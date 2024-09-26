https://ria.ru/20240926/issledovanie-1974834942.html

Исследование: активность брокерских клиентов за лето увеличилась в два раза

Исследование: активность брокерских клиентов за лето увеличилась в два раза - РИА Новости, 26.09.2024

Исследование: активность брокерских клиентов за лето увеличилась в два раза

Брокерские клиенты за лето значительно увеличили активность: по сравнению с июнем-августом 2023 года они совершили на 51% больше сделок, чем за тот же период... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T13:23

2024-09-26T13:23

2024-09-26T13:23

россия

втб (банк)

акции

банки

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Брокерские клиенты за лето значительно увеличили активность: по сравнению с июнем-августом 2023 года они совершили на 51% больше сделок, чем за тот же период прошлого года; при этом объем торгов за лето вырос на 91%, сообщает пресс-служба ВТБ. "Клиенты <…> не только стали активнее торговать, но и сменили фокус в сторону акций и паев. Мы наблюдаем резкий рост интереса инвесторов к паям – их доля в обороте выросла с 5 до 26%, а в объеме активов – с 6 до 10%. <…> Ожидаем, что тенденция будет продолжаться, высокая ключевая ставка обозначила "время пайщика" на фондовом рынке", – цитирует пресс-служба слова управляющего директора ВТБ Антона Шевелева. В свою очередь, инвестиционный стратеги "ВТБ Мои Инвестиции" Станислав Клещев добавил, что рост популярности инструментов коллективных инвестиций как в структуре активов, так и торговой активности клиентов становится все более выраженным. Фонды выглядят более предпочтительным инструментом для долгосрочных инвесторов в условиях роста рыночной волатильности и изменений параметров налоговой системы. "Ожидаем, что завершение цикла повышения ключевой ставки и переход Банка России к ее снижению в 2025 году приведут к восстановлению популярности облигаций у частных инвесторов. Стремление зафиксировать двузначные доходности на долгий срок и заработать на росте цены долгосрочных облигаций будет, вероятно, главным мотивом для восстановления доли облигаций в инвестиционных портфелях", – приводятся в сообщении слова Клещева. В то же время клиенты предпочитают придерживать акции: по объему оборотов они снизились с 72% до 46%, а вот доля облигаций в торговом обороте выросла с 22% летом 2023 года до 28% в этом году. Доля валютных сделок в общем обороте клиентов снизилась с 12 до 4%. В то же время клиенты стали больше пускать в дело деньги: доля денег в портфелях инвесторов (% от общего объема портфелей) с лета прошлого года снизилась с 7 до 5%. Доля акций практически не изменилась – 38% и 40% соответственно, ПИФ выросла с 6 до 10%, а рублевых облигаций – снизилась с 34% до 28%. Колебаниям не подвержены только валютные облигации, их в портфелях 16%. В целом можно говорить, что доля валютных инструментов в портфелях инвесторов стабилизировалась на фоне снижения волатильности курса рубля, отмечается в исследовании. В будущем эксперты ожидают расширения валютных инструментов и инструментов коллективных инвестиций, в том числе на фоне "битвы комиссий". "Привлекательность инвестиций через ПИФы, на наш взгляд, будет возрастать как на фоне снижения комиссий управляющих компаний, так и расширении линеек предлагаемых стратегий. В частности, ожидаем существенный рост популярности инвестиций в фонды коммерческой недвижимости, а также различные формы альтернативных инвестиций. Вопрос валютной и географической диверсификации вложений остается острым для многих неквалифицированных инвесторов. Ожидаем появление новых продуктов, закрывающих эту потребность клиентов", - заключил Клещев.

https://ria.ru/20240916/vtb-1972940989.html

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Артем Смирнов

россия, втб (банк), акции, банки