Премьер Грузии высказался о независимости Абхазии и Южной Осетии
Премьер Грузии призвал Абхазию и Южную Осетию жить в единой стране
© AP Photo / Pamela SmithПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время выступления на 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. 25 сентября 2024
© AP Photo / Pamela Smith
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время выступления на 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. 25 сентября 2024
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время своего выступления на 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН призвал Абхазию и Южную Осетию жить с ней в единой стране.
Политик зявил, что хотел бы воспользоваться возможностью и обратиться к народам двух республик для "восстановления разрушенных мостов".
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"Все наши шаги направлены на то, чтобы помочь нашему народу и чтобы однажды мы вместе с нашими детьми смогли жить вместе в счастливой, единой и развитой Грузии", — заявил он.
Две недели назад основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили заявил, что власти Грузии после победы на парламентских выборах, запланированных на 26 октября, найдут в себе силы принести извинения за то, что "Национальное движение" экс-президента Михаила Саакашвили в 2008 году "окутало в пламя огня осетинских сестер и братьев".
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и сильно разрушили ее столицу город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных. Москва 26 августа того же года признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии — Абхазии.
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