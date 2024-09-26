https://ria.ru/20240926/madjanov-1974833627.html
Прощание с Романом Мадяновым пройдет в пятницу
Прощание с Романом Мадяновым пройдет в пятницу - РИА Новости, 26.09.2024
Прощание с Романом Мадяновым пройдет в пятницу
Заслуженного артиста РФ Романа Мадянова похоронят в пятницу, церемония прощания пройдет в городе Бронницы Московской области, сообщила РИА Новости представитель РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T13:18
2024-09-26T13:18
2024-09-26T13:23
бронницы
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Заслуженного артиста РФ Романа Мадянова похоронят в пятницу, церемония прощания пройдет в городе Бронницы Московской области, сообщила РИА Новости представитель артиста. Мадянов ушел из жизни в среду в возрасте 62 лет. "Прощание будет завтра в 12.00 в Бронницах, в храме Архангела Михаила", - сказала собеседница агентства. Похороны артиста пройдут после церемонии, добавила она. Мадянов родился 22 июля 1962 года в городе Дедовске Московской области. Он окончил ГИТИС в 1984 году. Снимался в сериалах "Солдаты", "Участок", "Домашний арест", "Бедная Настя", "Дети Арбата", "Мосгаз", а также фильмах "По щучьему велению", "12", "Левиафан", "Легенда №17" и десятках других. Более 20 лет Мадянов был занят в спектаклях Театра имени Владимира Маяковского, таких как "В кольце тишины", "Беседы с Сократом", "Леди Макбет Мценского уезда", "Завтра была война", "Театральный романс", "Дети Ванюшина" и в других.
https://ria.ru/20240925/madyanov-1974679416.html
https://ria.ru/20240925/madyanov-1803712646.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бронницы, московская область (подмосковье), россия, владимир маяковский, гитис, мосгаз, роман мадянов, культура
Бронницы, Московская область (Подмосковье), Россия, Владимир Маяковский, ГИТИС, Мосгаз, Роман Мадянов, Культура, Культура
Прощание с Романом Мадяновым пройдет в пятницу
Прощание с Романом Мадяновым пройдет в пятницу в Бронницах