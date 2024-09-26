https://ria.ru/20240926/lavrov-1974939068.html
Лавров: Россия понимает позицию КНДР о ядерном щите как основе безопасности
Лавров: Россия понимает позицию КНДР о ядерном щите как основе безопасности - РИА Новости, 26.09.2024
Лавров: Россия понимает позицию КНДР о ядерном щите как основе безопасности
Москва понимает позицию Пхеньяна, что основой обеспечения защиты страны является ракетно-ядерный щит, заявил РИА Новости министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T19:25
2024-09-26T19:25
2024-09-26T19:25
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кндр (северная корея)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Москва понимает позицию Пхеньяна, что основой обеспечения защиты страны является ракетно-ядерный щит, заявил РИА Новости министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Понимаем принципиальную позицию наших корейских друзей в том, что основой обеспечения собственной независимости и безопасности является ракетно-ядерный щит и другие меры самообороны", - сказал министр.
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россия, сергей лавров, кндр (северная корея), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
Россия, Сергей Лавров, КНДР (Северная Корея), Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире
Лавров: Россия понимает позицию КНДР о ядерном щите как основе безопасности
Лавров: ракетно-ядерный щит — основа безопасности КНДР, Россия понимает это