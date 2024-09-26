https://ria.ru/20240926/gaza-1974904908.html

Не менее 14 человек погибли при израильском ударе по школе в секторе Газа

Не менее 14 человек погибли при израильском ударе по школе в секторе Газа - РИА Новости, 26.09.2024

Не менее 14 человек погибли при израильском ударе по школе в секторе Газа

По меньшей мере 14 человек погибли в результате израильского удара по палаткам для перемещенных лиц в школе на севере сектора Газа, сообщило управление... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T16:56

2024-09-26T16:56

2024-09-26T16:56

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КАИР, 26 сен - РИА Новости. По меньшей мере 14 человек погибли в результате израильского удара по палаткам для перемещенных лиц в школе на севере сектора Газа, сообщило управление гражданской обороны палестинского анклава. "Гражданская оборона и медики извлекли тела 14 погибших и несколько пострадавших в результате израильского удара по палаткам для перемещенных лиц в школе Хафса в районе Аль-Фаллуджа на севере сектора Газа", - говорится в заявлении. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 41,5 тысячи человек, более 96 тысяч пострадали. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240926/izrail-1974802263.html

https://ria.ru/20240926/tsakhal-1974877132.html

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в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, оон