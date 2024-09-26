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Уборка кукурузы в Липецкой области началась раньше срока - РИА Новости, 26.09.2024
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Липецкая область
 
10:50 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/kukuruza-1974773253.html
Уборка кукурузы в Липецкой области началась раньше срока
Уборка кукурузы в Липецкой области началась раньше срока - РИА Новости, 26.09.2024
Уборка кукурузы в Липецкой области началась раньше срока
В Липецкой области началась уборка кукурузы на зерно, погода позволила приступить к сбору урожая раньше на несколько недель, на данный момент собрали больше 72... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T10:50
2024-09-26T10:50
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 26 сен - РИА Новости. В Липецкой области началась уборка кукурузы на зерно, погода позволила приступить к сбору урожая раньше на несколько недель, на данный момент собрали больше 72 тысяч тонн культуры, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что уборка идет в девяти из 18 муниципалитетов Липецкой области. В прошлом году в поля вышли только в октябре. Урожайность составляет в среднем 71,6 центнера с гектара. Лидер по намолоту — Добровский округ. Там получают по 87,7 центнера с гектара. Кроме кукурузы в области продолжают убирать сою и подсолнечник. На сегодняшний день собрали свыше 316 тысяч тонн и более 217 тысяч тонн, соответственно. Уборка рапса завершилась, аграрии собрали 111 тысяч тонн. По словам Артамонова, сахарной свеклы собрали 1,2 миллиона тонн, картофеля выкопали свыше 116 тысячи тонн. Урожай овощей открытого грунта составил 2,6 тысячи тонн. "Наши аграрии говорят, что темпы сбора урожая опережают прошлогодние. Помогает теплая погода и отсутствие дождей. В целом уборочная кампания в регионе проходит в штатном режиме", — отметил Артамонов.
https://ria.ru/20240920/poteri-1973862780.html
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игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов

Уборка кукурузы в Липецкой области началась раньше срока

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУборка кукурузы
Уборка кукурузы - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Уборка кукурузы
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ЛИПЕЦК, 26 сен - РИА Новости. В Липецкой области началась уборка кукурузы на зерно, погода позволила приступить к сбору урожая раньше на несколько недель, на данный момент собрали больше 72 тысяч тонн культуры, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что уборка идет в девяти из 18 муниципалитетов Липецкой области. В прошлом году в поля вышли только в октябре. Урожайность составляет в среднем 71,6 центнера с гектара. Лидер по намолоту — Добровский округ. Там получают по 87,7 центнера с гектара.
Кроме кукурузы в области продолжают убирать сою и подсолнечник. На сегодняшний день собрали свыше 316 тысяч тонн и более 217 тысяч тонн, соответственно. Уборка рапса завершилась, аграрии собрали 111 тысяч тонн.
По словам Артамонова, сахарной свеклы собрали 1,2 миллиона тонн, картофеля выкопали свыше 116 тысячи тонн. Урожай овощей открытого грунта составил 2,6 тысячи тонн.
"Наши аграрии говорят, что темпы сбора урожая опережают прошлогодние. Помогает теплая погода и отсутствие дождей. В целом уборочная кампания в регионе проходит в штатном режиме", — отметил Артамонов.
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