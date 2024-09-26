https://ria.ru/20240926/gosduma-1974731829.html
В ГД предложат порядок отмены постановлений об отказе в возбуждении дел
В ГД предложат порядок отмены постановлений об отказе в возбуждении дел - РИА Новости, 26.09.2024
В ГД предложат порядок отмены постановлений об отказе в возбуждении дел
"Новые люди" в четверг внесут в Госдуму проект, которым устанавливается порядок отмен постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, количество отмен... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T01:36
2024-09-26T01:36
2024-09-26T01:36
амир хамитов
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773526720_0:0:3126:1758_1920x0_80_0_0_fc8d85577f05d33728eaf1a245e30d4d.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. "Новые люди" в четверг внесут в Госдуму проект, которым устанавливается порядок отмен постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, количество отмен для прокуроров района, субъектов России. Документы к проекту есть у РИА Новости. "Проектом федерального закона предлагается дополнить часть 6 статьи 148, часть 7 статьи 148, установив порядок отмен постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, количество отмен для прокуроров района, субъектов РФ", - сказано в документах. В пояснительной записке отмечается, что текущее уголовно-процессуальное законодательство не регламентирует максимальное число отмен решения об отказе в возбуждении уголовного дела и не предусматривает предельный срок дополнительных проверок, проводимых в связи с такой отменой. "Этот законопроект направлен на то, чтобы исключить возможность бюрократического "футбола", с которым сталкивались многие. Сейчас органы могут неограниченное количество раз отказывать в возбуждении уголовного дела на одних и тех же основаниях – даже в том случае, если вышестоящими инстанциями была признана неправомерность таких действий", - сказал РИА Новости депутат ГД Амир Хамитов ("Новые люди"). Депутат отметил, что в результате получается, что пострадавший от рук преступников человек может годами добиваться только возбуждения уголовного дела, а шанс на наказание злоумышленников в такой ситуации падает почти до нуля. "Согласно нововведениям, должен быть разработан четкий алгоритм отказа в возбуждении дела, чтобы никто не мог использовать этот пробел в законе в своих личных целях. Каждый гражданин должен твердо знать, что отказать ему могут только в строго оговоренном случае и только один раз – если не возникли другие основания. Это поможет повысить эффективность работы правоохранителей и усилит уверенность людей в справедливости решений органов", - заключил он.
https://ria.ru/20240925/gosduma-1974682071.html
https://ria.ru/20240925/gosduma-1974614298.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773526720_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_1ece22f37dedcdbfafeee62fe0c098b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
амир хамитов, госдума рф, общество
Амир Хамитов, Госдума РФ, Общество
В ГД предложат порядок отмены постановлений об отказе в возбуждении дел
В ГД внесут проект о порядке отмены постановлений об отказе в возбуждении дел
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. "Новые люди" в четверг внесут в Госдуму проект, которым устанавливается порядок отмен постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, количество отмен для прокуроров района, субъектов России. Документы к проекту есть у РИА Новости.
"Проектом федерального закона предлагается дополнить часть 6 статьи 148, часть 7 статьи 148, установив порядок отмен постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, количество отмен для прокуроров района, субъектов РФ", - сказано в документах.
В пояснительной записке отмечается, что текущее уголовно-процессуальное законодательство не регламентирует максимальное число отмен решения об отказе в возбуждении уголовного дела и не предусматривает предельный срок дополнительных проверок, проводимых в связи с такой отменой.
"Этот законопроект направлен на то, чтобы исключить возможность бюрократического "футбола", с которым сталкивались многие. Сейчас органы могут неограниченное количество раз отказывать в возбуждении уголовного дела на одних и тех же основаниях – даже в том случае, если вышестоящими инстанциями была признана неправомерность таких действий", - сказал РИА Новости депутат ГД Амир Хамитов
("Новые люди").
Депутат отметил, что в результате получается, что пострадавший от рук преступников человек может годами добиваться только возбуждения уголовного дела, а шанс на наказание злоумышленников в такой ситуации падает почти до нуля.
"Согласно нововведениям, должен быть разработан четкий алгоритм отказа в возбуждении дела, чтобы никто не мог использовать этот пробел в законе в своих личных целях. Каждый гражданин должен твердо знать, что отказать ему могут только в строго оговоренном случае и только один раз – если не возникли другие основания. Это поможет повысить эффективность работы правоохранителей и усилит уверенность людей в справедливости решений органов", - заключил он.