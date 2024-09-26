Рейтинг@Mail.ru
Генконсул в Стамбуле заявил о прозападном нарративе об СВО в турецких СМИ - РИА Новости, 26.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:39 26.09.2024 (обновлено: 22:46 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/genkonsul-1974957340.html
Генконсул в Стамбуле заявил о прозападном нарративе об СВО в турецких СМИ
Генконсул в Стамбуле заявил о прозападном нарративе об СВО в турецких СМИ - РИА Новости, 26.09.2024
Генконсул в Стамбуле заявил о прозападном нарративе об СВО в турецких СМИ
Журналистам вдвойне важно разоблачать фейки в нынешних условиях, для турецкого информационного пространства характерна преимущественно прозападная подача... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T22:39
2024-09-26T22:46
в мире
украина
россия
турция
сергей черемин
стамбул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/17/1904778864_0:323:3012:2017_1920x0_80_0_0_4864c9f2a39b1d3d26badae2e6ecd2c1.jpg
СТАМБУЛ, 26 сен - РИА Новости. Журналистам вдвойне важно разоблачать фейки в нынешних условиях, для турецкого информационного пространства характерна преимущественно прозападная подача событий на Украине, но её не сравнить с русофобией в ряде западных стран, заявил в четверг генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов. "На фоне продолжающегося санкционного прессинга со стороны коллективного Запада после того, как началась СВО на Украине, представителям журналистского цеха вдвойне важно... демонстрировать, что готовы доносить правдивую информацию о нашей стране, разоблачать фейки и домыслы в отношении действий и намерений РФ", - заявил Буравов на медиафоруме русскоязычных зарубежных СМИ. Буравов отметил, обращаясь к прибывшим из разных стран участникам форума, что условия работы отличаются от страны к стране и порой они весьма жёсткие и требуют почти ежедневного противостояния. Он напомнил, что руководство Турции не присоединилось к односторонним санкциям в отношении РФ и проявляет заинтересованность в увеличении товарооборота и поддержании полноценного политического диалога. "Руководство Турции продолжает прилагать усилия в направлении содействия мирному урегулированию украинского кризиса. Тем не менее, и здесь ситуация в информационном пространстве остаётся не столь однозначной: поскольку для этой ситуации характерна в целом преимущественно прозападная, во многом односторонне ориентированная подача событий на Украине турецкими СМИ. Имеет место - и мы это чувствуем на своей практической работе - мотивируемое соображениями безопасности заметное ограничение со стороны местных властей возможности проведения тех или иных форм публичных активностей под российским флагом, особенно когда эти мероприятия носят не нейтрально-культурологический характер, а имеют еще и политический заряд", - подчеркнул дипломат. Однако, отметил Буравов, эту ситуацию сложно сравнивать с откровенно русофобской линией властей ряда западных стран. Принявший участие в форуме руководитель московского департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин отметил, что медиафорум даёт возможность объективно рассказать, что происходит в Москве. По его словам, многие коллеги теперь боятся приезжать в Москву на мероприятия, опасаясь "репрессий" со стороны властей их стран.
https://ria.ru/20240926/turtsiya-1974935342.html
https://ria.ru/20240926/sanktsii-1974764507.html
украина
россия
турция
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/17/1904778864_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_e0c719a342017c4a250a5534f9a1cde6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, турция, сергей черемин, стамбул
В мире, Украина, Россия, Турция, Сергей Черемин, Стамбул
Генконсул в Стамбуле заявил о прозападном нарративе об СВО в турецких СМИ

Генконсул Буравов: турецкие СМИ освещают события на Украине в прозападном стиле

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Стамбул. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СТАМБУЛ, 26 сен - РИА Новости. Журналистам вдвойне важно разоблачать фейки в нынешних условиях, для турецкого информационного пространства характерна преимущественно прозападная подача событий на Украине, но её не сравнить с русофобией в ряде западных стран, заявил в четверг генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов.
"На фоне продолжающегося санкционного прессинга со стороны коллективного Запада после того, как началась СВО на Украине, представителям журналистского цеха вдвойне важно... демонстрировать, что готовы доносить правдивую информацию о нашей стране, разоблачать фейки и домыслы в отношении действий и намерений РФ", - заявил Буравов на медиафоруме русскоязычных зарубежных СМИ.
ЗРК С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Позиция Турции по С-400 не изменилась, сообщил источник в Анкаре
Вчера, 19:00
Буравов отметил, обращаясь к прибывшим из разных стран участникам форума, что условия работы отличаются от страны к стране и порой они весьма жёсткие и требуют почти ежедневного противостояния. Он напомнил, что руководство Турции не присоединилось к односторонним санкциям в отношении РФ и проявляет заинтересованность в увеличении товарооборота и поддержании полноценного политического диалога.
"Руководство Турции продолжает прилагать усилия в направлении содействия мирному урегулированию украинского кризиса. Тем не менее, и здесь ситуация в информационном пространстве остаётся не столь однозначной: поскольку для этой ситуации характерна в целом преимущественно прозападная, во многом односторонне ориентированная подача событий на Украине турецкими СМИ. Имеет место - и мы это чувствуем на своей практической работе - мотивируемое соображениями безопасности заметное ограничение со стороны местных властей возможности проведения тех или иных форм публичных активностей под российским флагом, особенно когда эти мероприятия носят не нейтрально-культурологический характер, а имеют еще и политический заряд", - подчеркнул дипломат.
Однако, отметил Буравов, эту ситуацию сложно сравнивать с откровенно русофобской линией властей ряда западных стран.
Принявший участие в форуме руководитель московского департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин отметил, что медиафорум даёт возможность объективно рассказать, что происходит в Москве. По его словам, многие коллеги теперь боятся приезжать в Москву на мероприятия, опасаясь "репрессий" со стороны властей их стран.
Вид на Анкару - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Аналитик оценил влияние санкций США на экономику Турции
Вчера, 10:12
 
В миреУкраинаРоссияТурцияСергей ЧереминСтамбул
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала