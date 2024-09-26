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Китай за кулисами ГА ООН ищет решение конфликта на Украине, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.09.2024
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06:51 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/kitay-1974743937.html
Китай за кулисами ГА ООН ищет решение конфликта на Украине, сообщили СМИ
Китай за кулисами ГА ООН ищет решение конфликта на Украине, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.09.2024
Китай за кулисами ГА ООН ищет решение конфликта на Украине, сообщили СМИ
Газета Politico со ссылкой на украинский документ пишет, что Китай хочет за кулисами мероприятий в ООН заручиться международной поддержкой соглашения об... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T06:51
2024-09-26T06:51
китай
россия
украина
владимир зеленский
владимир путин
ван и (политик)
оон
брикс
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Газета Politico со ссылкой на украинский документ пишет, что Китай хочет за кулисами мероприятий в ООН заручиться международной поддержкой соглашения об окончании конфликта на Украине, учитывающего интересы РФ. По данным издания, украинский документ был распространен среди дипломатов и чиновников на ГА ООН. "Китай хочет работать за кулисами Организации Объединенных Наций, чтобы заручиться международной поддержкой соглашения о прекращении войны на Украине на выгодных для России условиях", - говорится в публикации. По данным газеты, Китай хочет заручиться поддержкой стран Латинской Америки, Азии и Африки. "План действий Пекина в Нью-Йорке предполагает заручиться поддержкой примерно двух десятков стран "для формирования своего рода "ядра" группы, которая может в будущем быстро расшириться (за счет) других стран Африки, Латинской Америки и Азии", - пишет газета. Как утверждает издание, Китай якобы хочет, чтобы страны одобрили план по инициированию мирных переговоров между Россией и Украиной, основанный на совместном майском предложении КНР и Бразилии. Согласно документу, если КНР удастся добиться поддержки большой группой стран, это якобы позволит Пекину заявить, что большинство поддерживает условия Пекина для мирных переговоров между Россией и Украиной. "Официальное представление плана мирных переговоров последует в следующем месяце на встрече группы стран БРИКС", - цитирует издание украинский документ. В среду Владимир Зеленский выступил на Генассамблее ООН, раскритиковав Китай и Бразилию за их мирные инициативы по урегулированию конфликта на Украине. По мнению Зеленского, альтернативы его "плану" по урегулированию украинского кризиса якобы игнорируют действительность. В мае Китай и Бразилия опубликовали совместный меморандум "Общие договоренности между Китаем и Бразилией по политическому урегулированию украинского кризиса" по итогам встречи главы китайского МИД Ван И и специального советника бразильского президента Селсу Аморима. В меморандуме Китая и Бразилии отмечалось, что переговоры являются единственным жизнеспособным вариантом выхода из кризиса, и все стороны должны создать условия для возобновления прямого диалога. Китай и Бразилия также высказались за проведение международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, в надлежащее время, с равным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех предложений. Власти Китая в феврале прошлого года опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине. В июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что РФ не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20240926/kitay-1974743106.html
https://ria.ru/20240925/zelenskij-1974686576.html
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китай, россия, украина, владимир зеленский, владимир путин, ван и (политик), оон, брикс, в мире
Китай, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Ван И (политик), ООН, БРИКС, В мире
Китай за кулисами ГА ООН ищет решение конфликта на Украине, сообщили СМИ

Politico: КНР на ГА ООН ищет решение конфликта на Украине с учетом интересов РФ

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Газета Politico со ссылкой на украинский документ пишет, что Китай хочет за кулисами мероприятий в ООН заручиться международной поддержкой соглашения об окончании конфликта на Украине, учитывающего интересы РФ.
По данным издания, украинский документ был распространен среди дипломатов и чиновников на ГА ООН.
Мужчины в центральном деловом районе Пекина - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
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06:30
"Китай хочет работать за кулисами Организации Объединенных Наций, чтобы заручиться международной поддержкой соглашения о прекращении войны на Украине на выгодных для России условиях", - говорится в публикации.
По данным газеты, Китай хочет заручиться поддержкой стран Латинской Америки, Азии и Африки.
"План действий Пекина в Нью-Йорке предполагает заручиться поддержкой примерно двух десятков стран "для формирования своего рода "ядра" группы, которая может в будущем быстро расшириться (за счет) других стран Африки, Латинской Америки и Азии", - пишет газета.
Как утверждает издание, Китай якобы хочет, чтобы страны одобрили план по инициированию мирных переговоров между Россией и Украиной, основанный на совместном майском предложении КНР и Бразилии. Согласно документу, если КНР удастся добиться поддержки большой группой стран, это якобы позволит Пекину заявить, что большинство поддерживает условия Пекина для мирных переговоров между Россией и Украиной.
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Зеленский раскритиковал Китай и Бразилию за мирные инициативы по Украине
Вчера, 18:34
"Официальное представление плана мирных переговоров последует в следующем месяце на встрече группы стран БРИКС", - цитирует издание украинский документ.
В среду Владимир Зеленский выступил на Генассамблее ООН, раскритиковав Китай и Бразилию за их мирные инициативы по урегулированию конфликта на Украине. По мнению Зеленского, альтернативы его "плану" по урегулированию украинского кризиса якобы игнорируют действительность.
В мае Китай и Бразилия опубликовали совместный меморандум "Общие договоренности между Китаем и Бразилией по политическому урегулированию украинского кризиса" по итогам встречи главы китайского МИД Ван И и специального советника бразильского президента Селсу Аморима. В меморандуме Китая и Бразилии отмечалось, что переговоры являются единственным жизнеспособным вариантом выхода из кризиса, и все стороны должны создать условия для возобновления прямого диалога. Китай и Бразилия также высказались за проведение международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, в надлежащее время, с равным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех предложений. Власти Китая в феврале прошлого года опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине.
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В июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что РФ не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил.
После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Китай надеется на создание условий для урегулирования на Украине
9 сентября, 15:23
 
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