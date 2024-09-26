https://ria.ru/20240926/izrail-1974918836.html

Аббас призвал международное сообщество ввести санкции против Израиля

Аббас призвал международное сообщество ввести санкции против Израиля - РИА Новости, 26.09.2024

Аббас призвал международное сообщество ввести санкции против Израиля

Международное сообщество должно ввести санкции против Израиля за преступления в секторе Газа, заявил президент Палестинской автономии Махмуд Аббас, выступая на... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T17:49

2024-09-26T17:49

2024-09-26T17:58

израиль

в мире

махмуд аббас

генеральная ассамблея оон

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974805408_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_3f60bc6859e96867f9cbde26870e776e.jpg

КАИР, 26 сен - РИА Новости. Международное сообщество должно ввести санкции против Израиля за преступления в секторе Газа, заявил президент Палестинской автономии Махмуд Аббас, выступая на Генассамблее ООН."Если Израиль думает, что сможет избежать наказания, то он заблуждается. Международное сообщество должно срочно действовать для введения против него санкций. Преступления, которые совершил Израиль, не останутся без ответа", - сказал Аббас.

https://ria.ru/20240910/rafakh-1971913501.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, в мире, махмуд аббас, генеральная ассамблея оон, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году