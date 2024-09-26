https://ria.ru/20240926/gazifikatsiya-1974859446.html

Путин оценил темпы социальной газификации в России

Путин оценил темпы социальной газификации в России - РИА Новости, 26.09.2024

Путин оценил темпы социальной газификации в России

Программа социальной газификации в России идет хорошими темпами, в этом заслуга "Газпрома", заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T14:26

2024-09-26T14:26

2024-09-26T14:43

россия

газпром

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Программа социальной газификации в России идет хорошими темпами, в этом заслуга "Газпрома", заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя".Говоря о развитии газовой отрасли РФ, глава государства отметил существенное увеличение поставок на внутренний рынок. "В том числе по программе социальной газификации, которая стартовала у нас в 2021 году и идет хорошими темпами, за что хочу поблагодарить руководство компании "Газпром", - сказал он.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240926/gazifikatsiya-1974845049.html

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Варвара Скокшина

россия, газпром, экономика, владимир путин