https://ria.ru/20240926/izrail-1974802263.html

В Израиле опровергли сообщения о мирных переговорах с Хезболлой

В Израиле опровергли сообщения о мирных переговорах с Хезболлой - РИА Новости, 26.09.2024

В Израиле опровергли сообщения о мирных переговорах с Хезболлой

Канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху отвергла сообщения о якобы ведущихся переговорах о перемирии с ливанским движением "Хезболлах", подчеркнув, что... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T11:55

2024-09-26T11:55

2024-09-26T12:07

в мире

израиль

сша

франция

хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

биньямин нетаньяху

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902176050_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a2ef91acf6d59003bec32193f5d9d1f8.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 сен - РИА Новости. Канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху отвергла сообщения о якобы ведущихся переговорах о перемирии с ливанским движением "Хезболлах", подчеркнув, что премьер даже не отреагировал на предложения США и Франции."Сообщение о прекращении огня не соответствует действительности. Речь идет об американо-французском предложении, на которое премьер-министр даже не ответил. Сообщение о якобы имевшей место директиве об ослаблении боевых действий на севере также не соответствует действительности", - говорится в заявлении канцелярии.Подчеркивается, что премьер поручил Армии обороны Израиля продолжать боевые действия в полную силу и в соответствии с представленными ему планами."Кроме того, боевые действия в секторе Газа будут продолжаться до достижения всех целей войны", - добавили в канцелярии.

https://ria.ru/20240925/ssha-1974712995.html

израиль

сша

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, сша, франция, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, биньямин нетаньяху