https://ria.ru/20240926/likhachev-1974882990.html

Лихачев рассказал о российском ядерном потенциале

Лихачев рассказал о российском ядерном потенциале - РИА Новости, 26.09.2024

Лихачев рассказал о российском ядерном потенциале

Российский ядерный потенциал на сегодняшний день полностью обеспечивает интересы России, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T15:46

2024-09-26T15:46

2024-09-26T16:07

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алексей лихачев

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российский ядерный потенциал на сегодняшний день полностью обеспечивает интересы России, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев."На сегодняшний день наш ядерный потенциал обеспечивает все интересы Российской Федерации", - сказал Лихачев Павлу Зарубину, видео размещено в Telegram-канале журналиста.Президент России Владимир Путин в среду на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин сообщил, что в рамках обновления госполитики в области ядерного сдерживания предлагается рассматривать агрессию со стороны неядерного государства с участием ядерного как их совместное нападение на РФ. Также, по его словам, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие при агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создаёт критическую угрозу. При этом Путин добавил, что Россия всегда в высшей степени ответственно подходила к вопросам использования ядерных сил, это крайняя мера защиты суверенитета страны.Предложенные изменения должны стать поводом призадуматься не только для Киева, но и для всех врагов РФ, толкающих мир к ядерной катастрофе, заявил позже зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. При этом, говоря о предложенных уточнениях в основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания, он подчеркнул, что "всем понятно, о каких странах идёт речь".Путин ранее заявлял, что Москва не бряцает ядерным оружием. Он отметил, что Россия обладает ядерной доктриной, в которой написано, что применение ядерного оружия возможно в исключительных случаях, такой случай не наступил.

https://ria.ru/20240926/ssha-1974844892.html

https://ria.ru/20240926/vengriya-1974884727.html

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экономика, россия, алексей лихачев, павел зарубин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", киев, москва, владимир путин