https://ria.ru/20240926/mashiny-1974927951.html

Почти 70 машин скорой помощи поступили в подмосковные больницы

Почти 70 машин скорой помощи поступили в подмосковные больницы - РИА Новости, 26.09.2024

Почти 70 машин скорой помощи поступили в подмосковные больницы

Почти 70 автомобилей неотложной помощи поступили в подмосковные медучреждения в этом году, до конца года планируется поставить еще 77 машин скорой помощи,... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T18:17

2024-09-26T18:17

2024-09-26T18:18

московская область (подмосковье)

мытищи

андрей воробьев

новости подмосковья

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Почти 70 автомобилей неотложной помощи поступили в подмосковные медучреждения в этом году, до конца года планируется поставить еще 77 машин скорой помощи, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Мы стараемся каждый год обновлять автопарк не только скорой, но и неотложной помощи. В этом году поставили 68 неотложек – по восемь в Московский областной детский хоспис и Балашихинскую больницу, три – в Лобненскую, а также в Воскресенскую, Серпуховскую, Солнечногорскую и другие наши медучреждения. Кроме того, до конца 2024 года в разные уголки Подмосковья поступят 77 машин скорой", - сказал Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона. Губернатор добавил, что до конца года в Подмосковье начнут работу семь новых поликлиник, 12 фельдшерско-акушерских пунктов, три кабинета врача общей практики и подстанция скорой помощи в Мытищах.

https://ria.ru/20240926/podmoskove-1974828563.html

московская область (подмосковье)

мытищи

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), мытищи, андрей воробьев