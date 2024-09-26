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В ГД предложат порядок отмены постановлений об отказе в возбуждении дел - РИА Новости, 26.09.2024
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01:36 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/gosduma-1974731829.html
В ГД предложат порядок отмены постановлений об отказе в возбуждении дел
В ГД предложат порядок отмены постановлений об отказе в возбуждении дел - РИА Новости, 26.09.2024
В ГД предложат порядок отмены постановлений об отказе в возбуждении дел
"Новые люди" в четверг внесут в Госдуму проект, которым устанавливается порядок отмен постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, количество отмен... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T01:36
2024-09-26T01:36
амир хамитов
госдума рф
общество
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. "Новые люди" в четверг внесут в Госдуму проект, которым устанавливается порядок отмен постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, количество отмен для прокуроров района, субъектов России. Документы к проекту есть у РИА Новости. "Проектом федерального закона предлагается дополнить часть 6 статьи 148, часть 7 статьи 148, установив порядок отмен постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, количество отмен для прокуроров района, субъектов РФ", - сказано в документах. В пояснительной записке отмечается, что текущее уголовно-процессуальное законодательство не регламентирует максимальное число отмен решения об отказе в возбуждении уголовного дела и не предусматривает предельный срок дополнительных проверок, проводимых в связи с такой отменой. "Этот законопроект направлен на то, чтобы исключить возможность бюрократического "футбола", с которым сталкивались многие. Сейчас органы могут неограниченное количество раз отказывать в возбуждении уголовного дела на одних и тех же основаниях – даже в том случае, если вышестоящими инстанциями была признана неправомерность таких действий", - сказал РИА Новости депутат ГД Амир Хамитов ("Новые люди"). Депутат отметил, что в результате получается, что пострадавший от рук преступников человек может годами добиваться только возбуждения уголовного дела, а шанс на наказание злоумышленников в такой ситуации падает почти до нуля. "Согласно нововведениям, должен быть разработан четкий алгоритм отказа в возбуждении дела, чтобы никто не мог использовать этот пробел в законе в своих личных целях. Каждый гражданин должен твердо знать, что отказать ему могут только в строго оговоренном случае и только один раз – если не возникли другие основания. Это поможет повысить эффективность работы правоохранителей и усилит уверенность людей в справедливости решений органов", - заключил он.
https://ria.ru/20240925/gosduma-1974682071.html
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амир хамитов, госдума рф, общество
Амир Хамитов, Госдума РФ, Общество
В ГД предложат порядок отмены постановлений об отказе в возбуждении дел

В ГД внесут проект о порядке отмены постановлений об отказе в возбуждении дел

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкФлаг над зданием Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Флаг над зданием Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Флаг над зданием Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. "Новые люди" в четверг внесут в Госдуму проект, которым устанавливается порядок отмен постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, количество отмен для прокуроров района, субъектов России. Документы к проекту есть у РИА Новости.
"Проектом федерального закона предлагается дополнить часть 6 статьи 148, часть 7 статьи 148, установив порядок отмен постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, количество отмен для прокуроров района, субъектов РФ", - сказано в документах.
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В пояснительной записке отмечается, что текущее уголовно-процессуальное законодательство не регламентирует максимальное число отмен решения об отказе в возбуждении уголовного дела и не предусматривает предельный срок дополнительных проверок, проводимых в связи с такой отменой.
"Этот законопроект направлен на то, чтобы исключить возможность бюрократического "футбола", с которым сталкивались многие. Сейчас органы могут неограниченное количество раз отказывать в возбуждении уголовного дела на одних и тех же основаниях – даже в том случае, если вышестоящими инстанциями была признана неправомерность таких действий", - сказал РИА Новости депутат ГД Амир Хамитов ("Новые люди").
Депутат отметил, что в результате получается, что пострадавший от рук преступников человек может годами добиваться только возбуждения уголовного дела, а шанс на наказание злоумышленников в такой ситуации падает почти до нуля.
"Согласно нововведениям, должен быть разработан четкий алгоритм отказа в возбуждении дела, чтобы никто не мог использовать этот пробел в законе в своих личных целях. Каждый гражданин должен твердо знать, что отказать ему могут только в строго оговоренном случае и только один раз – если не возникли другие основания. Это поможет повысить эффективность работы правоохранителей и усилит уверенность людей в справедливости решений органов", - заключил он.
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