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Более 5,3 тысячи дел завели против руководства киевского режима с 2014 года - РИА Новости, 26.09.2024
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10:12 26.09.2024 (обновлено: 10:22 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/kiev-1974764690.html
Более 5,3 тысячи дел завели против руководства киевского режима с 2014 года
Более 5,3 тысячи дел завели против руководства киевского режима с 2014 года - РИА Новости, 26.09.2024
Более 5,3 тысячи дел завели против руководства киевского режима с 2014 года
Российские следователи с 2014 года возбудили более 5,3 тысячи уголовных дел против представителей военного и политического руководства киевского режима и... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T10:12
2024-09-26T10:22
россия
следственный комитет россии (ск рф)
донецк
украина
александр бастрыкин
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российские следователи с 2014 года возбудили более 5,3 тысячи уголовных дел против представителей военного и политического руководства киевского режима и националистов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.В ведомстве отметили, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Донецке."В СК России с 2014 года осуществляется расследование уголовных дел о преступлениях против мира и безопасности человечества, совершенных вооруженными формированиями Украины. За этот период возбуждено свыше 5300 дел в отношении представителей военного и политического руководства киевского режима, членов радикальных националистических объединений, а также представителей силовых структур", - сказали в ведомстве.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), донецк, украина, александр бастрыкин
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Донецк, Украина, Александр Бастрыкин
Более 5,3 тысячи дел завели против руководства киевского режима с 2014 года

СК: более 5,3 тысячи дел завели против руководства киевского режима с 2014 года

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российские следователи с 2014 года возбудили более 5,3 тысячи уголовных дел против представителей военного и политического руководства киевского режима и националистов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
В ведомстве отметили, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Донецке.
"В СК России с 2014 года осуществляется расследование уголовных дел о преступлениях против мира и безопасности человечества, совершенных вооруженными формированиями Украины. За этот период возбуждено свыше 5300 дел в отношении представителей военного и политического руководства киевского режима, членов радикальных националистических объединений, а также представителей силовых структур", - сказали в ведомстве.
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