https://ria.ru/20240926/lavrov-1974950272.html

Лавров встретится в Нью-Йорке с Гутеррешем

Лавров встретится в Нью-Йорке с Гутеррешем - РИА Новости, 26.09.2024

Лавров встретится в Нью-Йорке с Гутеррешем

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе предстоящей в четверг встречи обсудят продолжающийся кризис на Ближнем Востоке,... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T21:19

2024-09-26T21:19

2024-09-26T21:19

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стефан дюжаррик

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ООН, 26 сен - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе предстоящей в четверг встречи обсудят продолжающийся кризис на Ближнем Востоке, ситуацию на Украине, а также ряд других глобальных вопросов, заявил РИА Новости официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик. "Безусловно, генеральный секретарь сегодня встретится с главой МИД РФ Лавровым. Насколько я понимаю, встреча состоится сегодня днем", - сказал Дюжаррик, комментируя предстоящие контакты Лаврова и Гутерреша. По его словам, среди тем, которые стоят на повестке переговоров, фигурируют "ситуация на Ближнем Востоке и Украине, а также ряд других глобальных вопросов". "Генсек ООН Гутерреш готов обсудить любые вопросы, которые заинтересуют российского министра", - констатировал представитель генсека всемирной организации.

https://ria.ru/20240925/lavrov-1974653271.html

россия

ближний восток

украина

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