https://ria.ru/20240926/izrail-1974946204.html

Израиль утвердил новую серию операций на северном фронте

Израиль утвердил новую серию операций на северном фронте - РИА Новости, 26.09.2024

Израиль утвердил новую серию операций на северном фронте

Министр обороны Израиля Йоав Галант утвердил новую серию операций на северном фронте, сообщила в четверг пресс-служба министра. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T20:29

2024-09-26T20:29

2024-09-26T20:29

в мире

израиль

ливан

бейрут

хезболла

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922976601_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_81b8320895ce48e6d1b9993604b25675.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант утвердил новую серию операций на северном фронте, сообщила в четверг пресс-служба министра. "Сегодня я встретился с начальником генштаба армии, главой разведывательного управления ЦАХАЛ и главой оперативного управления, чтобы утвердить запланированные операции на северной арене", - приводит пресс-служба слова Галанта. Министр также подчеркнул, что Израиль продолжит уничтожать бойцов шиитского ливанского движения "Хезболлах", их боеприпасы и наносить удары по инфраструктуре движения. "Нам предстоит выполнить дополнительные задачи, чтобы обеспечить безопасное возвращение жителей северных районов Израиля в свои дома", - подытожил свое выступление Галант. В понедельник Генштаб израильской армии присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по более чем 2000 целям "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года. Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов. "Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был в частности зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО. Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана. При этом центр экстренных ситуаций при минздраве Ливана сообщал в четверг, что число погибших в результате израильских бомбардировок различных районов Ливана достигло 1540, ранены 5,4 тысячи мирных граждан.

https://ria.ru/20240924/voyna-1974359553.html

https://ria.ru/20240926/beyrut-1974874188.html

https://ria.ru/20240924/netanyakhu-1974487087.html

израиль

ливан

бейрут

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, ливан, бейрут, хезболла, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024