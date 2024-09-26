Лихачев рассказал о российском ядерном потенциале
Лихачев: российский ядерный потенциал полностью обеспечивает интересы страны
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на VII международном форуме "Российская энергетическая неделя"
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на VII международном форуме "Российская энергетическая неделя"
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российский ядерный потенциал на сегодняшний день полностью обеспечивает интересы России, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"На сегодняшний день наш ядерный потенциал обеспечивает все интересы Российской Федерации", - сказал Лихачев Павлу Зарубину, видео размещено в Telegram-канале журналиста.
Президент России Владимир Путин в среду на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин сообщил, что в рамках обновления госполитики в области ядерного сдерживания предлагается рассматривать агрессию со стороны неядерного государства с участием ядерного как их совместное нападение на РФ. Также, по его словам, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие при агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создаёт критическую угрозу. При этом Путин добавил, что Россия всегда в высшей степени ответственно подходила к вопросам использования ядерных сил, это крайняя мера защиты суверенитета страны.
Предложенные изменения должны стать поводом призадуматься не только для Киева, но и для всех врагов РФ, толкающих мир к ядерной катастрофе, заявил позже зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. При этом, говоря о предложенных уточнениях в основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания, он подчеркнул, что "всем понятно, о каких странах идёт речь".
Путин ранее заявлял, что Москва не бряцает ядерным оружием. Он отметил, что Россия обладает ядерной доктриной, в которой написано, что применение ядерного оружия возможно в исключительных случаях, такой случай не наступил.