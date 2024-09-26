https://ria.ru/20240926/gaza-1974810097.html

ХАМАС и ФАТХ достигли консенсуса по администрации в Газе, пишут СМИ

ХАМАС и ФАТХ достигли консенсуса по администрации в Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 26.09.2024

ХАМАС и ФАТХ достигли консенсуса по администрации в Газе, пишут СМИ

Соперничающие палестинские движения ХАМАС и ФАТХ достигли консенсуса по вопросу о гражданской администрации сектора Газа, утверждает телеканал Al Arabiya со... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T12:15

2024-09-26T12:15

2024-09-26T12:16

в мире

палестина

пекин

каир (город)

махмуд аббас

хамас

фатх

палестинская национальная администрация

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КАИР, 26 сен - РИА Новости. Соперничающие палестинские движения ХАМАС и ФАТХ достигли консенсуса по вопросу о гражданской администрации сектора Газа, утверждает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник в ХАМАС. В конце августа госминистр Палестины по иностранным делам Варсен Агабекян-Шахин заявила РИА Новости, что палестинские власти предпринимают усилия для достижения договоренностей о едином управлении на Западном берегу и в секторе Газа. "Источник в ХАМАС заявил Al Arabiya о консенсусе с ФАТХ по гражданской администрации в Газе", - говорится в сообщении телеканала. Как уточнил источник, ХАМАС не будет контролировать контрольно-пропускные пункты в секторе. На следующей неделе движения проведут встречу в рамках примирения, добавил он. По информации телеканала, в настоящее время между палестинскими официальными лицами проводятся контакты, которые сконцентрированы на вопросе управления сектором Газа. Отмечается, что среди обсуждаемых вопросов – местная администрация из независимых деятелей, включая создание правительства технократов при одобрении обоих движений и остальных палестинских фракций. В начале августа президент Палестины Махмуд Аббас в интервью РИА Новости заявил, что сектор Газа должен быть передан под управление законных палестинских властей, он также назвал неприемлемыми израильские планы временного контроля над анклавом. Во второй половине июля представители 14 палестинских фракций подписали декларацию о прекращении раскола и укреплении палестинского национального единства по итогам межпалестинского диалога в Пекине. Разногласия, которые привели к прекращению контактов между Палестинской национальной администрацией и властями в секторе Газа, а также движениями ХАМАС и ФАТХ, возникли после победы ХАМАС на парламентских выборах в Палестине в 2006 году и установления власти сторонников ХАМАС в секторе Газа в 2007 году. В октябре 2018 года оба движения подписали в Каире соглашение о преодолении раскола и восстановлении целостности палестинской политической системы, однако основная часть договоренностей до сих пор не реализована на практике.

https://ria.ru/20240809/khamas-1965237493.html

https://ria.ru/20240807/palestina-1964541734.html

https://ria.ru/20240723/hamas-1961378436.html

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каир (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, палестина, пекин, каир (город), махмуд аббас, хамас, фатх, палестинская национальная администрация, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году