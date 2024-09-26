Рейтинг@Mail.ru
Экс-редакторов независимого гонконгского издания приговорили к заключению - РИА Новости, 26.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:01 26.09.2024 (обновлено: 17:27 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/gonkong-1974905921.html
Экс-редакторов независимого гонконгского издания приговорили к заключению
Экс-редакторов независимого гонконгского издания приговорили к заключению - РИА Новости, 26.09.2024
Экс-редакторов независимого гонконгского издания приговорили к заключению
Двух бывших редакторов ныне несуществующего независимого гонконгского издания Stand News в четверг приговорили к тюремному заключению сроком до 21 месяца по... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T17:01
2024-09-26T17:27
в мире
гонконг
великобритания
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974910785_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_06e2baee80a647bbad5a046a08ace886.jpg
ПЕКИН, 26 сен - РИА Новости. Двух бывших редакторов ныне несуществующего независимого гонконгского издания Stand News в четверг приговорили к тюремному заключению сроком до 21 месяца по обвинению в подстрекательстве к мятежу, сообщило китайское издание South China Morning Post. В конце августа суд Гонконга признал издание Stand News и двух его бывших редакторов виновными в заговоре с целью печати подстрекательских материалов. Таким образом, гонконгское СМИ и его сотрудников обвинили в подстрекательстве к мятежу впервые после передачи Гонконга Великобританией Китаю в 1997 году. По информации издания, 55-летний Чжун Пэйцюань был приговорен к заключению сроком на 21 месяц. 36-летний Линь Шаотун (Патрик Лэм) был приговорен к 14 месяцам, однако позже приговор сократили на три месяца из-за состояния здоровья экс-редактора, в результате чего Линь Шаотун был отпущен на свободу. Независимое интернет-издание Stand News, популярное среди гонконгских оппозиционных активистов, объявило о закрытии в конце декабря 2021 года. Перед закрытием в офисах издания прошли обыски. Несколько человек, связанных со Stand News, среди которых журналисты и бывшие члены правления, были арестованы полицией по подозрению в "заговоре с целью печати или распространения подстрекательских материалов". После многомесячных антиправительственных протестов и беспорядков 2019 года власти КНР приняли Закон о защите национальной безопасности Гонконга, который вступил в силу 30 июня 2020 года. Закон сразу вызвал недовольство оппозиции Гонконга и ряда западных чиновников. В частности, США приняли ряд шагов по отмене преференционного подхода к торговле с Гонконгом и ввели санкции против руководства автономии, а в Великобритании заявили, что Пекин нарушил свои юридические обязательства, подорвав высокую степень автономии Гонконга, и использовал закон о нацбезопасности для ограничения свобод жителей Гонконга. Пекин последовательно отрицает все обвинения.
https://ria.ru/20240522/eks-morpekh-1947547151.html
https://ria.ru/20240404/virus-1937761944.html
гонконг
великобритания
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974910785_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7ebf7205c960097845dd302d0afa0e23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гонконг, великобритания, китай
В мире, Гонконг, Великобритания, Китай
Экс-редакторов независимого гонконгского издания приговорили к заключению

South China Morning Post: двух бывших редакторов Stand News приговорили к тюрьме

© AP Photo / May JamesБывший редактор ныне несуществующего независимого гонконгского издания Stand News Чжун Пэйцюань во время прибытия в окружной суд Ваньчай в Гонконге. 26 сентября 2024
Бывший редактор ныне несуществующего независимого гонконгского издания Stand News Чжун Пэйцюань во время прибытия в окружной суд Ваньчай в Гонконге. 26 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© AP Photo / May James
Бывший редактор ныне несуществующего независимого гонконгского издания Stand News Чжун Пэйцюань во время прибытия в окружной суд Ваньчай в Гонконге. 26 сентября 2024
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 26 сен - РИА Новости. Двух бывших редакторов ныне несуществующего независимого гонконгского издания Stand News в четверг приговорили к тюремному заключению сроком до 21 месяца по обвинению в подстрекательстве к мятежу, сообщило китайское издание South China Morning Post.
В конце августа суд Гонконга признал издание Stand News и двух его бывших редакторов виновными в заговоре с целью печати подстрекательских материалов. Таким образом, гонконгское СМИ и его сотрудников обвинили в подстрекательстве к мятежу впервые после передачи Гонконга Великобританией Китаю в 1997 году.
Бывший британский военнослужащий королевской морской пехоты Мэтью Трикетт - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Британского экс-морпеха, обвиняемого в шпионаже на Гонконг, нашли мертвым
22 мая, 00:12
По информации издания, 55-летний Чжун Пэйцюань был приговорен к заключению сроком на 21 месяц. 36-летний Линь Шаотун (Патрик Лэм) был приговорен к 14 месяцам, однако позже приговор сократили на три месяца из-за состояния здоровья экс-редактора, в результате чего Линь Шаотун был отпущен на свободу.
© AP Photo / May JamesБывший редактор ныне несуществующего независимого гонконгского издания Stand News Линь Шаотун во время прибытия в окружной суд Ваньчай в Гонконге. 26 сентября 2024
Бывший редактор ныне несуществующего независимого гонконгского издания Stand News Линь Шаотун во время прибытия в окружной суд Ваньчай в Гонконге - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© AP Photo / May James
Бывший редактор ныне несуществующего независимого гонконгского издания Stand News Линь Шаотун во время прибытия в окружной суд Ваньчай в Гонконге. 26 сентября 2024
Независимое интернет-издание Stand News, популярное среди гонконгских оппозиционных активистов, объявило о закрытии в конце декабря 2021 года. Перед закрытием в офисах издания прошли обыски. Несколько человек, связанных со Stand News, среди которых журналисты и бывшие члены правления, были арестованы полицией по подозрению в "заговоре с целью печати или распространения подстрекательских материалов".
После многомесячных антиправительственных протестов и беспорядков 2019 года власти КНР приняли Закон о защите национальной безопасности Гонконга, который вступил в силу 30 июня 2020 года. Закон сразу вызвал недовольство оппозиции Гонконга и ряда западных чиновников. В частности, США приняли ряд шагов по отмене преференционного подхода к торговле с Гонконгом и ввели санкции против руководства автономии, а в Великобритании заявили, что Пекин нарушил свои юридические обязательства, подорвав высокую степень автономии Гонконга, и использовал закон о нацбезопасности для ограничения свобод жителей Гонконга. Пекин последовательно отрицает все обвинения.
Медицинский сотрудник вводит лекарство в капельницу - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
В Гонконге выявили первый случай заражения человека вирусом герпеса В
4 апреля, 10:27
 
В миреГонконгВеликобританияКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала