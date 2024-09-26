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Лихачев рассказал о российском ядерном потенциале - РИА Новости, 26.09.2024
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15:46 26.09.2024 (обновлено: 16:07 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/likhachev-1974882990.html
Лихачев рассказал о российском ядерном потенциале
Лихачев рассказал о российском ядерном потенциале - РИА Новости, 26.09.2024
Лихачев рассказал о российском ядерном потенциале
Российский ядерный потенциал на сегодняшний день полностью обеспечивает интересы России, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T15:46
2024-09-26T16:07
экономика
россия
алексей лихачев
павел зарубин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
киев
москва
владимир путин
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российский ядерный потенциал на сегодняшний день полностью обеспечивает интересы России, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев."На сегодняшний день наш ядерный потенциал обеспечивает все интересы Российской Федерации", - сказал Лихачев Павлу Зарубину, видео размещено в Telegram-канале журналиста.Президент России Владимир Путин в среду на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин сообщил, что в рамках обновления госполитики в области ядерного сдерживания предлагается рассматривать агрессию со стороны неядерного государства с участием ядерного как их совместное нападение на РФ. Также, по его словам, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие при агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создаёт критическую угрозу. При этом Путин добавил, что Россия всегда в высшей степени ответственно подходила к вопросам использования ядерных сил, это крайняя мера защиты суверенитета страны.Предложенные изменения должны стать поводом призадуматься не только для Киева, но и для всех врагов РФ, толкающих мир к ядерной катастрофе, заявил позже зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. При этом, говоря о предложенных уточнениях в основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания, он подчеркнул, что "всем понятно, о каких странах идёт речь".Путин ранее заявлял, что Москва не бряцает ядерным оружием. Он отметил, что Россия обладает ядерной доктриной, в которой написано, что применение ядерного оружия возможно в исключительных случаях, такой случай не наступил.
https://ria.ru/20240926/ssha-1974844892.html
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экономика, россия, алексей лихачев, павел зарубин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", киев, москва, владимир путин
Экономика, Россия, Алексей Лихачев, Павел Зарубин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Киев, Москва, Владимир Путин
Лихачев рассказал о российском ядерном потенциале

Лихачев: российский ядерный потенциал полностью обеспечивает интересы страны

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на VII международном форуме "Российская энергетическая неделя"
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев на VII международном форуме Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на VII международном форуме "Российская энергетическая неделя"
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российский ядерный потенциал на сегодняшний день полностью обеспечивает интересы России, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"На сегодняшний день наш ядерный потенциал обеспечивает все интересы Российской Федерации", - сказал Лихачев Павлу Зарубину, видео размещено в Telegram-канале журналиста.
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Президент России Владимир Путин в среду на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин сообщил, что в рамках обновления госполитики в области ядерного сдерживания предлагается рассматривать агрессию со стороны неядерного государства с участием ядерного как их совместное нападение на РФ. Также, по его словам, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие при агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создаёт критическую угрозу. При этом Путин добавил, что Россия всегда в высшей степени ответственно подходила к вопросам использования ядерных сил, это крайняя мера защиты суверенитета страны.
Предложенные изменения должны стать поводом призадуматься не только для Киева, но и для всех врагов РФ, толкающих мир к ядерной катастрофе, заявил позже зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. При этом, говоря о предложенных уточнениях в основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания, он подчеркнул, что "всем понятно, о каких странах идёт речь".
Путин ранее заявлял, что Москва не бряцает ядерным оружием. Он отметил, что Россия обладает ядерной доктриной, в которой написано, что применение ядерного оружия возможно в исключительных случаях, такой случай не наступил.
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ЭкономикаРоссияАлексей ЛихачевПавел ЗарубинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"КиевМоскваВладимир Путин
 
 
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