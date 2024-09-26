https://ria.ru/20240926/lavrov-1974936445.html
США, Южная Корея и Япония движутся к тройственному блоку, заявил Лавров
США, Южная Корея и Япония движутся к тройственному блоку, заявил Лавров - РИА Новости, 26.09.2024
США, Южная Корея и Япония движутся к тройственному блоку, заявил Лавров
Союз США и Южной Кореи явно на пути к превращению в тройственный блок с участием Японии, вставшей на курс ремилитаризации, заявил РИА Новости глава МИД РФ... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T19:12
2024-09-26T19:12
2024-09-26T19:22
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Союз США и Южной Кореи явно на пути к превращению в тройственный блок с участием Японии, вставшей на курс ремилитаризации, заявил РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров."Дошло до того, что американо-южнокорейский союз уже открыто называется по аналогии с НАТО "ядерным альянсом", который явно на пути к превращению в тройственный блок с участием Японии, демонстративно вставшей на курс ремилитаризации", - сказал Лавров агентству.
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сша, в мире, япония, южная корея, сергей лавров, нато
США, В мире, Япония, Южная Корея, Сергей Лавров, НАТО
США, Южная Корея и Япония движутся к тройственному блоку, заявил Лавров
Лавров: США, Южная Корея и Япония явно на пути к тройственному блоку