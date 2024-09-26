https://ria.ru/20240926/gonkong-1974905921.html

Экс-редакторов независимого гонконгского издания приговорили к заключению

Экс-редакторов независимого гонконгского издания приговорили к заключению - РИА Новости, 26.09.2024

Экс-редакторов независимого гонконгского издания приговорили к заключению

Двух бывших редакторов ныне несуществующего независимого гонконгского издания Stand News в четверг приговорили к тюремному заключению сроком до 21 месяца по... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T17:01

2024-09-26T17:01

2024-09-26T17:27

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ПЕКИН, 26 сен - РИА Новости. Двух бывших редакторов ныне несуществующего независимого гонконгского издания Stand News в четверг приговорили к тюремному заключению сроком до 21 месяца по обвинению в подстрекательстве к мятежу, сообщило китайское издание South China Morning Post. В конце августа суд Гонконга признал издание Stand News и двух его бывших редакторов виновными в заговоре с целью печати подстрекательских материалов. Таким образом, гонконгское СМИ и его сотрудников обвинили в подстрекательстве к мятежу впервые после передачи Гонконга Великобританией Китаю в 1997 году. По информации издания, 55-летний Чжун Пэйцюань был приговорен к заключению сроком на 21 месяц. 36-летний Линь Шаотун (Патрик Лэм) был приговорен к 14 месяцам, однако позже приговор сократили на три месяца из-за состояния здоровья экс-редактора, в результате чего Линь Шаотун был отпущен на свободу. Независимое интернет-издание Stand News, популярное среди гонконгских оппозиционных активистов, объявило о закрытии в конце декабря 2021 года. Перед закрытием в офисах издания прошли обыски. Несколько человек, связанных со Stand News, среди которых журналисты и бывшие члены правления, были арестованы полицией по подозрению в "заговоре с целью печати или распространения подстрекательских материалов". После многомесячных антиправительственных протестов и беспорядков 2019 года власти КНР приняли Закон о защите национальной безопасности Гонконга, который вступил в силу 30 июня 2020 года. Закон сразу вызвал недовольство оппозиции Гонконга и ряда западных чиновников. В частности, США приняли ряд шагов по отмене преференционного подхода к торговле с Гонконгом и ввели санкции против руководства автономии, а в Великобритании заявили, что Пекин нарушил свои юридические обязательства, подорвав высокую степень автономии Гонконга, и использовал закон о нацбезопасности для ограничения свобод жителей Гонконга. Пекин последовательно отрицает все обвинения.

https://ria.ru/20240522/eks-morpekh-1947547151.html

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