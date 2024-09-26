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Аббас призвал международное сообщество ввести санкции против Израиля
Аббас призвал международное сообщество ввести санкции против Израиля - РИА Новости, 26.09.2024
Аббас призвал международное сообщество ввести санкции против Израиля
Международное сообщество должно ввести санкции против Израиля за преступления в секторе Газа, заявил президент Палестинской автономии Махмуд Аббас, выступая на... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T17:49
2024-09-26T17:49
2024-09-26T17:58
израиль
в мире
махмуд аббас
генеральная ассамблея оон
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 26 сен - РИА Новости. Международное сообщество должно ввести санкции против Израиля за преступления в секторе Газа, заявил президент Палестинской автономии Махмуд Аббас, выступая на Генассамблее ООН."Если Израиль думает, что сможет избежать наказания, то он заблуждается. Международное сообщество должно срочно действовать для введения против него санкций. Преступления, которые совершил Израиль, не останутся без ответа", - сказал Аббас.
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израиль, в мире, махмуд аббас, генеральная ассамблея оон, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, В мире, Махмуд Аббас, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Аббас призвал международное сообщество ввести санкции против Израиля
Аббас на ГА ООН призвал международное сообщество ввести санкции против Израиля