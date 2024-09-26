ХАМАС и ФАТХ достигли консенсуса по администрации в Газе, пишут СМИ
ХАМАС и ФАТХ достигли консенсуса по гражданской администрации в Газе
© AP Photo / Mahmoud IssaДым на месте израильского авиаудара по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа
© AP Photo / Mahmoud Issa
Дым на месте израильского авиаудара по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа. Архивное фото
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КАИР, 26 сен - РИА Новости. Соперничающие палестинские движения ХАМАС и ФАТХ достигли консенсуса по вопросу о гражданской администрации сектора Газа, утверждает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник в ХАМАС.
В конце августа госминистр Палестины по иностранным делам Варсен Агабекян-Шахин заявила РИА Новости, что палестинские власти предпринимают усилия для достижения договоренностей о едином управлении на Западном берегу и в секторе Газа.
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Как уточнил источник, ХАМАС не будет контролировать контрольно-пропускные пункты в секторе. На следующей неделе движения проведут встречу в рамках примирения, добавил он.
По информации телеканала, в настоящее время между палестинскими официальными лицами проводятся контакты, которые сконцентрированы на вопросе управления сектором Газа. Отмечается, что среди обсуждаемых вопросов – местная администрация из независимых деятелей, включая создание правительства технократов при одобрении обоих движений и остальных палестинских фракций.
В начале августа президент Палестины Махмуд Аббас в интервью РИА Новости заявил, что сектор Газа должен быть передан под управление законных палестинских властей, он также назвал неприемлемыми израильские планы временного контроля над анклавом.
Во второй половине июля представители 14 палестинских фракций подписали декларацию о прекращении раскола и укреплении палестинского национального единства по итогам межпалестинского диалога в Пекине.
Разногласия, которые привели к прекращению контактов между Палестинской национальной администрацией и властями в секторе Газа, а также движениями ХАМАС и ФАТХ, возникли после победы ХАМАС на парламентских выборах в Палестине в 2006 году и установления власти сторонников ХАМАС в секторе Газа в 2007 году. В октябре 2018 года оба движения подписали в Каире соглашение о преодолении раскола и восстановлении целостности палестинской политической системы, однако основная часть договоренностей до сих пор не реализована на практике.