https://ria.ru/20240926/kobahidze-1974749291.html
Кобахидзе прокомментировал аннулирование его приглашения на прием к Байдену
Кобахидзе прокомментировал аннулирование его приглашения на прием к Байдену - РИА Новости, 26.09.2024
Кобахидзе прокомментировал аннулирование его приглашения на прием к Байдену
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал несерьезным решение администрации Белого дома аннулировать его приглашения на прием к президенту США Джо... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T08:21
2024-09-26T08:21
2024-09-26T08:21
в мире
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ТБИЛИСИ, 26 сен - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал несерьезным решение администрации Белого дома аннулировать его приглашения на прием к президенту США Джо Байдену. Ранее грузинские СМИ сообщили, что администрация Белого дома вычеркнула Кобахидзе и членов грузинской делегации из списка приглашенных на прием к Байдену. Позже в официальные лица в Тбилиси подтвердили данную информацию. Кобахидзе находится в Нью-Йорке для участия в 79-й сессии Генассамблеи ООН. "Я не могу сделать по этому поводу особенных комментариев. Это несерьёзно. Они прислали приглашение 3 дня назад, а потом его отменили. Это был своего рода гуманитарный акт в пользу оппозиции, хотя никакого практического эффекта для оппозиции он не имеет. Мне будет сложно дальше комментировать эту тему", - заявил Кобахидзе журналистам после выступления на общеполитической дискуссии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, сша, тбилиси, ираклий кобахидзе, джо байден, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Грузия, США, Тбилиси, Ираклий Кобахидзе, Джо Байден, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Кобахидзе прокомментировал аннулирование его приглашения на прием к Байдену
Премьер Грузии назвал ситуацию с приглашением на прием к Байдену несерьезной