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Лавров заявил о глубоком доверии между лидерами России и КНДР - РИА Новости, 26.09.2024
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19:17 26.09.2024 (обновлено: 19:20 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/lavrov-1974937400.html
Лавров заявил о глубоком доверии между лидерами России и КНДР
Лавров заявил о глубоком доверии между лидерами России и КНДР - РИА Новости, 26.09.2024
Лавров заявил о глубоком доверии между лидерами России и КНДР
Глубокое искреннее доверие между руководителями РФ и КНДР основано на общем понимании и совпадении оценок международной обстановки, заявил РИА Новости глава МИД РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T19:17
2024-09-26T19:20
россия
сергей лавров
в мире
кндр (северная корея)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Глубокое искреннее доверие между руководителями РФ и КНДР основано на общем понимании и совпадении оценок международной обстановки, заявил РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров."Наибольшую ценность имеет глубокое искреннее доверие между руководителями двух стран, основанное на общем понимании и совпадении оценок текущей международной обстановки", - сказал Лавров.Он отметил, что Россия твердо привержена выполнению всех договоренностей лидеров, в том числе зафиксированных в Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
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россия
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россия, сергей лавров, в мире, кндр (северная корея), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Сергей Лавров, В мире, КНДР (Северная Корея), Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров заявил о глубоком доверии между лидерами России и КНДР

Лавров: доверие между лидерами России и КНДР основано на понимании обстановки

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Глубокое искреннее доверие между руководителями РФ и КНДР основано на общем понимании и совпадении оценок международной обстановки, заявил РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Наибольшую ценность имеет глубокое искреннее доверие между руководителями двух стран, основанное на общем понимании и совпадении оценок текущей международной обстановки", - сказал Лавров.
Он отметил, что Россия твердо привержена выполнению всех договоренностей лидеров, в том числе зафиксированных в Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
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РоссияСергей ЛавровВ миреКНДР (Северная Корея)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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