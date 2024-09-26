https://ria.ru/20240926/genkonsul-1974957340.html
Генконсул в Стамбуле заявил о прозападном нарративе об СВО в турецких СМИ
Генконсул в Стамбуле заявил о прозападном нарративе об СВО в турецких СМИ - РИА Новости, 26.09.2024
Генконсул в Стамбуле заявил о прозападном нарративе об СВО в турецких СМИ
Журналистам вдвойне важно разоблачать фейки в нынешних условиях, для турецкого информационного пространства характерна преимущественно прозападная подача... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T22:39
2024-09-26T22:39
2024-09-26T22:46
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СТАМБУЛ, 26 сен - РИА Новости. Журналистам вдвойне важно разоблачать фейки в нынешних условиях, для турецкого информационного пространства характерна преимущественно прозападная подача событий на Украине, но её не сравнить с русофобией в ряде западных стран, заявил в четверг генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов. "На фоне продолжающегося санкционного прессинга со стороны коллективного Запада после того, как началась СВО на Украине, представителям журналистского цеха вдвойне важно... демонстрировать, что готовы доносить правдивую информацию о нашей стране, разоблачать фейки и домыслы в отношении действий и намерений РФ", - заявил Буравов на медиафоруме русскоязычных зарубежных СМИ. Буравов отметил, обращаясь к прибывшим из разных стран участникам форума, что условия работы отличаются от страны к стране и порой они весьма жёсткие и требуют почти ежедневного противостояния. Он напомнил, что руководство Турции не присоединилось к односторонним санкциям в отношении РФ и проявляет заинтересованность в увеличении товарооборота и поддержании полноценного политического диалога. "Руководство Турции продолжает прилагать усилия в направлении содействия мирному урегулированию украинского кризиса. Тем не менее, и здесь ситуация в информационном пространстве остаётся не столь однозначной: поскольку для этой ситуации характерна в целом преимущественно прозападная, во многом односторонне ориентированная подача событий на Украине турецкими СМИ. Имеет место - и мы это чувствуем на своей практической работе - мотивируемое соображениями безопасности заметное ограничение со стороны местных властей возможности проведения тех или иных форм публичных активностей под российским флагом, особенно когда эти мероприятия носят не нейтрально-культурологический характер, а имеют еще и политический заряд", - подчеркнул дипломат. Однако, отметил Буравов, эту ситуацию сложно сравнивать с откровенно русофобской линией властей ряда западных стран. Принявший участие в форуме руководитель московского департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин отметил, что медиафорум даёт возможность объективно рассказать, что происходит в Москве. По его словам, многие коллеги теперь боятся приезжать в Москву на мероприятия, опасаясь "репрессий" со стороны властей их стран.
https://ria.ru/20240926/turtsiya-1974935342.html
https://ria.ru/20240926/sanktsii-1974764507.html
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в мире, украина, россия, турция, сергей черемин, стамбул
В мире, Украина, Россия, Турция, Сергей Черемин, Стамбул
Генконсул в Стамбуле заявил о прозападном нарративе об СВО в турецких СМИ
Генконсул Буравов: турецкие СМИ освещают события на Украине в прозападном стиле
СТАМБУЛ, 26 сен - РИА Новости. Журналистам вдвойне важно разоблачать фейки в нынешних условиях, для турецкого информационного пространства характерна преимущественно прозападная подача событий на Украине, но её не сравнить с русофобией в ряде западных стран, заявил в четверг генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов.
"На фоне продолжающегося санкционного прессинга со стороны коллективного Запада после того, как началась СВО на Украине, представителям журналистского цеха вдвойне важно... демонстрировать, что готовы доносить правдивую информацию о нашей стране, разоблачать фейки и домыслы в отношении действий и намерений РФ", - заявил Буравов на медиафоруме русскоязычных зарубежных СМИ.
Буравов отметил, обращаясь к прибывшим из разных стран участникам форума, что условия работы отличаются от страны к стране и порой они весьма жёсткие и требуют почти ежедневного противостояния. Он напомнил, что руководство Турции
не присоединилось к односторонним санкциям в отношении РФ и проявляет заинтересованность в увеличении товарооборота и поддержании полноценного политического диалога.
"Руководство Турции продолжает прилагать усилия в направлении содействия мирному урегулированию украинского кризиса. Тем не менее, и здесь ситуация в информационном пространстве остаётся не столь однозначной: поскольку для этой ситуации характерна в целом преимущественно прозападная, во многом односторонне ориентированная подача событий на Украине турецкими СМИ. Имеет место - и мы это чувствуем на своей практической работе - мотивируемое соображениями безопасности заметное ограничение со стороны местных властей возможности проведения тех или иных форм публичных активностей под российским флагом, особенно когда эти мероприятия носят не нейтрально-культурологический характер, а имеют еще и политический заряд", - подчеркнул дипломат.
Однако, отметил Буравов, эту ситуацию сложно сравнивать с откровенно русофобской линией властей ряда западных стран.
Принявший участие в форуме руководитель московского департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин
отметил, что медиафорум даёт возможность объективно рассказать, что происходит в Москве
. По его словам, многие коллеги теперь боятся приезжать в Москву на мероприятия, опасаясь "репрессий" со стороны властей их стран.