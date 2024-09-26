https://ria.ru/20240926/lavrov-1974939068.html

Лавров: Россия понимает позицию КНДР о ядерном щите как основе безопасности

Лавров: Россия понимает позицию КНДР о ядерном щите как основе безопасности - РИА Новости, 26.09.2024

Лавров: Россия понимает позицию КНДР о ядерном щите как основе безопасности

Москва понимает позицию Пхеньяна, что основой обеспечения защиты страны является ракетно-ядерный щит, заявил РИА Новости министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T19:25

2024-09-26T19:25

2024-09-26T19:25

россия

сергей лавров

кндр (северная корея)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155815/55/1558155505_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_d216ae3f37eb64346a91cfc0870a1c3e.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Москва понимает позицию Пхеньяна, что основой обеспечения защиты страны является ракетно-ядерный щит, заявил РИА Новости министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Понимаем принципиальную позицию наших корейских друзей в том, что основой обеспечения собственной независимости и безопасности является ракетно-ядерный щит и другие меры самообороны", - сказал министр.

https://ria.ru/20240926/lavrov-1974936445.html

россия

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сергей лавров, кндр (северная корея), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире