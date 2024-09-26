https://ria.ru/20240926/livan-1974841170.html
ЦАХАЛ сообщил об атаке на объекты инфраструктуры на границе Сирии и Ливана
ЦАХАЛ сообщил об атаке на объекты инфраструктуры на границе Сирии и Ливана - РИА Новости, 26.09.2024
ЦАХАЛ сообщил об атаке на объекты инфраструктуры на границе Сирии и Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по объектам инфраструктуры на границе Сирии и Ливана, которые использовались для поставки оружия шиитскому... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T13:41
2024-09-26T13:41
2024-09-26T13:59
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по объектам инфраструктуры на границе Сирии и Ливана, которые использовались для поставки оружия шиитскому ливанскому движения "Хезболлах", сообщила в четверг пресс-служба армии."Истребители ВВС атаковали инфраструктуру на сирийско-ливанской границе, которую террористическая организация "Хезболлах" использовала для передачи оружия с территории Сирии бойцам "Хезболлах" в Ливане", - говорится в сообщении.В понедельник генштаб израильской армии присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по более чем 2000 целям "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов."Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительной увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был в частности зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО.Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана.
https://ria.ru/20240926/oon-1974735832.html
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в мире, сирия, израиль, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хезболла, оон
В мире, Сирия, Израиль, Ливан, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Хезболла, ООН
ЦАХАЛ сообщил об атаке на объекты инфраструктуры на границе Сирии и Ливана
ЦАХАЛ нанес авиаудары по объектам инфраструктуры на границе Сирии и Ливана
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по объектам инфраструктуры на границе Сирии и Ливана, которые использовались для поставки оружия шиитскому ливанскому движения "Хезболлах", сообщила в четверг пресс-служба армии.
"Истребители ВВС атаковали инфраструктуру на сирийско-ливанской границе, которую террористическая организация "Хезболлах" использовала для передачи оружия с территории Сирии бойцам "Хезболлах" в Ливане", - говорится в сообщении.
В понедельник генштаб израильской армии присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по более чем 2000 целям "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов.
"Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительной увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был в частности зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО.
Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана.