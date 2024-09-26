https://ria.ru/20240926/kreml-1974830518.html
Доктрина ядерного сдерживания учитывает ситуацию на границах, заявил Песков
Доктрина ядерного сдерживания учитывает ситуацию на границах, заявил Песков - РИА Новости, 26.09.2024
Доктрина ядерного сдерживания учитывает ситуацию на границах, заявил Песков
Корректировка ядерного сдерживания России ведется с учетом тех элементов напряженности, которые присутствуют по периметру границ страны, заявил журналистам... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T13:06
2024-09-26T13:06
2024-09-26T13:06
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Корректировка ядерного сдерживания России ведется с учетом тех элементов напряженности, которые присутствуют по периметру границ страны, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее президент России Владимир Путин на заседании постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. "Разумеется, происходит корректировка ядерного сдерживания с учетом тех элементов напряженности, которые складываются по периметру наших границ", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240926/peskov-1974827318.html
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цены на нефть, россия, дмитрий песков, владимир путин
Цены на нефть, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Доктрина ядерного сдерживания учитывает ситуацию на границах, заявил Песков
Песков: корректировка ядерного сдерживания учитывает ситуацию на границах РФ