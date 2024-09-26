https://ria.ru/20240926/gazifikatsiya-1974845049.html

Программа социальной газификации затронула 30 тысяч жителей Подмосковья

Программа социальной газификации затронула 30 тысяч жителей Подмосковья - РИА Новости, 26.09.2024

Программа социальной газификации затронула 30 тысяч жителей Подмосковья

Подключение к газу по программе социальной газификации в Подмосковье затронуло дома 30 тысяч жителей с начала года, всего за 2024 год планируется подключить к... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T14:01

2024-09-26T14:01

2024-09-26T14:01

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

чехов

балашиха

жкх

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Подключение к газу по программе социальной газификации в Подмосковье затронуло дома 30 тысяч жителей с начала года, всего за 2024 год планируется подключить к газу 50 тысяч человек, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. "Дома 30 тысяч жителей Подмосковья подключили к газу с начала года по программе социальной газификации. Построено 90 километров новых газораспределительных сетей. Работы проведены в Чехове, Балашихе, Раменском, Сергиево-Посадском, Орехово-Зуевском и других городских округах", - сообщается в Telegram-канале ведомства. По данным пресс-службы, всего за год в регионе по этой программе планируется подключить к газу дома 50 тысяч жителей. Трубы к границам участка прокладывают бесплатно. Главное, чтобы дом был зарегистрирован, а в населенном пункте имелся магистральный газопровод. Житель платит только за работы внутри участка, а также за предложенный на выбор комплект оборудования (плита, котел, счетчик) в рамках комплексного договора. Кроме того, для жителей Московской области доступны льготы, которые покрывают стоимость работ по газификации внутри участка, подключение и установку оборудования на сумму до 80 тысяч рублей.

https://ria.ru/20240925/podmoskove-1974620160.html

московская область (подмосковье)

чехов

балашиха

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), чехов, балашиха, жкх