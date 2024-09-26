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В Киеве надеются, что Трамп положит конец конфликту с Москвой, пишет Time - РИА Новости, 26.09.2024
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16:30 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/kiev-1974896556.html
В Киеве надеются, что Трамп положит конец конфликту с Москвой, пишет Time
В Киеве надеются, что Трамп положит конец конфликту с Москвой, пишет Time - РИА Новости, 26.09.2024
В Киеве надеются, что Трамп положит конец конфликту с Москвой, пишет Time
В Киеве надеются, что кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп может положить конец конфликту между Украиной и РФ, сообщает журнал Time со... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T16:30
2024-09-26T16:30
в мире
сша
украина
киев
дональд трамп
камала харрис
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. В Киеве надеются, что кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп может положить конец конфликту между Украиной и РФ, сообщает журнал Time со ссылкой на источники, осведомленные о действиях украинских властей. По мнению источников, победа Трампа на выборах может обернуться как рисками, так и возможностями для Украины. "Существует некоторая надежда в отношении Трампа... Он может ослабить... (Запад). Но кто-то должен завершить эту войну, и (кандидат в президенты от демократов) Камала Харрис, как кажется, не будет играть эту роль", - приводит журнал слова одного из источников. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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в мире, сша, украина, киев, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Украина, Киев, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
В Киеве надеются, что Трамп положит конец конфликту с Москвой, пишет Time

Time: Киев надеется, что Трамп положит конец конфликту между Украиной и Россией

© AP Photo / Manuel Balce CenetaБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. В Киеве надеются, что кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп может положить конец конфликту между Украиной и РФ, сообщает журнал Time со ссылкой на источники, осведомленные о действиях украинских властей.
По мнению источников, победа Трампа на выборах может обернуться как рисками, так и возможностями для Украины.
"Существует некоторая надежда в отношении Трампа... Он может ослабить... (Запад). Но кто-то должен завершить эту войну, и (кандидат в президенты от демократов) Камала Харрис, как кажется, не будет играть эту роль", - приводит журнал слова одного из источников.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
Экс-посол в России заявил, что Украина останется приоритетом для США
13 августа, 02:22
 
В миреСШАУкраинаКиевДональд ТрампКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
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