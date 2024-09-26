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Премьер Грузии высказался о независимости Абхазии и Южной Осетии - РИА Новости, 26.09.2024
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12:11 26.09.2024 (обновлено: 13:27 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/gruziya-1974807513.html
Премьер Грузии высказался о независимости Абхазии и Южной Осетии
Премьер Грузии высказался о независимости Абхазии и Южной Осетии - РИА Новости, 26.09.2024
Премьер Грузии высказался о независимости Абхазии и Южной Осетии
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время своего выступления на 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН призвал Абхазию и Южную Осетию жить с ней в единой РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T12:11
2024-09-26T13:27
в мире
грузия
сша
россия
абхазия
южная африка
южная осетия
ираклий кобахидзе
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время своего выступления на 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН призвал Абхазию и Южную Осетию жить с ней в единой стране.Политик зявил, что хотел бы воспользоваться возможностью и обратиться к народам двух республик для "восстановления разрушенных мостов"."Все наши шаги направлены на то, чтобы помочь нашему народу и чтобы однажды мы вместе с нашими детьми смогли жить вместе в счастливой, единой и развитой Грузии", — заявил он.Две недели назад основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили заявил, что власти Грузии после победы на парламентских выборах, запланированных на 26 октября, найдут в себе силы принести извинения за то, что "Национальное движение" экс-президента Михаила Саакашвили в 2008 году "окутало в пламя огня осетинских сестер и братьев".Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и сильно разрушили ее столицу город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных. Москва 26 августа того же года признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии — Абхазии.
https://ria.ru/20240920/es-1973864214.html
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в мире, грузия, сша, россия, абхазия, южная африка, южная осетия, ираклий кобахидзе, бидзина иванишвили, михаил саакашвили, оон
В мире, Грузия, США, Россия, Абхазия, Южная Африка, Южная Осетия, Ираклий Кобахидзе, Бидзина Иванишвили, Михаил Саакашвили, ООН
Премьер Грузии высказался о независимости Абхазии и Южной Осетии

Премьер Грузии призвал Абхазию и Южную Осетию жить в единой стране

© AP Photo / Pamela SmithПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время выступления на 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. 25 сентября 2024
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время выступления на 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. 25 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© AP Photo / Pamela Smith
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время выступления на 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. 25 сентября 2024
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время своего выступления на 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН призвал Абхазию и Южную Осетию жить с ней в единой стране.
Политик зявил, что хотел бы воспользоваться возможностью и обратиться к народам двух республик для "восстановления разрушенных мостов".
Тбилиси - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
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20 сентября, 16:01
"Все наши шаги направлены на то, чтобы помочь нашему народу и чтобы однажды мы вместе с нашими детьми смогли жить вместе в счастливой, единой и развитой Грузии", — заявил он.
Две недели назад основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили заявил, что власти Грузии после победы на парламентских выборах, запланированных на 26 октября, найдут в себе силы принести извинения за то, что "Национальное движение" экс-президента Михаила Саакашвили в 2008 году "окутало в пламя огня осетинских сестер и братьев".
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и сильно разрушили ее столицу город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных. Москва 26 августа того же года признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии — Абхазии.
Вид на здание парламента республики Абхазия в Сухуме - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
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В миреГрузияСШАРоссияАбхазияЮжная АфрикаЮжная ОсетияИраклий КобахидзеБидзина ИванишвилиМихаил СаакашвилиООН
 
 
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