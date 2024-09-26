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Почти 70 машин скорой помощи поступили в подмосковные больницы
Почти 70 машин скорой помощи поступили в подмосковные больницы - РИА Новости, 26.09.2024
Почти 70 машин скорой помощи поступили в подмосковные больницы
Почти 70 автомобилей неотложной помощи поступили в подмосковные медучреждения в этом году, до конца года планируется поставить еще 77 машин скорой помощи,... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T18:17
2024-09-26T18:17
2024-09-26T18:18
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Почти 70 автомобилей неотложной помощи поступили в подмосковные медучреждения в этом году, до конца года планируется поставить еще 77 машин скорой помощи, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Мы стараемся каждый год обновлять автопарк не только скорой, но и неотложной помощи. В этом году поставили 68 неотложек – по восемь в Московский областной детский хоспис и Балашихинскую больницу, три – в Лобненскую, а также в Воскресенскую, Серпуховскую, Солнечногорскую и другие наши медучреждения. Кроме того, до конца 2024 года в разные уголки Подмосковья поступят 77 машин скорой", - сказал Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона. Губернатор добавил, что до конца года в Подмосковье начнут работу семь новых поликлиник, 12 фельдшерско-акушерских пунктов, три кабинета врача общей практики и подстанция скорой помощи в Мытищах.
https://ria.ru/20240926/podmoskove-1974828563.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), мытищи, андрей воробьев
Московская область (Подмосковье), Мытищи, Андрей Воробьев, Новости Подмосковья
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Почти 70 автомобилей неотложной помощи поступили в подмосковные медучреждения в этом году, до конца года планируется поставить еще 77 машин скорой помощи, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Мы стараемся каждый год обновлять автопарк не только скорой, но и неотложной помощи. В этом году поставили 68 неотложек – по восемь в Московский областной детский хоспис и Балашихинскую больницу, три – в Лобненскую, а также в Воскресенскую, Серпуховскую, Солнечногорскую и другие наши медучреждения. Кроме того, до конца 2024 года в разные уголки Подмосковья поступят 77 машин скорой", - сказал Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона.
Губернатор добавил, что до конца года в Подмосковье начнут работу семь новых поликлиник, 12 фельдшерско-акушерских пунктов, три кабинета врача общей практики и подстанция скорой помощи в Мытищах
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