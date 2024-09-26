https://ria.ru/20240926/likhachev-1974836578.html

Лихачев заявил о важности международного сотрудничества в атомной отрасли

Лихачев заявил о важности международного сотрудничества в атомной отрасли - РИА Новости, 26.09.2024

Лихачев заявил о важности международного сотрудничества в атомной отрасли

Альтернативы международному сотрудничеству в атомной отрасли нет, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T13:27

2024-09-26T13:27

2024-09-26T13:54

москва

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Альтернативы международному сотрудничеству в атомной отрасли нет, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "И с точки зрения поставок технологий и услуг, и с точки зрения работы надзорных органов суммируются лучшие знания по всей планете. И сегодня нет никакой альтернативы в международном сотрудничестве для развития атомных технологий", - сказал Лихачев на сессии Российской энергетической недели. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240926/peskov-1974832665.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"