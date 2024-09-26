https://ria.ru/20240926/kiev-1974764690.html

Более 5,3 тысячи дел завели против руководства киевского режима с 2014 года

Более 5,3 тысячи дел завели против руководства киевского режима с 2014 года - РИА Новости, 26.09.2024

Более 5,3 тысячи дел завели против руководства киевского режима с 2014 года

Российские следователи с 2014 года возбудили более 5,3 тысячи уголовных дел против представителей военного и политического руководства киевского режима и... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T10:12

2024-09-26T10:12

2024-09-26T10:22

россия

следственный комитет россии (ск рф)

донецк

украина

александр бастрыкин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_0:172:3029:1875_1920x0_80_0_0_3a5cd946b4a80b9930a50f4a78d4f612.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российские следователи с 2014 года возбудили более 5,3 тысячи уголовных дел против представителей военного и политического руководства киевского режима и националистов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.В ведомстве отметили, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Донецке."В СК России с 2014 года осуществляется расследование уголовных дел о преступлениях против мира и безопасности человечества, совершенных вооруженными формированиями Украины. За этот период возбуждено свыше 5300 дел в отношении представителей военного и политического руководства киевского режима, членов радикальных националистических объединений, а также представителей силовых структур", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20240926/sk-1974765491.html

россия

донецк

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), донецк, украина, александр бастрыкин