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Глава Пентагона заявил о риске полномасштабной войны на Ближнем Востоке - РИА Новости, 26.09.2024
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17:41 26.09.2024 (обновлено: 17:44 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/izrail-1974916463.html
Глава Пентагона заявил о риске полномасштабной войны на Ближнем Востоке
Глава Пентагона заявил о риске полномасштабной войны на Ближнем Востоке - РИА Новости, 26.09.2024
Глава Пентагона заявил о риске полномасштабной войны на Ближнем Востоке
Риск полномасштабной войны сохраняется на Ближнем Востоке, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T17:41
2024-09-26T17:44
в мире
ближний восток
израиль
ливан
министерство обороны сша
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Риск полномасштабной войны сохраняется на Ближнем Востоке, заявил глава Пентагона Ллойд Остин."Сейчас мы сталкиваемся с риском полномасштабной войны", - заявил Остин на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегами из Австралии и Великобритании, которую транслировал сайт Пентагона.Остин заявил, что между Израилем и Ливаном есть возможность дипломатического урегулирования, которой они должны воспользоваться.Ранее лидеры США, стран ЕС, Саудовской Аравии, ОАЭ и других государств призвали к немедленному прекращению огня на границе Израиля и Ливана на 21 день.В понедельник Генштаб израильской армии присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по более чем 2000 целям "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов."Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был в частности зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО.Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана.
https://ria.ru/20240926/livan-1974841170.html
https://ria.ru/20240926/tsakhal-1974914203.html
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ближний восток
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в мире, ближний восток, израиль, ливан, министерство обороны сша, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ближний Восток, Израиль, Ливан, Министерство обороны США, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Глава Пентагона заявил о риске полномасштабной войны на Ближнем Востоке

Глава Пентагона призвал Израиль и Ливан урегулировать конфликт дипломатией

© AP Photo / Michael ProbstГлава Пентагона Ллойд Остин
Глава Пентагона Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© AP Photo / Michael Probst
Глава Пентагона Ллойд Остин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Риск полномасштабной войны сохраняется на Ближнем Востоке, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
"Сейчас мы сталкиваемся с риском полномасштабной войны", - заявил Остин на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегами из Австралии и Великобритании, которую транслировал сайт Пентагона.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
ЦАХАЛ сообщил об атаке на объекты инфраструктуры на границе Сирии и Ливана
Вчера, 13:41
Остин заявил, что между Израилем и Ливаном есть возможность дипломатического урегулирования, которой они должны воспользоваться.
Ранее лидеры США, стран ЕС, Саудовской Аравии, ОАЭ и других государств призвали к немедленному прекращению огня на границе Израиля и Ливана на 21 день.
В понедельник Генштаб израильской армии присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по более чем 2000 целям "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
Дым на территории Израиля после обстрела со стороны Ливана - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Армия Израиля зафиксировала около 40 запусков снарядов из Ливана
Вчера, 17:42
Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов.
"Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был в частности зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО.
Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана.
Место израильского удара в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
СМИ: целью удара по Ливану был командир авиационного подразделения Хезболлы
Вчера, 15:42
 
В миреБлижний ВостокИзраильЛиванМинистерство обороны СШАОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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