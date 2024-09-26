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Программа социальной газификации затронула 30 тысяч жителей Подмосковья - РИА Новости, 26.09.2024
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Новости Подмосковья
 
14:01 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/gazifikatsiya-1974845049.html
Программа социальной газификации затронула 30 тысяч жителей Подмосковья
Программа социальной газификации затронула 30 тысяч жителей Подмосковья - РИА Новости, 26.09.2024
Программа социальной газификации затронула 30 тысяч жителей Подмосковья
Подключение к газу по программе социальной газификации в Подмосковье затронуло дома 30 тысяч жителей с начала года, всего за 2024 год планируется подключить к... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T14:01
2024-09-26T14:01
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Подключение к газу по программе социальной газификации в Подмосковье затронуло дома 30 тысяч жителей с начала года, всего за 2024 год планируется подключить к газу 50 тысяч человек, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. "Дома 30 тысяч жителей Подмосковья подключили к газу с начала года по программе социальной газификации. Построено 90 километров новых газораспределительных сетей. Работы проведены в Чехове, Балашихе, Раменском, Сергиево-Посадском, Орехово-Зуевском и других городских округах", - сообщается в Telegram-канале ведомства. По данным пресс-службы, всего за год в регионе по этой программе планируется подключить к газу дома 50 тысяч жителей. Трубы к границам участка прокладывают бесплатно. Главное, чтобы дом был зарегистрирован, а в населенном пункте имелся магистральный газопровод. Житель платит только за работы внутри участка, а также за предложенный на выбор комплект оборудования (плита, котел, счетчик) в рамках комплексного договора. Кроме того, для жителей Московской области доступны льготы, которые покрывают стоимость работ по газификации внутри участка, подключение и установку оборудования на сумму до 80 тысяч рублей.
https://ria.ru/20240925/podmoskove-1974620160.html
московская область (подмосковье)
чехов
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московская область (подмосковье), чехов, балашиха, жкх
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Чехов, Балашиха, ЖКХ

Программа социальной газификации затронула 30 тысяч жителей Подмосковья

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСпециалист проводит техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования
Специалист проводит техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Специалист проводит техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Подключение к газу по программе социальной газификации в Подмосковье затронуло дома 30 тысяч жителей с начала года, всего за 2024 год планируется подключить к газу 50 тысяч человек, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
"Дома 30 тысяч жителей Подмосковья подключили к газу с начала года по программе социальной газификации. Построено 90 километров новых газораспределительных сетей. Работы проведены в Чехове, Балашихе, Раменском, Сергиево-Посадском, Орехово-Зуевском и других городских округах", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
По данным пресс-службы, всего за год в регионе по этой программе планируется подключить к газу дома 50 тысяч жителей.
Трубы к границам участка прокладывают бесплатно. Главное, чтобы дом был зарегистрирован, а в населенном пункте имелся магистральный газопровод. Житель платит только за работы внутри участка, а также за предложенный на выбор комплект оборудования (плита, котел, счетчик) в рамках комплексного договора.
Кроме того, для жителей Московской области доступны льготы, которые покрывают стоимость работ по газификации внутри участка, подключение и установку оборудования на сумму до 80 тысяч рублей.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЧеховБалашихаЖКХ
 
 
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