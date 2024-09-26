https://ria.ru/20240926/gazifikatsiya-1974859446.html
Путин оценил темпы социальной газификации в России
Путин оценил темпы социальной газификации в России - РИА Новости, 26.09.2024
Путин оценил темпы социальной газификации в России
Программа социальной газификации в России идет хорошими темпами, в этом заслуга "Газпрома", заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T14:26
2024-09-26T14:26
2024-09-26T14:43
россия
газпром
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Программа социальной газификации в России идет хорошими темпами, в этом заслуга "Газпрома", заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя".Говоря о развитии газовой отрасли РФ, глава государства отметил существенное увеличение поставок на внутренний рынок. "В том числе по программе социальной газификации, которая стартовала у нас в 2021 году и идет хорошими темпами, за что хочу поблагодарить руководство компании "Газпром", - сказал он.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240926/gazifikatsiya-1974845049.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, газпром, экономика, владимир путин
Россия, Газпром, Экономика, Владимир Путин
Путин оценил темпы социальной газификации в России
Путин: программа социальной газификации выполняется хорошими темпами
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Программа социальной газификации в России идет хорошими темпами, в этом заслуга "Газпрома", заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя".
Говоря о развитии газовой отрасли РФ, глава государства отметил существенное увеличение поставок на внутренний рынок. "В том числе по программе социальной газификации, которая стартовала у нас в 2021 году и идет хорошими темпами, за что хочу поблагодарить руководство компании "Газпром", - сказал он.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве
с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.