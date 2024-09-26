https://ria.ru/20240926/izrail-1974916463.html

Глава Пентагона заявил о риске полномасштабной войны на Ближнем Востоке

Глава Пентагона заявил о риске полномасштабной войны на Ближнем Востоке - РИА Новости, 26.09.2024

Глава Пентагона заявил о риске полномасштабной войны на Ближнем Востоке

Риск полномасштабной войны сохраняется на Ближнем Востоке, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T17:41

2024-09-26T17:41

2024-09-26T17:44

в мире

ближний восток

израиль

ливан

министерство обороны сша

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846367528_0:42:2989:1723_1920x0_80_0_0_550f06155f903dbeb2769cccc01d61ed.jpg

ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Риск полномасштабной войны сохраняется на Ближнем Востоке, заявил глава Пентагона Ллойд Остин."Сейчас мы сталкиваемся с риском полномасштабной войны", - заявил Остин на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегами из Австралии и Великобритании, которую транслировал сайт Пентагона.Остин заявил, что между Израилем и Ливаном есть возможность дипломатического урегулирования, которой они должны воспользоваться.Ранее лидеры США, стран ЕС, Саудовской Аравии, ОАЭ и других государств призвали к немедленному прекращению огня на границе Израиля и Ливана на 21 день.В понедельник Генштаб израильской армии присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по более чем 2000 целям "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов."Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был в частности зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО.Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана.

https://ria.ru/20240926/livan-1974841170.html

https://ria.ru/20240926/tsakhal-1974914203.html

https://ria.ru/20240926/smi-1974880175.html

ближний восток

израиль

ливан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ближний восток, израиль, ливан, министерство обороны сша, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024