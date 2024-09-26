https://ria.ru/20240926/kitay-1974755299.html

Китай выступает за переговоры по Украине, заявил глава МИД Китая

Китай выступает за переговоры по Украине, заявил глава МИД Китая - РИА Новости, 26.09.2024

Китай выступает за переговоры по Украине, заявил глава МИД Китая

Китай не участвует в геополитических играх в отношении украинского кризиса, активно выступает за содействие переговорам, заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T09:24

2024-09-26T09:24

2024-09-26T10:00

в мире

китай

украина

ван и (политик)

оон

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ПЕКИН, 26 сен – РИА Новости. Китай не участвует в геополитических играх в отношении украинского кризиса, активно выступает за содействие переговорам, заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с украинским коллегой Андреем Сибигой "на полях" ГА ООН."Китай всегда выступал за мирное урегулирование споров и за то, чтобы все острые вопросы решались политическим путем посредством диалога, то же самое касается и украинского вопроса", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.Он подчеркнул, что "Китай никогда не участвует в геополитических играх и не ищет личной выгоды"."Мы всегда активно содействуем мирным переговорам и формируем консенсус ради мира", - добавил он.

https://ria.ru/20240925/kitaj-1974554026.html

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китай

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, украина, ван и (политик), оон