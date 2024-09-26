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В Германии ответили на вопрос о расследовании подрыва "Северных потоков" - РИА Новости, 26.09.2024
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13:58 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/germanija-1974843895.html
В Германии ответили на вопрос о расследовании подрыва "Северных потоков"
В Германии ответили на вопрос о расследовании подрыва "Северных потоков" - РИА Новости, 26.09.2024
В Германии ответили на вопрос о расследовании подрыва "Северных потоков"
За ход расследования подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" отвечает генеральная прокуратура Германии, все вопросы следует адресовать ей,... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T13:58
2024-09-26T13:58
в мире
россия
сша
европа
сеймур херш
олаф шольц
джо байден
генеральная прокуратура рф
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БЕРЛИН, 26 сен - РИА Новости. За ход расследования подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" отвечает генеральная прокуратура Германии, все вопросы следует адресовать ей, сообщила РИА Новости официальный представитель немецкого правительства. Ранее в генпрокуратуре ФРГ заявили в ответ на запрос РИА Новости, что ведомство не предоставляет на текущий момент никакой информации о продолжающемся уже два года расследовании подрыва газопроводов и не готова комментировать тему взаимодействия с РФ. "Федеральный генеральный прокурор обладает суверенитетом над ходом расследования. Поэтому вопросы о ходе расследования следует адресовать генеральному прокурору", - сообщила, в свою очередь, пресс-секретарь кабмина. Так она ответила на вопрос, планирует ли правительство по истечении двух лет проинформировать общественность о ходе расследования. Представитель правительства не стала отвечать прямо на вопрос, как стоит интерпретировать слова канцлера Олафа Шольца о том, что всем органам безопасности и генпрокуратуре было указано на необходимость вести расследование "невзирая ни на кого", и можно ли считать Украину страной, поддерживающей терроризм, раз Шольц назвал атаку террористическим актом, а украинские власти, по данным СМИ, скрывают у себя одного из подозреваемых. "Расследование обстоятельств диверсии на трубопроводе Северный Поток ещё продолжается. Ответственные следственные органы продолжают свою работу. Результатов их работы необходимо дождаться", - уточнила она. Ранее издание Spiegel со ссылкой на собственное расследованием взрывов заявило, что операция по подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" стоила около 300 тысяч долларов, причем финансирование осуществлялось из частных источников. Помимо этого, журнал утверждает, что в операции принимали участие несколько человек, преимущественно гражданских лиц, а организовывал ее бывший агент украинских спецслужб Роман Червинский. В среду официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт подтвердил, что в ходе расследования подрывов газопроводов выдано несколько ордеров на арест. Ранее немецкие СМИ сообщали лишь об одном ордере - на гражданина Украины, который якобы успел покинуть Германию, а затем и Польшу на автомобиле украинского посольства. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. Также сообщается, что у него в сообщниках была супружеская пара. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля 2023 года опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20240926/svr-1974754558.html
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в мире, россия, сша, европа, сеймур херш, олаф шольц, джо байден, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2
В мире, Россия, США, Европа, Сеймур Херш, Олаф Шольц, Джо Байден, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2
В Германии ответили на вопрос о расследовании подрыва "Северных потоков"

ФРГ: за ход расследования подрыва "Севпотоков" отвечает генпрокуратура Германии

© Фото : EnergistyrelsenНайденный в районе места взрыва на "Северных потоках" объект
Найденный в районе места взрыва на Северных потоках объект - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Фото : Energistyrelsen
Найденный в районе места взрыва на "Северных потоках" объект
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БЕРЛИН, 26 сен - РИА Новости. За ход расследования подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" отвечает генеральная прокуратура Германии, все вопросы следует адресовать ей, сообщила РИА Новости официальный представитель немецкого правительства.
Ранее в генпрокуратуре ФРГ заявили в ответ на запрос РИА Новости, что ведомство не предоставляет на текущий момент никакой информации о продолжающемся уже два года расследовании подрыва газопроводов и не готова комментировать тему взаимодействия с РФ.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
СВР заявила о причастности к взрывам на "Северных потоках" англосаксов
Вчера, 09:21
"Федеральный генеральный прокурор обладает суверенитетом над ходом расследования. Поэтому вопросы о ходе расследования следует адресовать генеральному прокурору", - сообщила, в свою очередь, пресс-секретарь кабмина.
Так она ответила на вопрос, планирует ли правительство по истечении двух лет проинформировать общественность о ходе расследования.
Представитель правительства не стала отвечать прямо на вопрос, как стоит интерпретировать слова канцлера Олафа Шольца о том, что всем органам безопасности и генпрокуратуре было указано на необходимость вести расследование "невзирая ни на кого", и можно ли считать Украину страной, поддерживающей терроризм, раз Шольц назвал атаку террористическим актом, а украинские власти, по данным СМИ, скрывают у себя одного из подозреваемых.
"Расследование обстоятельств диверсии на трубопроводе Северный Поток ещё продолжается. Ответственные следственные органы продолжают свою работу. Результатов их работы необходимо дождаться", - уточнила она.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Российский посол высмеял версию о подрыве "Северных потоков" ныряльщиками
Вчера, 04:38
Ранее издание Spiegel со ссылкой на собственное расследованием взрывов заявило, что операция по подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" стоила около 300 тысяч долларов, причем финансирование осуществлялось из частных источников. Помимо этого, журнал утверждает, что в операции принимали участие несколько человек, преимущественно гражданских лиц, а организовывал ее бывший агент украинских спецслужб Роман Червинский.
В среду официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт подтвердил, что в ходе расследования подрывов газопроводов выдано несколько ордеров на арест. Ранее немецкие СМИ сообщали лишь об одном ордере - на гражданина Украины, который якобы успел покинуть Германию, а затем и Польшу на автомобиле украинского посольства. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. Также сообщается, что у него в сообщниках была супружеская пара.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля 2023 года опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
СМИ: ФРГ в деле "Северных потоков" сосредоточилась на украинских чиновниках
19 августа, 19:41
 
В миреРоссияСШАЕвропаСеймур ХершОлаф ШольцДжо БайденГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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