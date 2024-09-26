Израиль утвердил новую серию операций на северном фронте
МО Израиля Галант утвердил новую серию операций на северном фронте
© AP Photo / Jacquelyn MartinМинистр обороны Израиля Йоав Галант
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Министр обороны Израиля Йоав Галант. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант утвердил новую серию операций на северном фронте, сообщила в четверг пресс-служба министра.
"Сегодня я встретился с начальником генштаба армии, главой разведывательного управления ЦАХАЛ и главой оперативного управления, чтобы утвердить запланированные операции на северной арене", - приводит пресс-служба слова Галанта.
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Министр также подчеркнул, что Израиль продолжит уничтожать бойцов шиитского ливанского движения "Хезболлах", их боеприпасы и наносить удары по инфраструктуре движения.
"Нам предстоит выполнить дополнительные задачи, чтобы обеспечить безопасное возвращение жителей северных районов Израиля в свои дома", - подытожил свое выступление Галант.
В понедельник Генштаб израильской армии присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по более чем 2000 целям "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
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Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов.
"Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был в частности зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО.
Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана.
При этом центр экстренных ситуаций при минздраве Ливана сообщал в четверг, что число погибших в результате израильских бомбардировок различных районов Ливана достигло 1540, ранены 5,4 тысячи мирных граждан.
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