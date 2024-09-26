https://ria.ru/20240926/germaniya-1974946039.html
В Германии призвали восстановить "Северный поток" и "Северный поток — 2"
В Германии призвали восстановить "Северный поток" и "Северный поток — 2" - РИА Новости, 26.09.2024
В Германии призвали восстановить "Северный поток" и "Северный поток — 2"
"Северный поток" и "Северный поток 2" взорвали враги энергетического суверенитета Германии, газопроводы надо восстановить и обеспечить их безопасность, заявил в РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T20:27
2024-09-26T20:27
2024-09-26T20:27
в мире
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тино крупалла
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северный поток — 2
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. "Северный поток" и "Северный поток 2" взорвали враги энергетического суверенитета Германии, газопроводы надо восстановить и обеспечить их безопасность, заявил в четверг сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла. "Сегодня исполнилось два года с момента, когда враги энергетического суверенитета Германии взорвали "Северный поток". Была перерезана артерия немецкой промышленности. Наша фракция в бундестаге требует расследования и наказания всех виновных. "Северный поток" надо отремонтировать, запустить и обезопасить!" - написал Крупалла на своей странице в социальной сети Х. Ранее издание Spiegel со ссылкой на собственное расследованием взрывов заявило, что операция по подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" стоила около 300 тысяч долларов, причем финансирование осуществлялось из частных источников. Помимо этого, журнал утверждает, что в операции принимали участие несколько человек, преимущественно гражданских лиц, а организовывал ее бывший агент украинских спецслужб Роман Червинский. В среду официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт подтвердил, что в ходе расследования подрывов газопроводов выдано несколько ордеров на арест. Ранее немецкие СМИ сообщали лишь об одном ордере - на гражданина Украины, который якобы успел покинуть Германию, а затем и Польшу на автомобиле украинского посольства. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. Также сообщается, что у него в сообщниках была супружеская пара.
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в мире, германия, украина, польша, тино крупалла, северный поток, северный поток — 2
В мире, Германия, Украина, Польша, Тино Крупалла, Северный поток, Северный поток — 2
В Германии призвали восстановить "Северный поток" и "Северный поток — 2"
Лидер АдГ Крупалла призвал восстановить "Северный поток" и "Северный поток — 2"
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. "Северный поток" и "Северный поток 2" взорвали враги энергетического суверенитета Германии, газопроводы надо восстановить и обеспечить их безопасность, заявил в четверг сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла.
"Сегодня исполнилось два года с момента, когда враги энергетического суверенитета Германии взорвали "Северный поток". Была перерезана артерия немецкой промышленности. Наша фракция в бундестаге требует расследования и наказания всех виновных. "Северный поток" надо отремонтировать, запустить и обезопасить!" - написал Крупалла на своей странице в социальной сети Х.
Ранее издание Spiegel со ссылкой на собственное расследованием взрывов заявило, что операция по подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" стоила около 300 тысяч долларов, причем финансирование осуществлялось из частных источников. Помимо этого, журнал утверждает, что в операции принимали участие несколько человек, преимущественно гражданских лиц, а организовывал ее бывший агент украинских спецслужб Роман Червинский.
В среду официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт подтвердил, что в ходе расследования подрывов газопроводов выдано несколько ордеров на арест. Ранее немецкие СМИ сообщали лишь об одном ордере - на гражданина Украины
, который якобы успел покинуть Германию, а затем и Польшу
на автомобиле украинского посольства. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева
. Также сообщается, что у него в сообщниках была супружеская пара.