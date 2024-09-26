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В Госдуме прокомментировали блокировку РИА Новости в Молдавии
В Госдуме прокомментировали блокировку РИА Новости в Молдавии - РИА Новости, 26.09.2024
В Госдуме прокомментировали блокировку РИА Новости в Молдавии
Кишинев пытается "выключить" Россию перед президентскими выборами в Молдавии, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников,... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T12:21
2024-09-26T12:21
2024-09-26T12:30
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Кишинев пытается "выключить" Россию перед президентскими выборами в Молдавии, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, комментируя блокировку сайта агентства на территории Молдавии.Ранее один из крупнейших в Молдавии интернет-провайдеров "Orange Молдова" сообщил, что осуществленная утром блокировка сайта РИА Новости и ряда других порталов в республике была проведена по требованию спецслужб."Они же решают свои задачи... Вот сейчас они идут на выборы, конечно, ей надо выключить Россию, вот они выключают. Но зато когда им надо было раньше, спокойно использовали наши в том числе телевизионные каналы и напихивали туда свой контент. И сейчас, конечно, они будут нас отключать", - сказал Калашников.По его мнению, профильные ведомства России должны ответить на блокировку экономически.
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политика, россия, молдавия, госдума рф, снг, в мире, кишинев, леонид калашников
Политика, Россия, Молдавия, Госдума РФ, СНГ, В мире, Кишинев, Леонид Калашников
В Госдуме прокомментировали блокировку РИА Новости в Молдавии
Калашников: блокировка Молдавией РИА Новости связана с предстоящими выборами
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Кишинев пытается "выключить" Россию перед президентскими выборами в Молдавии, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, комментируя блокировку сайта агентства на территории Молдавии.
Ранее один из крупнейших в Молдавии интернет-провайдеров "Orange Молдова" сообщил, что осуществленная утром блокировка сайта РИА Новости и ряда других порталов в республике была проведена по требованию спецслужб.
"Они же решают свои задачи... Вот сейчас они идут на выборы, конечно, ей надо выключить Россию, вот они выключают. Но зато когда им надо было раньше, спокойно использовали наши в том числе телевизионные каналы и напихивали туда свой контент. И сейчас, конечно, они будут нас отключать", - сказал Калашников.
По его мнению, профильные ведомства России должны ответить на блокировку экономически.