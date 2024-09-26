https://ria.ru/20240926/likhachev-1974836578.html
Лихачев заявил о важности международного сотрудничества в атомной отрасли
Лихачев заявил о важности международного сотрудничества в атомной отрасли - РИА Новости, 26.09.2024
Лихачев заявил о важности международного сотрудничества в атомной отрасли
Альтернативы международному сотрудничеству в атомной отрасли нет, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T13:27
2024-09-26T13:27
2024-09-26T13:54
москва
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Альтернативы международному сотрудничеству в атомной отрасли нет, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "И с точки зрения поставок технологий и услуг, и с точки зрения работы надзорных органов суммируются лучшие знания по всей планете. И сегодня нет никакой альтернативы в международном сотрудничестве для развития атомных технологий", - сказал Лихачев на сессии Российской энергетической недели. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240926/peskov-1974832665.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Москва, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Лихачев заявил о важности международного сотрудничества в атомной отрасли
Лихачев: альтернативы международному сотрудничеству в атомной отрасли нет