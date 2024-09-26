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На Камчатке встретили два новейших атомных крейсера - РИА Новости, 26.09.2024
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05:50 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/kreysery-1974741304.html
На Камчатке встретили два новейших атомных крейсера
На Камчатке встретили два новейших атомных крейсера - РИА Новости, 26.09.2024
На Камчатке встретили два новейших атомных крейсера
Два новейших атомных подводных крейсера "Император Александр III" и "Красноярск" прибыли в пункт базирования Тихоокеанского флота на Камчатке в городе... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T05:50
2024-09-26T05:50
камчатка
россия
вилючинск
владимир солодов
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен – РИА Новости. Два новейших атомных подводных крейсера "Император Александр III" и "Красноярск" прибыли в пункт базирования Тихоокеанского флота на Камчатке в городе Вилючинск, завершив межфлотский переход с Северного флота, сообщила пресс-служба правительства Камчатского края. "Сегодня в основной пункт базирования Тихоокеанского флота, совершив сложный переход подо льдами Арктики, прибыли новейшие атомные подводные крейсеры "Император Александр III" и "Красноярск". Они не имеют равных в своем классе, будут продолжать свой боевой путь в составе подводных сил Тихоокеанского флота для выполнения задач по обеспечению стратегического сдерживания, поддержанию и повышению боевого потенциала и военной мощи России", — цитирует пресс-служба заместителя министра Минобороны России Павла Фрадкова. В Вилючинске прошел торжественный митинг, посвященный встрече экипажа. Губернатор Камчатки Владимир Солодов, обращаясь к присутствующим, поздравил личный состав с важным для региона событием. "За последние два года мы встретили уже пять кораблей, которые прибыли в пункт постоянного базирования на Камчатке. Их совершенное оружие – это залог того, что здесь, на северо-востоке, форпост России будет всегда сильным и незыблемым. Еще более важно наличие профессионального личного состава. Желаю вам продолжения успешной службы и выполнения всех тех задач, которые перед вами будет ставить Родина", - сказал Солодов. В ближайшее время экипажам атомных подводных крейсеров предстоит пополнить запасы и продолжить выполнение задач командования ВМФ России в соответствии с планами боевой подготовки.
https://ria.ru/20240731/korabli-1963064422.html
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камчатка, россия, вилючинск, владимир солодов
Камчатка, Россия, Вилючинск, Владимир Солодов
На Камчатке встретили два новейших атомных крейсера

На Камчатке встретили атомные крейсеры "Император Александр III" и "Красноярск"

© Фото : Минобороны России/TelegramТоржественная церемония встречи экипажей атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения "Император Александр III" и многоцелевого атомного подводного крейсера "Красноярск" в пункте базирования подводных сил Тихоокеанского флота
Торжественная церемония встречи экипажей атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения Император Александр III и многоцелевого атомного подводного крейсера Красноярск в пункте базирования подводных сил Тихоокеанского флота - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Фото : Минобороны России/Telegram
Торжественная церемония встречи экипажей атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения "Император Александр III" и многоцелевого атомного подводного крейсера "Красноярск" в пункте базирования подводных сил Тихоокеанского флота
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен – РИА Новости. Два новейших атомных подводных крейсера "Император Александр III" и "Красноярск" прибыли в пункт базирования Тихоокеанского флота на Камчатке в городе Вилючинск, завершив межфлотский переход с Северного флота, сообщила пресс-служба правительства Камчатского края.
"Сегодня в основной пункт базирования Тихоокеанского флота, совершив сложный переход подо льдами Арктики, прибыли новейшие атомные подводные крейсеры "Император Александр III" и "Красноярск". Они не имеют равных в своем классе, будут продолжать свой боевой путь в составе подводных сил Тихоокеанского флота для выполнения задач по обеспечению стратегического сдерживания, поддержанию и повышению боевого потенциала и военной мощи России", — цитирует пресс-служба заместителя министра Минобороны России Павла Фрадкова.
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В Вилючинске прошел торжественный митинг, посвященный встрече экипажа. Губернатор Камчатки Владимир Солодов, обращаясь к присутствующим, поздравил личный состав с важным для региона событием.
"За последние два года мы встретили уже пять кораблей, которые прибыли в пункт постоянного базирования на Камчатке. Их совершенное оружие – это залог того, что здесь, на северо-востоке, форпост России будет всегда сильным и незыблемым. Еще более важно наличие профессионального личного состава. Желаю вам продолжения успешной службы и выполнения всех тех задач, которые перед вами будет ставить Родина", - сказал Солодов.
В ближайшее время экипажам атомных подводных крейсеров предстоит пополнить запасы и продолжить выполнение задач командования ВМФ России в соответствии с планами боевой подготовки.
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