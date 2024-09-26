https://ria.ru/20240926/lavrov-1974935610.html

Россия раскритиковала резолюцию генконференции МАГАТЭ по КНДР

Россия раскритиковала резолюцию генконференции МАГАТЭ по КНДР - РИА Новости, 26.09.2024

Россия раскритиковала резолюцию генконференции МАГАТЭ по КНДР

Резолюция Генконференции МАГАТЭ по КНДР носит вредный, неадекватный и разрушительный характер, Москва отвергает этот документ, заявил РИА Новости глава МИД РФ... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T19:05

2024-09-26T19:05

2024-09-26T19:29

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магатэ

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москва

сергей лавров

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Резолюция Генконференции МАГАТЭ по КНДР носит вредный, неадекватный и разрушительный характер, Москва отвергает этот документ, заявил РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров."С учетом изложенных фактов российская сторона с самого начала выражала категорическое несогласие с бессмысленной затеей западных стран насчет резолюции Генконференции МАГАТЭ по КНДР, аргументированно указывая на ее вредный, неадекватный и разрушительный характер", - сказал министр.Он отметил, что Россия, заявив о неприемлемости западного проекта резолюции, четко констатировала отсутствие консенсуса на Генконференции."Мы отвергаем этот ничтожный в международно-правовом отношении и не имеющий никакой добавленной стоимости документ", - подчеркнул Лавров.Министр добавил, что, "как это уже бывало в истории", РФ и КНДР "вновь противостоят общему противнику, который стремится нанести ущерб отношениям" между двумя странами."Будем последовательно крепить дружбу и сотрудничество с братским корейским народом и не позволим этим враждебным планам осуществиться", - заключил он.

https://ria.ru/20240919/rossiya-1973664740.html

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россия, магатэ, в мире, москва, сергей лавров