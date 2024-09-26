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Лавров встретится в Нью-Йорке с Гутеррешем - РИА Новости, 26.09.2024
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21:19 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/lavrov-1974950272.html
Лавров встретится в Нью-Йорке с Гутеррешем
Лавров встретится в Нью-Йорке с Гутеррешем - РИА Новости, 26.09.2024
Лавров встретится в Нью-Йорке с Гутеррешем
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе предстоящей в четверг встречи обсудят продолжающийся кризис на Ближнем Востоке,... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T21:19
2024-09-26T21:19
в мире
россия
ближний восток
украина
антониу гутерреш
сергей лавров
стефан дюжаррик
оон
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ООН, 26 сен - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе предстоящей в четверг встречи обсудят продолжающийся кризис на Ближнем Востоке, ситуацию на Украине, а также ряд других глобальных вопросов, заявил РИА Новости официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик. "Безусловно, генеральный секретарь сегодня встретится с главой МИД РФ Лавровым. Насколько я понимаю, встреча состоится сегодня днем", - сказал Дюжаррик, комментируя предстоящие контакты Лаврова и Гутерреша. По его словам, среди тем, которые стоят на повестке переговоров, фигурируют "ситуация на Ближнем Востоке и Украине, а также ряд других глобальных вопросов". "Генсек ООН Гутерреш готов обсудить любые вопросы, которые заинтересуют российского министра", - констатировал представитель генсека всемирной организации.
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в мире, россия, ближний восток, украина, антониу гутерреш, сергей лавров, стефан дюжаррик, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Россия, Ближний Восток, Украина, Антониу Гутерреш, Сергей Лавров, Стефан Дюжаррик, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Лавров встретится в Нью-Йорке с Гутеррешем

Глава МИД Лавров и Генсек ООН Гутерреш обсудят Украину и Ближний Восток

© POOL | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш. Архивное фото
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ООН, 26 сен - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе предстоящей в четверг встречи обсудят продолжающийся кризис на Ближнем Востоке, ситуацию на Украине, а также ряд других глобальных вопросов, заявил РИА Новости официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.
"Безусловно, генеральный секретарь сегодня встретится с главой МИД РФ Лавровым. Насколько я понимаю, встреча состоится сегодня днем", - сказал Дюжаррик, комментируя предстоящие контакты Лаврова и Гутерреша.
По его словам, среди тем, которые стоят на повестке переговоров, фигурируют "ситуация на Ближнем Востоке и Украине, а также ряд других глобальных вопросов".
"Генсек ООН Гутерреш готов обсудить любые вопросы, которые заинтересуют российского министра", - констатировал представитель генсека всемирной организации.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
В МИД рассказали о насыщенном графике Лаврова на Генассамблее ООН
25 сентября, 16:39
 
В миреРоссияБлижний ВостокУкраинаАнтониу ГутеррешСергей ЛавровСтефан ДюжаррикООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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