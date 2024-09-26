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Лихачев заявил о важности международного сотрудничества в атомной отрасли - РИА Новости, 26.09.2024
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13:27 26.09.2024 (обновлено: 13:54 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/likhachev-1974836578.html
Лихачев заявил о важности международного сотрудничества в атомной отрасли
Лихачев заявил о важности международного сотрудничества в атомной отрасли - РИА Новости, 26.09.2024
Лихачев заявил о важности международного сотрудничества в атомной отрасли
Альтернативы международному сотрудничеству в атомной отрасли нет, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T13:27
2024-09-26T13:54
москва
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Альтернативы международному сотрудничеству в атомной отрасли нет, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "И с точки зрения поставок технологий и услуг, и с точки зрения работы надзорных органов суммируются лучшие знания по всей планете. И сегодня нет никакой альтернативы в международном сотрудничестве для развития атомных технологий", - сказал Лихачев на сессии Российской энергетической недели. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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москва, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Москва, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Лихачев заявил о важности международного сотрудничества в атомной отрасли

Лихачев: альтернативы международному сотрудничеству в атомной отрасли нет

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на сессии Российской энергетической недели. 26 сентября 2024
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев на сессии Российской энергетической недели. 26 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на сессии Российской энергетической недели. 26 сентября 2024. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Альтернативы международному сотрудничеству в атомной отрасли нет, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"И с точки зрения поставок технологий и услуг, и с точки зрения работы надзорных органов суммируются лучшие знания по всей планете. И сегодня нет никакой альтернативы в международном сотрудничестве для развития атомных технологий", - сказал Лихачев на сессии Российской энергетической недели.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
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МоскваАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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