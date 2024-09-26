https://ria.ru/20240926/livan-1974798944.html

В Ливане в четверг от ударов Израиля погибли более 30 человек

В Ливане в четверг от ударов Израиля погибли более 30 человек - РИА Новости, 26.09.2024

В Ливане в четверг от ударов Израиля погибли более 30 человек

Жертвами израильских авиаударов в разных районах Ливана в четверг утром стали более 30 человек, сообщает министерство здравоохранения Ливана. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T11:49

2024-09-26T11:49

2024-09-26T11:49

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БЕЙРУТ, 26 сен - РИА Новости. Жертвами израильских авиаударов в разных районах Ливана в четверг утром стали более 30 человек, сообщает министерство здравоохранения Ливана. Ранее полевой источник сообщил РИА Новости, что в результате массированных бомбардировок шести поселений на востоке Ливана погибли десятки человек. В том числе более 20 сирийских беженцев, которые семьями укрывались в одном из домов. "Тридцать один человек сегодня погиб в разных районах Ливана в результате израильской агрессии", - говорится в сообщении минздрава.

https://ria.ru/20240926/livan-1974751478.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ливан, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024