В Греции вспомнили "отца всех бомб" из-за обновленной ядерной доктрины

Греческий портал bankingnews.gr вспомнил "отца всех бомб" в материале об обновленной ядерной доктрине России. РИА Новости, 26.09.2024

АФИНЫ, 26 сен — РИА Новости. Греческий портал bankingnews.gr вспомнил "отца всех бомб" в материале об обновленной ядерной доктрине России."Ее удар столь же смертоносный, как ядерное оружие", — говорится в статье "Путин шокирует Запад: у России есть ядерное оружие и все виды оружия, чтобы сокрушить врага". Портал назвал выступление президента на заседании Совбеза "последним предупредительным сигналом Западу". По данным СМИ, его заявление прозвучало вскоре после репортажа газеты The New York Times о том, что Вашингтон готов дать зеленый свет ударам вглубь территории России при условии, что они будут наноситься с украинской территории и с использованием вооружений неамериканского производства. "Стоит отметить, что заявления Путина были сделаны публично, чтобы самым мощным образом донести до Запада послание сдерживания", — сказано в материале.Греческое СМИ также подробно изложило выступление президента и привело данные о мощнейших видах российских вооружений, в частности о FOAB — "отце всех бомб, самой тяжелой обычной бомбе, созданной Россией". "Путин и другие российские официальные лица намекнули, что после настойчивых требований Украины нанести дальние удары западными вооружениями глубоко внутрь России Москва в ответ сровняет с землей украинскую столицу Киев, применив в ответ неядерное оружие. Россия, хотя она и настаивает на том, что формально у нее уже есть основания для применения ядерного оружия после вторжения Украины в российскую Курскую область, может вместо этого использовать некоторые из своих новых оружейных технологий, чтобы превратить Киев в обширную распадающуюся территорию, когда ее терпение иссякнет. Но что это за оружие, о котором предупреждает Россия? Это намекает на возможное использование Россией FOAB ("отца всех бомб"), самой тяжелой обычной бомбы, созданной Россией", — считает портал. По данным СМИ, официальное название бомбы — ATBIP (Aviation Thermobaric Bomb of Increased Power, авиационная термобарическая бомба повышенной мощности). В России это изделие называется АВБПМ — авиационная вакуумная бомба повышенной мощности. Впервые сюжет о ее испытаниях показали по Первому каналу 11 сентября 2007 года. Бомбу сбросили с самолета-носителя и успешно поразили условную цель объемным взрывом. По официальным данным, масса взрывчатого вещества этого боеприпаса составляет 7100 килограммов, тротиловый эквивалент — 44 тонны. Гарантированное поражение целей происходит в радиусе 300 метров. Как заявлял телеканалу заместитель начальника Генерального штаба Александр Рукшин, результаты испытаний боеприпаса показали, что он по своей эффективности и возможностям соизмерим с ядерным снарядом, однако, в отличие от последнего, не загрязняет окружающую среду. В Минобороны подчеркивали, что эта военная разработка не нарушает ни одного международного договора. До этого самая мощная в мире вакуумная авиабомба была на вооружении американских ВВС. Ее испытали в 2003-м, окрестив "матерью всех бомб". По аналогии российские разработчики прозвали "отцом всех бомб" и свой новый боеприпас. Издание также рассказало о новой ракете "Сармат" для доставки "отца бомб". "Ракета может нести как обычные, так и ядерные боеголовки. Семитонный FOAB "Сармату" будет легко переносить. Однако поскольку "Сармат" предназначен для перевозки нескольких боеголовок, возможно, он сможет нести более одного FOAB", — говорится в материале.Отмечается, что конвенциональный ответ Москвы на украинскую эскалацию, например глубокие удары по России с использованием западного оружия, каким бы суровым он ни был, не означает применения тактического ядерного оружия. Однако использование ракеты "Сармат" с семитонной боевой частью FOAB может сразу же поставить Украину на колени. При этом побочный ущерб от семитонной боеголовки будет тяжелым, резюмировали авторы статьи.Владимир Путин 25 сентября на совещании Совета безопасности по ядерному сдерживанию сообщил об обновлении "Основ государственной политики в области ядерного сдерживания". Президент заявил, что агрессия против России со стороны любого неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как их совместное нападение. Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное вооружение, создает критическую угрозу суверенитету.

