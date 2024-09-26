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Китай выступает за переговоры по Украине, заявил глава МИД Китая - РИА Новости, 26.09.2024
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09:24 26.09.2024 (обновлено: 10:00 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/kitay-1974755299.html
Китай выступает за переговоры по Украине, заявил глава МИД Китая
Китай выступает за переговоры по Украине, заявил глава МИД Китая - РИА Новости, 26.09.2024
Китай выступает за переговоры по Украине, заявил глава МИД Китая
Китай не участвует в геополитических играх в отношении украинского кризиса, активно выступает за содействие переговорам, заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T09:24
2024-09-26T10:00
в мире
китай
украина
ван и (политик)
оон
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ПЕКИН, 26 сен – РИА Новости. Китай не участвует в геополитических играх в отношении украинского кризиса, активно выступает за содействие переговорам, заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с украинским коллегой Андреем Сибигой "на полях" ГА ООН."Китай всегда выступал за мирное урегулирование споров и за то, чтобы все острые вопросы решались политическим путем посредством диалога, то же самое касается и украинского вопроса", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.Он подчеркнул, что "Китай никогда не участвует в геополитических играх и не ищет личной выгоды"."Мы всегда активно содействуем мирным переговорам и формируем консенсус ради мира", - добавил он.
https://ria.ru/20240925/kitaj-1974554026.html
https://ria.ru/20240925/zelenskiy-1974552204.html
китай
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в мире, китай, украина, ван и (политик), оон
В мире, Китай, Украина, Ван И (политик), ООН
Китай выступает за переговоры по Украине, заявил глава МИД Китая

Ван И: Китай не участвует в геополитических играх вокруг украинского кризиса

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкРуководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных Ван И
Руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных Ван И - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 26 сен – РИА Новости. Китай не участвует в геополитических играх в отношении украинского кризиса, активно выступает за содействие переговорам, заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с украинским коллегой Андреем Сибигой "на полях" ГА ООН.
"Китай всегда выступал за мирное урегулирование споров и за то, чтобы все острые вопросы решались политическим путем посредством диалога, то же самое касается и украинского вопроса", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
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