях, была введена в регионе в прошлом году, в Год педагога и наставника. "На заседании областной думы мы приняли закон, устанавливающий единый размер ежемесячной денежной выплаты в размере 3500 рублей для студентов-целевиков, обучающихся по педагогическим специальностям. Принятие закона направлено на привлечение в профессию молодежи, снижение кадрового дефицита в образовательных организациях области", - цитирует пресс-служба председателя Тамбовской областной Думы Евгения Матушкина. Он добавил, что сегодня в регионе сфере образования уделяется особое внимание: ведутся масштабные работы по капитальному ремонту школьных зданий, строятся новые современные школы. "И, конечно же, принимаются меры для повышения престижа, популяризации учительской профессии, чтобы в наши школы приходила работать талантливая, любящая свое дело молодежь. И принятый закон призван поддержать ребят в их выборе стать педагогами, оказать им поддержку в период обучения", - подчеркнул Матушкин.

https://ria.ru/20240925/egorov-1974681814.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), максим егоров, тамбовская областная дума