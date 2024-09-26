https://ria.ru/20240926/lavrov-1974935610.html
Россия раскритиковала резолюцию генконференции МАГАТЭ по КНДР
Россия раскритиковала резолюцию генконференции МАГАТЭ по КНДР - РИА Новости, 26.09.2024
Россия раскритиковала резолюцию генконференции МАГАТЭ по КНДР
Резолюция Генконференции МАГАТЭ по КНДР носит вредный, неадекватный и разрушительный характер, Москва отвергает этот документ, заявил РИА Новости глава МИД РФ... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T19:05
2024-09-26T19:05
2024-09-26T19:29
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магатэ
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Резолюция Генконференции МАГАТЭ по КНДР носит вредный, неадекватный и разрушительный характер, Москва отвергает этот документ, заявил РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров."С учетом изложенных фактов российская сторона с самого начала выражала категорическое несогласие с бессмысленной затеей западных стран насчет резолюции Генконференции МАГАТЭ по КНДР, аргументированно указывая на ее вредный, неадекватный и разрушительный характер", - сказал министр.Он отметил, что Россия, заявив о неприемлемости западного проекта резолюции, четко констатировала отсутствие консенсуса на Генконференции."Мы отвергаем этот ничтожный в международно-правовом отношении и не имеющий никакой добавленной стоимости документ", - подчеркнул Лавров.Министр добавил, что, "как это уже бывало в истории", РФ и КНДР "вновь противостоят общему противнику, который стремится нанести ущерб отношениям" между двумя странами."Будем последовательно крепить дружбу и сотрудничество с братским корейским народом и не позволим этим враждебным планам осуществиться", - заключил он.
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россия, магатэ, в мире, москва, сергей лавров
Россия, МАГАТЭ, В мире, Москва, Сергей Лавров
Россия раскритиковала резолюцию генконференции МАГАТЭ по КНДР
Лавров: резолюция генконференции МАГАТЭ по КНДР носит неадекватный характер
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Резолюция Генконференции МАГАТЭ по КНДР носит вредный, неадекватный и разрушительный характер, Москва отвергает этот документ, заявил РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.
"С учетом изложенных фактов российская сторона с самого начала выражала категорическое несогласие с бессмысленной затеей западных стран насчет резолюции Генконференции МАГАТЭ по КНДР, аргументированно указывая на ее вредный, неадекватный и разрушительный характер", - сказал министр.
Он отметил, что Россия, заявив о неприемлемости западного проекта резолюции, четко констатировала отсутствие консенсуса на Генконференции.
"Мы отвергаем этот ничтожный в международно-правовом отношении и не имеющий никакой добавленной стоимости документ", - подчеркнул Лавров.
Министр добавил, что, "как это уже бывало в истории", РФ и КНДР "вновь противостоят общему противнику, который стремится нанести ущерб отношениям" между двумя странами.
"Будем последовательно крепить дружбу и сотрудничество с братским корейским народом и не позволим этим враждебным планам осуществиться", - заключил он.