https://ria.ru/20240926/kreysery-1974741304.html

На Камчатке встретили два новейших атомных крейсера

На Камчатке встретили два новейших атомных крейсера - РИА Новости, 26.09.2024

На Камчатке встретили два новейших атомных крейсера

Два новейших атомных подводных крейсера "Император Александр III" и "Красноярск" прибыли в пункт базирования Тихоокеанского флота на Камчатке в городе... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T05:50

2024-09-26T05:50

2024-09-26T05:50

камчатка

россия

вилючинск

владимир солодов

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен – РИА Новости. Два новейших атомных подводных крейсера "Император Александр III" и "Красноярск" прибыли в пункт базирования Тихоокеанского флота на Камчатке в городе Вилючинск, завершив межфлотский переход с Северного флота, сообщила пресс-служба правительства Камчатского края. "Сегодня в основной пункт базирования Тихоокеанского флота, совершив сложный переход подо льдами Арктики, прибыли новейшие атомные подводные крейсеры "Император Александр III" и "Красноярск". Они не имеют равных в своем классе, будут продолжать свой боевой путь в составе подводных сил Тихоокеанского флота для выполнения задач по обеспечению стратегического сдерживания, поддержанию и повышению боевого потенциала и военной мощи России", — цитирует пресс-служба заместителя министра Минобороны России Павла Фрадкова. В Вилючинске прошел торжественный митинг, посвященный встрече экипажа. Губернатор Камчатки Владимир Солодов, обращаясь к присутствующим, поздравил личный состав с важным для региона событием. "За последние два года мы встретили уже пять кораблей, которые прибыли в пункт постоянного базирования на Камчатке. Их совершенное оружие – это залог того, что здесь, на северо-востоке, форпост России будет всегда сильным и незыблемым. Еще более важно наличие профессионального личного состава. Желаю вам продолжения успешной службы и выполнения всех тех задач, которые перед вами будет ставить Родина", - сказал Солодов. В ближайшее время экипажам атомных подводных крейсеров предстоит пополнить запасы и продолжить выполнение задач командования ВМФ России в соответствии с планами боевой подготовки.

https://ria.ru/20240731/korabli-1963064422.html

https://ria.ru/20240620/ispytaniya-1954289663.html

камчатка

россия

вилючинск

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камчатка, россия, вилючинск, владимир солодов