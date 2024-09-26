https://ria.ru/20240926/kriptokoshelek-1974736373.html

Предполагаемый криптокошелек из дела о теракте в "Крокусе" заброшен

Предполагаемый криптокошелек из дела о теракте в "Крокусе" заброшен - РИА Новости, 26.09.2024

Предполагаемый криптокошелек из дела о теракте в "Крокусе" заброшен

Криптокошелек, который, предположительно, использовался заказчиком или организатором и исполнителями теракта в "Крокус Сити Холле", заброшен, им никто не... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T03:24

2024-09-26T03:24

2024-09-26T05:28

крокус

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Криптокошелек, который, предположительно, использовался заказчиком или организатором и исполнителями теракта в "Крокус Сити Холле", заброшен, им никто не пользуется, последние операции проводились 22 марта, выяснило РИА Новости.Сейчас на счету размещена криптовалюта Tronscan на сумму 3,35 доллара — она остается неизменной со дня теракта, когда оттуда поздним вечером 22 марта вывели 1,1 тысячи долларов.Адрес кошелька был размещен в Telegram-канале, связанном с "Голосом Хорасана"* (афганское крыло запрещенного в России "Исламского государства"*). Канал перестал существовать после публикации РИА Новости, в которой раскрывалась вероятная схема использования криптокошелька — через него перевели сумму, равную половине той, что обещали террористам за атаку на концертный зал.Арестованный по подозрению в теракте Шамсидир Фаридуни после задержания признался, что за совершение преступления обещали полмиллиона рублей, но на карту перевели только половину.Адрес кошелька появился 12 марта, на следующий день он стал активным: в качестве первого перевода туда поступили токены на сумму в 2,19 доллара. В день теракта наблюдался пик активности: туда приходили и практически сразу уходили токены. Всего было четыре поступления и отправления средств: 325, 550, 550 и 1,1 тысячи долларов. Последняя операция была проведена 22 марта с 21.30 до 22.30, то есть уже после первых сообщений о теракте.Позже в Брянской области были арестованы предполагаемые исполнители теракта. Через несколько дней, 28 марта, следствие сообщило о задержании подозреваемого в схеме финансирования террористов. В распоряжении агентства уже тогда были сведения о поступлении исполнителям теракта денег и криптовалюты, которые использовались при подготовке преступления. Позже по обвинению в содействии терроризму были арестованы Якубджони Юсуфзода, Назримад Лутфуллои, Мухаммад Шарипзода, а также Джумохон Курбонов. Трое из них частично признали вину. В судебных материалах Юсуфзоды, Шарипзоды и Курбонова, которые есть в распоряжении РИА Новости, говорится об обоснованности подозрения в их причастности учитывая показания подозреваемых и обвиняемых по делу. Что касается Лутфуллои, то, как говорится в материалах суда, это следует из показаний самого обвиняемого.* Террористическая группировка, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240922/panikhida-1974086783.html

https://ria.ru/20240922/krokus-1974056654.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

крокус