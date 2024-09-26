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В Конго заявили о желании расширить сотрудничество с Россией - РИА Новости, 26.09.2024
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22:59 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/kongo-1974958433.html
В Конго заявили о желании расширить сотрудничество с Россией
В Конго заявили о желании расширить сотрудничество с Россией - РИА Новости, 26.09.2024
В Конго заявили о желании расширить сотрудничество с Россией
Демократическая Республика Конго хотела бы расширить сотрудничество с Россией, сообщил постпред страны в ООН Зенон Муконго Нгай. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T22:59
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в мире
россия
демократическая республика конго
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ООН, 26 сен – РИА Новости. Демократическая Республика Конго хотела бы расширить сотрудничество с Россией, сообщил постпред страны в ООН Зенон Муконго Нгай. "Да, почему нет?" – сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости. Постпред также заявил журналистам, что Конго работает в тесном контакте с российской стороной. "Россия является одним из наших партнеров, с которыми мы здесь работаем", - добавил Нгай.
https://ria.ru/20240902/kongo-1970008631.html
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в мире, россия, демократическая республика конго
В мире, Россия, Демократическая Республика Конго
В Конго заявили о желании расширить сотрудничество с Россией

Постпред Конго в ООН: страна хочет расширить сотрудничество с Россией

© iStock.com / mtcuradoСтолица Демократической Республики Конго Киншаса
Столица Демократической Республики Конго Киншаса - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© iStock.com / mtcurado
Столица Демократической Республики Конго Киншаса. Архивное фото
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ООН, 26 сен – РИА Новости. Демократическая Республика Конго хотела бы расширить сотрудничество с Россией, сообщил постпред страны в ООН Зенон Муконго Нгай.
"Да, почему нет?" – сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости.
Постпред также заявил журналистам, что Конго работает в тесном контакте с российской стороной.
"Россия является одним из наших партнеров, с которыми мы здесь работаем", - добавил Нгай.
Президент Конго Дени Сассу-Нгессо - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Конго готова сотрудничать с Россией в нефтяной и атомной отраслях
2 сентября, 15:28
 
В миреРоссияДемократическая Республика Конго
 
 
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