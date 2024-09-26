https://ria.ru/20240926/gruziya-1974807513.html

Премьер Грузии высказался о независимости Абхазии и Южной Осетии

Премьер Грузии высказался о независимости Абхазии и Южной Осетии - РИА Новости, 26.09.2024

Премьер Грузии высказался о независимости Абхазии и Южной Осетии

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время своего выступления на 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН призвал Абхазию и Южную Осетию жить с ней в единой РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T12:11

2024-09-26T12:11

2024-09-26T13:27

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время своего выступления на 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН призвал Абхазию и Южную Осетию жить с ней в единой стране.Политик зявил, что хотел бы воспользоваться возможностью и обратиться к народам двух республик для "восстановления разрушенных мостов"."Все наши шаги направлены на то, чтобы помочь нашему народу и чтобы однажды мы вместе с нашими детьми смогли жить вместе в счастливой, единой и развитой Грузии", — заявил он.Две недели назад основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили заявил, что власти Грузии после победы на парламентских выборах, запланированных на 26 октября, найдут в себе силы принести извинения за то, что "Национальное движение" экс-президента Михаила Саакашвили в 2008 году "окутало в пламя огня осетинских сестер и братьев".Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и сильно разрушили ее столицу город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных. Москва 26 августа того же года признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии — Абхазии.

https://ria.ru/20240920/es-1973864214.html

https://ria.ru/20240916/izvinenija-1973076516.html

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абхазия

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