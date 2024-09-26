https://ria.ru/20240926/lavrov-1974950272.html
Лавров встретится в Нью-Йорке с Гутеррешем
Лавров встретится в Нью-Йорке с Гутеррешем - РИА Новости, 26.09.2024
Лавров встретится в Нью-Йорке с Гутеррешем
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе предстоящей в четверг встречи обсудят продолжающийся кризис на Ближнем Востоке,... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T21:19
2024-09-26T21:19
2024-09-26T21:19
в мире
россия
ближний восток
украина
антониу гутерреш
сергей лавров
стефан дюжаррик
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/17/1898194157_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_1f84851b03fd1feaf31a568889fe93d7.jpg
ООН, 26 сен - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе предстоящей в четверг встречи обсудят продолжающийся кризис на Ближнем Востоке, ситуацию на Украине, а также ряд других глобальных вопросов, заявил РИА Новости официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик. "Безусловно, генеральный секретарь сегодня встретится с главой МИД РФ Лавровым. Насколько я понимаю, встреча состоится сегодня днем", - сказал Дюжаррик, комментируя предстоящие контакты Лаврова и Гутерреша. По его словам, среди тем, которые стоят на повестке переговоров, фигурируют "ситуация на Ближнем Востоке и Украине, а также ряд других глобальных вопросов". "Генсек ООН Гутерреш готов обсудить любые вопросы, которые заинтересуют российского министра", - констатировал представитель генсека всемирной организации.
https://ria.ru/20240925/lavrov-1974653271.html
россия
ближний восток
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/17/1898194157_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_5d4e7f4d0197191d1f54ffe0f923dce6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, ближний восток, украина, антониу гутерреш, сергей лавров, стефан дюжаррик, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Россия, Ближний Восток, Украина, Антониу Гутерреш, Сергей Лавров, Стефан Дюжаррик, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Лавров встретится в Нью-Йорке с Гутеррешем
Глава МИД Лавров и Генсек ООН Гутерреш обсудят Украину и Ближний Восток
ООН, 26 сен - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе предстоящей в четверг встречи обсудят продолжающийся кризис на Ближнем Востоке, ситуацию на Украине, а также ряд других глобальных вопросов, заявил РИА Новости официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.
"Безусловно, генеральный секретарь сегодня встретится с главой МИД РФ Лавровым. Насколько я понимаю, встреча состоится сегодня днем", - сказал Дюжаррик, комментируя предстоящие контакты Лаврова и Гутерреша.
По его словам, среди тем, которые стоят на повестке переговоров, фигурируют "ситуация на Ближнем Востоке и Украине, а также ряд других глобальных вопросов".
"Генсек ООН Гутерреш готов обсудить любые вопросы, которые заинтересуют российского министра", - констатировал представитель генсека всемирной организации.