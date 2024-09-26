https://ria.ru/20240926/kiev-1974896556.html

В Киеве надеются, что Трамп положит конец конфликту с Москвой, пишет Time

В Киеве надеются, что Трамп положит конец конфликту с Москвой, пишет Time - РИА Новости, 26.09.2024

В Киеве надеются, что Трамп положит конец конфликту с Москвой, пишет Time

В Киеве надеются, что кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп может положить конец конфликту между Украиной и РФ, сообщает журнал Time со... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T16:30

2024-09-26T16:30

2024-09-26T16:30

в мире

сша

украина

киев

дональд трамп

камала харрис

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959699160_179:0:2892:1526_1920x0_80_0_0_3ec5ea3a5eac595a3b8d781111796940.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. В Киеве надеются, что кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп может положить конец конфликту между Украиной и РФ, сообщает журнал Time со ссылкой на источники, осведомленные о действиях украинских властей. По мнению источников, победа Трампа на выборах может обернуться как рисками, так и возможностями для Украины. "Существует некоторая надежда в отношении Трампа... Он может ослабить... (Запад). Но кто-то должен завершить эту войну, и (кандидат в президенты от демократов) Камала Харрис, как кажется, не будет играть эту роль", - приводит журнал слова одного из источников. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20240813/ukraina-1965828007.html

сша

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, киев, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024