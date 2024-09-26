https://ria.ru/20240926/magazin-1974742031.html

Один из старейших в России интернет-магазинов приостановил работу

Один из старейших в России интернет-магазинов приостановил работу - РИА Новости, 26.09.2024

Один из старейших в России интернет-магазинов приостановил работу

Интернет-магазин "Плеер.ру" перестал работать по техническим причинам, следует из сообщения на сайте компании. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T06:08

2024-09-26T06:08

2024-09-26T10:50

технологии

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Интернет-магазин "Плеер.ру" перестал работать по техническим причинам, следует из сообщения на сайте компании."По техническим причинам магазин и отдел клиентской поддержки не работают!" — сообщил "Плеер.ру".Магазин также опубликовал адреса для обращений пользователей.Ранее магазин уже приостанавливал свою деятельность по решению суда в 2019 году. Компанию — владельца "Плеер.ру" признали виновной в неиспользовании онлайн-касс для передачи налоговых данных.Интернет-магазин "Плеер.ру" основали в 2002 году. В 2013-м он занял 21-е место в рейтинге 30 самых крупных компаний Рунета по версии Forbes. Издание оценило его выручку в 60 миллионов долларов.

https://ria.ru/20240916/eldorado-1972965025.html

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технологии