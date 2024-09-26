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"Хезболла" сообщила о запуске 80 ракет по израильскому городу - РИА Новости, 26.09.2024
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19:40 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/khezbolla-1974940433.html
"Хезболла" сообщила о запуске 80 ракет по израильскому городу
"Хезболла" сообщила о запуске 80 ракет по израильскому городу - РИА Новости, 26.09.2024
"Хезболла" сообщила о запуске 80 ракет по израильскому городу
Бойцы ливанского движения "Хезболлах" выпустили 80 ракет по израильскому городу Цфат (арабское название - Сафад), сообщается в заявлении пресс-службы движения. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T19:40
2024-09-26T19:40
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БЕЙРУТ, 26 сен - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" выпустили 80 ракет по израильскому городу Цфат (арабское название - Сафад), сообщается в заявлении пресс-службы движения. "Бойцы исламского сопротивления атаковали оккупированный город Сафад 80 ракетами", - сказано в заявлении. Ранее ливанское движение заявило, что использовало 50 ракет при ударе по поселению Ахихуд. Также ракетному удару в четверг бойцы "Хезболлах" подвергли резервный штаб северной группировки войск, штаб дивизии "Галилея" и склады армии Израиля в районе Амияд. Пресс-служба движения заявляла, что сопротивление атаковало ракетами и базу Даду на севере Израиля. Израильская авиация с ночи четверга возобновила массированные бомбардировки юга и востока Ливана, в том числе был нанесен точечный удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута.
https://ria.ru/20240926/tsakhal-1974913316.html
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в мире, израиль, ливан, бейрут, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Бейрут, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
"Хезболла" сообщила о запуске 80 ракет по израильскому городу

"Хезболлах" заявила, что выпустила 80 ракет по израильскому городу Цфат

© Фото : предоставлено пресс-службой ХезболлахБойцы ливанского движения "Хезболла"
Бойцы ливанского движения Хезболла - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой Хезболлах
Бойцы ливанского движения "Хезболла". Архивное фото
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БЕЙРУТ, 26 сен - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" выпустили 80 ракет по израильскому городу Цфат (арабское название - Сафад), сообщается в заявлении пресс-службы движения.
"Бойцы исламского сопротивления атаковали оккупированный город Сафад 80 ракетами", - сказано в заявлении.
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Ранее ливанское движение заявило, что использовало 50 ракет при ударе по поселению Ахихуд.
Также ракетному удару в четверг бойцы "Хезболлах" подвергли резервный штаб северной группировки войск, штаб дивизии "Галилея" и склады армии Израиля в районе Амияд. Пресс-служба движения заявляла, что сопротивление атаковало ракетами и базу Даду на севере Израиля.
Израильская авиация с ночи четверга возобновила массированные бомбардировки юга и востока Ливана, в том числе был нанесен точечный удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута.
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В миреИзраильЛиванБейрутХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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