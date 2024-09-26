https://ria.ru/20240926/izrail-1974802263.html
В Израиле опровергли сообщения о мирных переговорах с Хезболлой
В Израиле опровергли сообщения о мирных переговорах с Хезболлой - РИА Новости, 26.09.2024
В Израиле опровергли сообщения о мирных переговорах с Хезболлой
Канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху отвергла сообщения о якобы ведущихся переговорах о перемирии с ливанским движением "Хезболлах", подчеркнув, что... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T11:55
2024-09-26T11:55
2024-09-26T12:07
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
биньямин нетаньяху
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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 сен - РИА Новости. Канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху отвергла сообщения о якобы ведущихся переговорах о перемирии с ливанским движением "Хезболлах", подчеркнув, что премьер даже не отреагировал на предложения США и Франции."Сообщение о прекращении огня не соответствует действительности. Речь идет об американо-французском предложении, на которое премьер-министр даже не ответил. Сообщение о якобы имевшей место директиве об ослаблении боевых действий на севере также не соответствует действительности", - говорится в заявлении канцелярии.Подчеркивается, что премьер поручил Армии обороны Израиля продолжать боевые действия в полную силу и в соответствии с представленными ему планами."Кроме того, боевые действия в секторе Газа будут продолжаться до достижения всех целей войны", - добавили в канцелярии.
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в мире, израиль, сша, франция, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, США, Франция, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Биньямин Нетаньяху
В Израиле опровергли сообщения о мирных переговорах с Хезболлой
Офис Нетаньяху опроверг сообщения о переговорах о перемирии с Хезболлой
ТЕЛЬ-АВИВ, 26 сен - РИА Новости. Канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху отвергла сообщения о якобы ведущихся переговорах о перемирии с ливанским движением "Хезболлах", подчеркнув, что премьер даже не отреагировал на предложения США и Франции.
"Сообщение о прекращении огня не соответствует действительности. Речь идет об американо-французском предложении, на которое премьер-министр даже не ответил. Сообщение о якобы имевшей место директиве об ослаблении боевых действий на севере также не соответствует действительности", - говорится в заявлении канцелярии.
Подчеркивается, что премьер поручил Армии обороны Израиля продолжать боевые действия в полную силу и в соответствии с представленными ему планами.
"Кроме того, боевые действия в секторе Газа будут продолжаться до достижения всех целей войны", - добавили в канцелярии.