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Предполагаемый криптокошелек из дела о теракте в "Крокусе" заброшен - РИА Новости, 26.09.2024
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03:24 26.09.2024 (обновлено: 05:28 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/kriptokoshelek-1974736373.html
Предполагаемый криптокошелек из дела о теракте в "Крокусе" заброшен
Предполагаемый криптокошелек из дела о теракте в "Крокусе" заброшен - РИА Новости, 26.09.2024
Предполагаемый криптокошелек из дела о теракте в "Крокусе" заброшен
Криптокошелек, который, предположительно, использовался заказчиком или организатором и исполнителями теракта в "Крокус Сити Холле", заброшен, им никто не... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T03:24
2024-09-26T05:28
крокус
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Криптокошелек, который, предположительно, использовался заказчиком или организатором и исполнителями теракта в "Крокус Сити Холле", заброшен, им никто не пользуется, последние операции проводились 22 марта, выяснило РИА Новости.Сейчас на счету размещена криптовалюта Tronscan на сумму 3,35 доллара — она остается неизменной со дня теракта, когда оттуда поздним вечером 22 марта вывели 1,1 тысячи долларов.Адрес кошелька был размещен в Telegram-канале, связанном с "Голосом Хорасана"* (афганское крыло запрещенного в России "Исламского государства"*). Канал перестал существовать после публикации РИА Новости, в которой раскрывалась вероятная схема использования криптокошелька — через него перевели сумму, равную половине той, что обещали террористам за атаку на концертный зал.Арестованный по подозрению в теракте Шамсидир Фаридуни после задержания признался, что за совершение преступления обещали полмиллиона рублей, но на карту перевели только половину.Адрес кошелька появился 12 марта, на следующий день он стал активным: в качестве первого перевода туда поступили токены на сумму в 2,19 доллара. В день теракта наблюдался пик активности: туда приходили и практически сразу уходили токены. Всего было четыре поступления и отправления средств: 325, 550, 550 и 1,1 тысячи долларов. Последняя операция была проведена 22 марта с 21.30 до 22.30, то есть уже после первых сообщений о теракте.Позже в Брянской области были арестованы предполагаемые исполнители теракта. Через несколько дней, 28 марта, следствие сообщило о задержании подозреваемого в схеме финансирования террористов. В распоряжении агентства уже тогда были сведения о поступлении исполнителям теракта денег и криптовалюты, которые использовались при подготовке преступления. Позже по обвинению в содействии терроризму были арестованы Якубджони Юсуфзода, Назримад Лутфуллои, Мухаммад Шарипзода, а также Джумохон Курбонов. Трое из них частично признали вину. В судебных материалах Юсуфзоды, Шарипзоды и Курбонова, которые есть в распоряжении РИА Новости, говорится об обоснованности подозрения в их причастности учитывая показания подозреваемых и обвиняемых по делу. Что касается Лутфуллои, то, как говорится в материалах суда, это следует из показаний самого обвиняемого.* Террористическая группировка, запрещенная в России.
https://ria.ru/20240922/panikhida-1974086783.html
https://ria.ru/20240922/krokus-1974056654.html
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крокус
Крокус
Предполагаемый криптокошелек из дела о теракте в "Крокусе" заброшен

Предполагаемый криптокошелек-посредник из дела о теракте в "Крокусе" заброшен

© Суды общей юрисдикции города МосквыФигуранты по делу о теракте в концертом зале "Крокус Сити Холл" в суде
Фигуранты по делу о теракте в концертом зале Крокус Сити Холл в суде - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Суды общей юрисдикции города Москвы
Фигуранты по делу о теракте в концертом зале "Крокус Сити Холл" в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Криптокошелек, который, предположительно, использовался заказчиком или организатором и исполнителями теракта в "Крокус Сити Холле", заброшен, им никто не пользуется, последние операции проводились 22 марта, выяснило РИА Новости.
Сейчас на счету размещена криптовалюта Tronscan на сумму 3,35 доллара — она остается неизменной со дня теракта, когда оттуда поздним вечером 22 марта вывели 1,1 тысячи долларов.
Панихида по жертвам теракта в Крокус Сити Холле в Никольском соборе Красногорска - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
В Красногорске прошла панихида по жертвам теракта в "Крокусе"
22 сентября, 12:38
Адрес кошелька был размещен в Telegram-канале, связанном с "Голосом Хорасана"* (афганское крыло запрещенного в России "Исламского государства"*). Канал перестал существовать после публикации РИА Новости, в которой раскрывалась вероятная схема использования криптокошелька — через него перевели сумму, равную половине той, что обещали террористам за атаку на концертный зал.
Арестованный по подозрению в теракте Шамсидир Фаридуни после задержания признался, что за совершение преступления обещали полмиллиона рублей, но на карту перевели только половину.
Адрес кошелька появился 12 марта, на следующий день он стал активным: в качестве первого перевода туда поступили токены на сумму в 2,19 доллара. В день теракта наблюдался пик активности: туда приходили и практически сразу уходили токены. Всего было четыре поступления и отправления средств: 325, 550, 550 и 1,1 тысячи долларов. Последняя операция была проведена 22 марта с 21.30 до 22.30, то есть уже после первых сообщений о теракте.
Позже в Брянской области были арестованы предполагаемые исполнители теракта. Через несколько дней, 28 марта, следствие сообщило о задержании подозреваемого в схеме финансирования террористов. В распоряжении агентства уже тогда были сведения о поступлении исполнителям теракта денег и криптовалюты, которые использовались при подготовке преступления.
Позже по обвинению в содействии терроризму были арестованы Якубджони Юсуфзода, Назримад Лутфуллои, Мухаммад Шарипзода, а также Джумохон Курбонов. Трое из них частично признали вину. В судебных материалах Юсуфзоды, Шарипзоды и Курбонова, которые есть в распоряжении РИА Новости, говорится об обоснованности подозрения в их причастности учитывая показания подозреваемых и обвиняемых по делу. Что касается Лутфуллои, то, как говорится в материалах суда, это следует из показаний самого обвиняемого.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.
Фигуранты по делу Крокуса в суде - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
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22 сентября, 05:52
 
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