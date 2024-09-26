https://ria.ru/20240926/lavrov-1974937400.html

Лавров заявил о глубоком доверии между лидерами России и КНДР

Лавров заявил о глубоком доверии между лидерами России и КНДР - РИА Новости, 26.09.2024

Лавров заявил о глубоком доверии между лидерами России и КНДР

Глубокое искреннее доверие между руководителями РФ и КНДР основано на общем понимании и совпадении оценок международной обстановки, заявил РИА Новости глава МИД РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T19:17

2024-09-26T19:17

2024-09-26T19:20

россия

сергей лавров

в мире

кндр (северная корея)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Глубокое искреннее доверие между руководителями РФ и КНДР основано на общем понимании и совпадении оценок международной обстановки, заявил РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров."Наибольшую ценность имеет глубокое искреннее доверие между руководителями двух стран, основанное на общем понимании и совпадении оценок текущей международной обстановки", - сказал Лавров.Он отметил, что Россия твердо привержена выполнению всех договоренностей лидеров, в том числе зафиксированных в Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

https://ria.ru/20240926/vengriya-1974936079.html

россия

кндр (северная корея)

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2024

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россия, сергей лавров, в мире, кндр (северная корея), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)