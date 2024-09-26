Рейтинг@Mail.ru
Израиль утвердил новую серию операций на северном фронте - РИА Новости, 26.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:29 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/izrail-1974946204.html
Израиль утвердил новую серию операций на северном фронте
Израиль утвердил новую серию операций на северном фронте - РИА Новости, 26.09.2024
Израиль утвердил новую серию операций на северном фронте
Министр обороны Израиля Йоав Галант утвердил новую серию операций на северном фронте, сообщила в четверг пресс-служба министра. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T20:29
2024-09-26T20:29
в мире
израиль
ливан
бейрут
хезболла
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922976601_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_81b8320895ce48e6d1b9993604b25675.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант утвердил новую серию операций на северном фронте, сообщила в четверг пресс-служба министра. "Сегодня я встретился с начальником генштаба армии, главой разведывательного управления ЦАХАЛ и главой оперативного управления, чтобы утвердить запланированные операции на северной арене", - приводит пресс-служба слова Галанта. Министр также подчеркнул, что Израиль продолжит уничтожать бойцов шиитского ливанского движения "Хезболлах", их боеприпасы и наносить удары по инфраструктуре движения. "Нам предстоит выполнить дополнительные задачи, чтобы обеспечить безопасное возвращение жителей северных районов Израиля в свои дома", - подытожил свое выступление Галант. В понедельник Генштаб израильской армии присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по более чем 2000 целям "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года. Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов. "Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был в частности зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО. Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана. При этом центр экстренных ситуаций при минздраве Ливана сообщал в четверг, что число погибших в результате израильских бомбардировок различных районов Ливана достигло 1540, ранены 5,4 тысячи мирных граждан.
https://ria.ru/20240924/voyna-1974359553.html
https://ria.ru/20240926/beyrut-1974874188.html
https://ria.ru/20240924/netanyakhu-1974487087.html
израиль
ливан
бейрут
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922976601_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4c4eb506b419c9e50ded6f8283b89faa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, ливан, бейрут, хезболла, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Бейрут, Хезболла, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль утвердил новую серию операций на северном фронте

МО Израиля Галант утвердил новую серию операций на северном фронте

© AP Photo / Jacquelyn MartinМинистр обороны Израиля Йоав Галант
Министр обороны Израиля Йоав Галант - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Министр обороны Израиля Йоав Галант. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант утвердил новую серию операций на северном фронте, сообщила в четверг пресс-служба министра.
"Сегодня я встретился с начальником генштаба армии, главой разведывательного управления ЦАХАЛ и главой оперативного управления, чтобы утвердить запланированные операции на северной арене", - приводит пресс-служба слова Галанта.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Самый опасный человек на земле начинает новую войну
24 сентября, 08:00
Министр также подчеркнул, что Израиль продолжит уничтожать бойцов шиитского ливанского движения "Хезболлах", их боеприпасы и наносить удары по инфраструктуре движения.
"Нам предстоит выполнить дополнительные задачи, чтобы обеспечить безопасное возвращение жителей северных районов Израиля в свои дома", - подытожил свое выступление Галант.
В понедельник Генштаб израильской армии присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по более чем 2000 целям "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
Место израильского удара в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Израильская армия сообщила об ударах по Бейруту
Вчера, 15:19
Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов.
"Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был в частности зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО.
Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана.
При этом центр экстренных ситуаций при минздраве Ливана сообщал в четверг, что число погибших в результате израильских бомбардировок различных районов Ливана достигло 1540, ранены 5,4 тысячи мирных граждан.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления в конгрессе США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Нетаньяху пригрозил "Хезболле" новыми ударами
24 сентября, 19:11
 
В миреИзраильЛиванБейрутХезболлаООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала