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Матушкин: установлен единый размер выплаты для целевиков педспециальностей - РИА Новости, 26.09.2024
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Тамбовская область
 
11:43 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/matushkin-1974796837.html
Матушкин: установлен единый размер выплаты для целевиков педспециальностей
Матушкин: установлен единый размер выплаты для целевиков педспециальностей - РИА Новости, 26.09.2024
Матушкин: установлен единый размер выплаты для целевиков педспециальностей
На заседании Тамбовской областной Думы принята поправка в региональный закон, которая устанавливает единый размер ежемесячной денежной выплаты для обучающихся... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T11:43
2024-09-26T11:43
тамбовская область
евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)
максим егоров
тамбовская областная дума
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. На заседании Тамбовской областной Думы принята поправка в региональный закон, которая устанавливает единый размер ежемесячной денежной выплаты для обучающихся по образовательным программам среднего профессионального или высшего образования, заключивших договор о целевом обучении по педагогическим специальностям, сообщает пресс-служба регионального парламента. Речь идет о законе "Об образовании в Тамбовской области". Сумма выплаты составит – 3500 рублей. Депутаты единогласно поддержали эту законодательную инициативу, с которой выступил глава Тамбовской области Максим Егоров. Ранее региональным законом предусматривались выплаты в размере 1150 рублей для студентов 1-2 курсов и 3500 рублей — для студентов последующих курсов и магистрантов. Эта мера поддержки для студентов колледжей и вузов, обучающихся по целевому направлению на педагогических специальностях, была введена в регионе в прошлом году, в Год педагога и наставника. "На заседании областной думы мы приняли закон, устанавливающий единый размер ежемесячной денежной выплаты в размере 3500 рублей для студентов-целевиков, обучающихся по педагогическим специальностям. Принятие закона направлено на привлечение в профессию молодежи, снижение кадрового дефицита в образовательных организациях области", - цитирует пресс-служба председателя Тамбовской областной Думы Евгения Матушкина. Он добавил, что сегодня в регионе сфере образования уделяется особое внимание: ведутся масштабные работы по капитальному ремонту школьных зданий, строятся новые современные школы. "И, конечно же, принимаются меры для повышения престижа, популяризации учительской профессии, чтобы в наши школы приходила работать талантливая, любящая свое дело молодежь. И принятый закон призван поддержать ребят в их выборе стать педагогами, оказать им поддержку в период обучения", - подчеркнул Матушкин.
https://ria.ru/20240925/egorov-1974681814.html
https://ria.ru/20240925/kirsanov-1974709027.html
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евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), максим егоров, тамбовская областная дума
Тамбовская область, Евгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы), Максим Егоров, Тамбовская областная Дума

Матушкин: установлен единый размер выплаты для целевиков педспециальностей

© Фото : пресс-служба Тамбовской областной ДумыПредседатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин
Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Фото : пресс-служба Тамбовской областной Думы
Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. На заседании Тамбовской областной Думы принята поправка в региональный закон, которая устанавливает единый размер ежемесячной денежной выплаты для обучающихся по образовательным программам среднего профессионального или высшего образования, заключивших договор о целевом обучении по педагогическим специальностям, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Речь идет о законе "Об образовании в Тамбовской области". Сумма выплаты составит – 3500 рублей.
Депутаты единогласно поддержали эту законодательную инициативу, с которой выступил глава Тамбовской области Максим Егоров.
Ранее региональным законом предусматривались выплаты в размере 1150 рублей для студентов 1-2 курсов и 3500 рублей — для студентов последующих курсов и магистрантов. Эта мера поддержки для студентов колледжей и вузов, обучающихся по целевому направлению на педагогических специальностях, была введена в регионе в прошлом году, в Год педагога и наставника.
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"На заседании областной думы мы приняли закон, устанавливающий единый размер ежемесячной денежной выплаты в размере 3500 рублей для студентов-целевиков, обучающихся по педагогическим специальностям. Принятие закона направлено на привлечение в профессию молодежи, снижение кадрового дефицита в образовательных организациях области", - цитирует пресс-служба председателя Тамбовской областной Думы Евгения Матушкина.
Он добавил, что сегодня в регионе сфере образования уделяется особое внимание: ведутся масштабные работы по капитальному ремонту школьных зданий, строятся новые современные школы.
"И, конечно же, принимаются меры для повышения престижа, популяризации учительской профессии, чтобы в наши школы приходила работать талантливая, любящая свое дело молодежь. И принятый закон призван поддержать ребят в их выборе стать педагогами, оказать им поддержку в период обучения", - подчеркнул Матушкин.
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Тамбовская областьЕвгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы)Максим ЕгоровТамбовская областная Дума
 
 
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