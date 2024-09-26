Глава Пентагона заявил о риске полномасштабной войны на Ближнем Востоке
Глава Пентагона призвал Израиль и Ливан урегулировать конфликт дипломатией
© AP Photo / Michael ProbstГлава Пентагона Ллойд Остин
© AP Photo / Michael Probst
Глава Пентагона Ллойд Остин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Риск полномасштабной войны сохраняется на Ближнем Востоке, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
"Сейчас мы сталкиваемся с риском полномасштабной войны", - заявил Остин на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегами из Австралии и Великобритании, которую транслировал сайт Пентагона.
Ранее лидеры США, стран ЕС, Саудовской Аравии, ОАЭ и других государств призвали к немедленному прекращению огня на границе Израиля и Ливана на 21 день.
В понедельник Генштаб израильской армии присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по более чем 2000 целям "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов.
"Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был в частности зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО.
Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана.